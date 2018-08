Ein kleines bisschen Hollywood am Altmühlsee

Zehn Jugendliche lernten auf einer Rundtour das Filmemachen — Und das von einem echten Profi - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Was machen junge Leute eigentlich am Altmühlsee? Mit dieser Frage und einem umfangreichen Filmskript im Gepäck machten sich zehn Jugendliche der Hits-für-Kids-Gruppe und die Filmemacherin Désirée Pfenninger auf zu einer Tour rund um den See.

© Dreh-Spaß am Altmühlsee: Beim Medienprojekt der Stadt- und Schulbücherei wirkten die jugendlichen Teilnehmer an der Entstehung eines Dokumentarfilms mi: Bei der Planung der Szenen, aber auch als Darsteller. Foto:Stadt Gunzenhausen



Vorbereitet und initiiert hatte den Drehtag das Team der Stadt- und Schulbücherei, das gemeinsam mit sehr aktiven jungen Lesern regelmäßig Medienprojekte umsetzt.

Beim Drehtag am Altmühlsee waren die Jugendlichen nicht nur Darsteller, sondern konnten auch bei der Planung der Szenen mitreden. Sie arbeiteten mit Mikrophon und Tonangel und führten als Regieassistenten das Verzeichnis mit den einzelnen Takes. Spaß gemacht hat dabei nicht nur das Filmen, sondern natürlich auch das Thema: Ging es doch ums Radfahren, Inline-Skaten, Minigolf, SUP-Paddeln und weitere Aktivitäten rund um den See.

Unterstützung für das junge Filmteam gab es von vielen Seiten. So hat der Zweckverband Altmühlsee mit Geschäftsleiter Daniel Burmann bereits im Vorfeld alle Freizeiteinrichtungen rund um den See informiert. Darüber hinaus lieferte er für das Filmteam wichtige Hintergrundinformationen. Die Firma Radsport-Gruber stellte eine Leih-Rikscha zur Verfügung, bei Family Golf konnten die Minigolf-Szenen gedreht werden, das Surfcenter Altmühlsee machte eine SUP-Filmszene mit vier Brettern möglich, und am Strandhaus Muhr war für eine Filmsequenz ein ganzer Kiosk reserviert. Auch die Wasserwacht Gunzenhausen wirkte mit und ermöglichte eine Kamerafahrt mit dem Wasserwacht-Boot.

Die in Berlin lebende Filmemacherin Désirée Pfenninger kommt aus der Region und kennt das Seenland sehr gut. Sie studierte in Potsdam an der Filmuniversität Babelsberg mit Schwerpunkt Spielfilm, hat aber auch Erfahrungen im Bereich Dokumentarfilm. Mit ihr durften die Jugendlichen einen arbeitsreichen, aber auch unterhaltsamen Tag verbringen, bei der sie viel übers Filmemachen erfuhren. Pfenninger übernimmt nun auch den Filmschnitt und die Vertonung.

In den vergangenen Jahren konzipierte die Stadt- und Schulbücherei bereits mehrere Medienprojekte mit engagierten Jugendlichen, bei denen diese professionellen Medienmachern über die Schultern schauen und eigene Ideen verwirklichen konnten. So entstanden beispielsweise ein Comic-Roman, eine eigenen Kinderseite im Altmühl-Boten, eine Ausstellung zu Sprichwörtern und Medien und eine Rap-CD.