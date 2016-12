Ein Maler aus Gunzenhausen in seiner Zeit

Stadt hat ein neues Buch über Michl Hertlein herausgegeben - 22.12.2016 07:17 Uhr

GUNZENHAUSEN - Dank großem Engagement, viel Fleiß und großer Hartnäckigkeit liegt kurz vor Weihnachten ein Buch über den fränkischen Maler Michl Hertlein vor. Es beleuchtet auf 180 Seiten das Leben und Werk dieses Künstlers aus Gunzenhausen. Das Buch ist ein Gemeinschaftsprodukt der Autoren Babett Guthmann, Gesa Büchert und Werner Mühlhäußer. Das Trio stand bei der Buchvorstellung im Haus des Gastes im Mittelpunkt.

Bürgermeister Karl-Heinz Fitz stellte im Haus des Gastes in Gunzenhausen die drei Buchautoren Babett Guthmann, Gesa Büchert und Werner Mühlhäußer vor. Foto: Wolfgang Dressler



„Michl Hertlein — Ein fränkischer Maler. Sein Leben — sein Werk“ war ursprünglich als eine etwa 60-seitige Broschüre gedacht. Die Recherchen begannen 2009. Von Stadtarchivar Werner Mühlhäußer kam der Vorschlag, die umfangreiche städtische Sammlung an Zeichnungen und Gemälden Hertleins auszustellen. Das geschah in der Stadt- und Schulbücherei. Die Büchereimitarbeiterin Babett Guthmann startete einen Aufruf, wer alles Hertlein-Bilder besitzt, und die Resonanz war sehr groß. Guthmann machte Hausbesuche, ließ nicht locker. So kam auch der Kontakt zu Eva Barbara Fuchs zustande, der Tochter des Malers. Sie stellte dem Stadtarchiv viele Informationen, Dokumente und Werke zur Verfügung. Somit rückte dort die Frage näher: „Wie sollen der Künstler, der Heimatforscher, der Museumsleiter und der schon in jungen Jahren nationalistisch Gesonnene und später überzeugte Nationalsozialist dargestellt werden — ohne ungerecht zu sein, ohne etwas zu beschönigen?“

Die Antwort ließ sich jedenfalls nicht in 60 Seiten pressen, das wurde ab 2014, als das Projekt ernsthaft angegangen wurde, rasch klar. Bürgermeister Karl-Heinz Fitz gab grünes Licht. Werner Mühlhäußer und Babett Guthmann nahmen die Nürnberger Historikerin Dr. Gesa Büchert als Dritte in ihrem Bunde auf. Sie hatte sich für ihre Doktorarbeit und einen Aufsatz in der heimatkundlichen Schriftenreihe „Alt-Gunzenhausen“ unter anderem mit der Geschichte des Gunzenhäuser Heimatmuseums und Michl Hertlein als Museumsleiter befasst. Nach zweieinhalbjähriger Arbeit liegt nun das Buch vor. Es zeigt nach Einschätzung des Bürgermeisters, dass die Stadtgeschichte und Hertleins künstlerisches Werk miteinander verschmelzen. Fitz erwähnte auch, dass die Stadt sich bereits 2006 entschloss, von Eva Barbara Fuchs Bilder, Zeichnungen und Tagebücher ihres Vaters zu erwerben.

Was es mit Hertleins Lebensweg auf sich hat, schilderte im Haus des Gastes Werner Mühlhäußer. Er betonte, wie der Künstler nach Ausbildung und Wanderjahren beruflich und privat endgültig in Gunzenhausen Fuß fasste. Über Jahrzehnte ließ sich Hertlein in seinem Schaffen von Gunzenhausen und Umgebung inspirieren. Es gebe eine Vielzahl von Bildern, Hertlein habe ein enormes künstlerisches Schaffen hinterlassen. Nicht ohne Grund umfasse das Buch 257 Abbildungen.

Für Mühlhäußer verlief auch die „Produktion“ sehr befriedigend. In der Stadtverwaltung gab Grafikerin Mirjam Eischer wichtige Hilfestellung bei der Realisierung. Die Schwestern Ulla Schreiners und Dr. Waltraud Butzler lasen Korrektur. Die Sparkasse Gunzenhausen unterstützte die Drucklegung. Diese erfolgte bei der Druckerei Emmy Riedel in Gunzenhausen, wo der Stadtarchivar auch diesmal ein verlässliches und auf Qualität bedachtes Team an seiner Seite wusste. Zuletzt kam noch eine große Buchbinderei in Augsburg ins Spiel, bis schließlich die ersten druckfrischen Expemplare „just in time“ in Gunzenhausen eintrafen.

Babett Guthmann ist vor allem dankbar, dass so viele Privatpersonen Bilder zur Verfügung stellten. Bei der Bewertung von Hertleins künstlerischem Schaffen erhielt sie Beratung von Michl Schmidt und Werner Straß. Inspiriert wurde Guthmann nicht zuletzt durch ein Hertlein-Bild, das in ihrem Elternhaus hing und eine klassische Ansicht von Gunzenhausen zeigte. Hertlein habe „Erinnerungsbilder“ geschaffen, die man heute vielleicht als „etwas überholt und aus der Zeit gefallen“ betrachten könne. Laut Guthmann kann man Hertlein als spätimpressionistisch einordnen. Sie erwähnte auch, dass der junge Hertlein mit fränkischer Bauernmalerei, Skizzen und Postkarten seine künstlerische Tätigkeit begann. Wichtig waren seine Begegnung in München mit dem Landschaftsmaler Edgar Harrison, sein erster Akademielehrer Peter von Halm, der 1921 gewonnene Akademiepreis und der künstlerische Einfluss des „Malerfürsten“ Franz von Stuck.

Zuverlässiger Parteianhänger

Gesa Büchert hat die politische Haltung des Künstlers und sein Wirken im öffentlichen Raum näher unter die Lupe genommen. Das beginnt beim stramm nationalistisch gesinnten jungen Mann, der gegen die Räterepublik den Kampf aufnimmt, und leitet über zur Unterstützung des NS-Unrechtsregimes. Büchert ließ keinen Zweifel daran, dass Hertlein (seit 1931 Parteigenosse) Teil des nationalsozialistischen Propaganda-Apparats war. Schon vor 1931 galt er als zuverlässiger Parteianhänger. Er war direkter Zeuge des Palmsonntag-Pogroms 1934. An den Ausschreitungen nahm er nicht selbst teil. Mit aller Vorsicht könne man vielleicht sagen, dass es ihm darum ging, Schlimmeres zu verhindern. Hertlein hatte mehrfach Kontakt mit Gauleiter Julius Streicher. Eines der wichtigsten Motive des Gunzenhäuser Künstlers bildeten die Aufmärsche auf dem Hesselberg (Frankentage). Bei einem Wettbewerb der Gauleitung 1936 wählte angeblich Streicher selbst die fünf preiswürdigen Werke aus — auf den beiden ersten Plätzen landeten Gemälde von Michl Hertlein.

Im Verlauf des Krieges trat Hertlein weniger in der Öffentlichkeit hervor. Die wirtschaftliche Lage der Familie war schwierig. So kam es, dass mancher Bauer ein Gemälde erhielt und im Gegenzug Lebensmittel zur Verfügung stellte. 1945 galt Hertlein als politisch belastet. Das Amt als offizieller ehrenamtlicher Leiter des Heimatmuseums musste er abgeben. In der Praxis betreute er weiterhin die heimatgeschichtliche Sammlung. 1948 stufte ihn eine Spruchkammer als NS-Mitläufer ein. Er habe niemandem einen Schaden zugefügt, hieß es. Erstaunlicherweise, so Büchert, wurde ihm auch bescheinigt, dass er sich nicht propagandistisch oder aktivistisch betätigt habe.

Hertleins Bemühen um das Heimatmuseum (besonders die vor- und frühgeschichtliche Sammlung) schlägt den Bogen zur Gegenwart, in der gerade beschlossen wurde, das Heimatmuseum wegen des fehlenden Brandschutzes vorübergehend zu schließen. Wann das, was er und andere zusammengetragen haben, wieder der Öffentlichkeit gezeigt werden kann, bleibt offen.

Das neue Buch, das auch ausführlich auf die Malorte und Motive des Künstlers eingeht — von Gunzenhausen über den Hesselberg und Wolframs-Eschenbach bis nach Spielberg und an den Chiemsee —, kostet 19,90 Euro. Es ist im örtlichen Buchhandel und bei der Stadtverwaltung erhältlich.

WOLFGANG DRESSLER

