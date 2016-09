Ein „Mehrwert“ für die Dorfbewohner

GUNZENHAUSEN - Ein Spaziergang durch eine Ortschaft bietet für die meisten nichts Neues, ein paar Häuser, eine Straße und vielleicht ein ganz hübscher Blumentopf auf einer Fensterbank. Die Kreiskommission beim 26. Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft – Unser Dorf soll schöner werden“ schaut da wesentlich genauer hin.

Ortssprecher Manfred Ortner (kariertes Hemd) und Heimatvereinsvorsitzende Birgit Ortner (weiße Bluse) empfingen die Komission in Büchelberg. © Jasmin Bauer



Insgesamt elf Dörfer haben sich im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen für den Bundeswettbewerb angemeldet. Drei entfielen auf das Stadtgebiet von Gunzenhausen. Die Ortsbegehungen starteten in Büchelberg, wo das Komitee von Bürgermeister Karl-Heinz Fitz begrüßt wurde. Geführt vom Ortssprecher Manfred Ortner und der Vorsitzenden des Heimatvereins und der Landfrauen, Birgit Ortner, besichtigte die Jury unter anderem den Spielplatz und eine Streuobstwiese, auf der Kinder ein Trockenbeet und ein Insektenhotel angelegt haben. Büchelberg hat schon öfter an dem Wettbewerb teilgenommen, aber das letzte Mal ist schon über 20 Jahre her.

Die Kommission schaute überall genau hin und hinterfragte alles. So könnte eine Hainbuchenhecke, die von den Dorfbewohnern als Begrünung entlang der Straße gepflanzt wurde, wie eine grüne Mauer wirken und der Straße einen Tunnelcharakter verleihen. Für ein Dorf sei es aber wichtig, offen zu sein.

Auf diese und viele andere Bewertungskriterien achteten die Kreisheimatpflegerin Dr. Ute Jäger und der Kreisbaumeister Markus Gläser unter der Leitung von Carola Simm, Kreisfachberaterin für Gartenbau und Landespflege. Unterstützt wurden sie von Gerhard Durst vom Kreisverband für Gartenbau und Landespflege sowie von Doris Baumgartner von der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt und Fritz Walter aus Absberg, der als Vertreter der Bürgermeister anwesend war.

Es gibt fünf Kriterien, die nach Punkten bewertet werden. Da gibt es das Entwicklungskonzept, das beurteilt, wie viele Arbeitsplätze oder Bildungseinrichtungen es im Ort gibt. Dann wird noch auf die sozialen Aktivitäten, die Baugestaltung und -entwicklung und die Grüngestaltung geachtet und darauf, wie sich das Dorf in die Landschaft fügt. „Die Kriterien bewerten das Dorf ganzheitlich“, erklärte Gerhard Durst. „Dabei wird jeder Bereich mit bis zu 20 Punkten bewertet, sie sind alle gleich wichtig.“

Rolf Schulze (mit Hut) vom Obst- und Gartenbauverein stellte zusammen mit Ortssprecherin Beate Schlicker (nicht auf dem Bild) den Stadtteil Cronheim vor. Gruppenbild in Filchenhard: Dr. Ute Jäger, Markus Gläser und Fritz Walter (sitzend, von links) zusammen mit Gerhard Durst, Carola Simm und Doris Baumgartner (stehend, von links). © Jasmin Bauer



Die nächste Station auf der Tour war Cronheim, wo die Gäste von Ortssprecherin Beate Schlicker und dem Vorsitzenden des Gartenbauvereins, Rolf Schulze, empfangen wurden. An den Infotafeln am Ortseingang können die Pläne zur Umgestaltung eingesehen werden. „Die Dorferneuerung ist noch am Anfang“, berichtete Schulze. Und Schlicker ergänzte: „Bis 2018 wird hoffentlich alles fertig sein.“ Die schon sanierte Hauptstraße konnte jedoch ohne Weiteres begutachtet werden. Es gibt genügend Grünstreifen am Rand, und der Gehweg ist gepflaster. Das ist vor allem wichtig, wenn viel Regen fällt. In den Fugen des Bürgersteigs kann das Wasser problemlos versickern, wodurch die Überschwemmungsgefahr vermindert wird.

Auch in Filchenhard, dem letzten Besichtigungstermin an diesem Tag, gibt es Pflastersteine, hier aber direkt auf einem Stück der Straße. Das wurde vor dem Hintergrund gemacht, die Autofahrer durch den anderen Straßenbelag aufzurütteln, damit sie im Bereich der Kreuzung besonders aufmerksam sind. Außerdem entsteht dadurch ein Bruch mit dem Asphalt, wodurch die Straße nicht als durchgehender schwarzer Strich durch den Ort führt und so ästhetisch ansprechender wirkt.

Schon nächste Woche, nach den anderen Ortsbegehungen im Kreisgebiet, wird feststehen, welche drei Dörfer es zum Bezirksentscheid geschafft haben. „Es gibt A- und B-Dörfer“, erläuterte Carola Simm die Regeln des Wettbewerbs. „A-Dörfer sind all diejenigen, die unter 600 Einwohner haben, B-Dörfer haben über 600. Wir dürfen zwei A-Dörfer und ein B-Dorf wählen, die in die nächste Runde kommen.“ Wer sich dann auf Bezirksebene durchsetzt, bekommt irgendwann Besuch von der Landes- und schließlich vielleicht sogar von der Bundeskommission. So verhielt es sich zuletzt im Fall von Meinheim.

Für die Gewinner gibt es Medaillen in Gold, Silber und Bronze und einen Empfang beim Bundespräsidenten, dem Schirmherrn des Wettbewerbs. Kreisverbandsvorsitzender Gerhard Durst sieht den Schwerpunkt woanders: „Der eigentliche Gewinn ist der Mehrwert, den die Dorfbewohner bekommen, die Ideen, die sie haben und das Gemeinschaftsgefühl.“

Für alle Ortschaften, die dieses Jahr nicht zum Zuge kommen werden, bietet sich in drei Jahren wieder eine Gelegenheit, denn dann findet der nächste Kreiswettbewerb statt.

JASMIN BAUER

