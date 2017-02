Ein Rekordjahr für die Gunzenhäuser Bibliothek

Stadt- und Schulbücherei verzeichnete mehr Ausleihen und steigende Besucherzahlen

GUNZENHAUSEN - Die Stadt- und Schulbücherei Gunzenhausen hat ein Rekordjahr hinter sich. Noch nie wurden so viele Ausleihen verzeichnet wie in 2016. Exakt 209 738 Bücher und andere Medien, 6855 mehr als noch im Jahr zuvor, gingen über den Tresen oder wurden anderweitig via Computer, Tablet und Co. genutzt. Auch bei den Büchereibesuchen konnte die städtische Einrichtung noch einmal zulegen. 94 589 Gäste wurden registriert – gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um 384 Nutzer.

Neu im Kinderbuchbestand sind Tiptoi-Bücher. Die Lesestifte von Tiptoi erweitern das klassische Buch durch Audiodateien, die zusätzliche Informationen liefern. Besonders gut kommen bei den Kindern Bücher mit Musik an. © Stadtbücherei



Diese Zahlen präsentierte Carolin Bayer in der jüngsten Sitzung des Stadtratsausschusses für Bildung und Soziales. Die Einrichtung in der Luitpoldstraße zählt mittlerweile 3849 aktive Leser zum festen Stamm. 749 Neuanmeldungen gab es allein im letzten Jahr. Zunehmender Beliebtheit erfreut sich auch der Online-Medienkatalog. Hier gab es mit 550 514 Zugriffen (2015: 274 067) sogar die deutlichste Steigerung.

"Als Haus der Bücher und der Medienvielfalt bleibt die Stadt- und Schulbücherei mit über 94 000 Besuchern und 229 Veranstaltungen ein zentraler Treffpunkt für Kultur und Bildung", stellte Bayer fest. Neben dem aktuellen und auf die Nutzerwünsche abgestimmten Medienangebot spiele auch die Aufenthaltsqualität und das Angebot an Lern- und Leseplätzen für die Besucher eine Rolle.

Ein Augenmerk gilt auch den virtuellen Bibliotheksbesuchern. Die Homepage werde als Informationsdrehscheibe genutzt und biete eigene Recherchewege wie beispielsweise die qualitätsvolle Datenbank des Munzinger-Archivs.

Büchereileiterin Carolin Bayer zog im Bildungsausschuss eine sehr zufriedenstellende Bilanz. © Erich Neidhardt



Dennoch hatten die Printmedien mit 145 835 Ausleihen nach wie vor die Nase vorn. Auf Platz eins der Hitliste sind die Kinder- und Jugendbücher zu finden, gefolgt von Romanen, Sachbüchern und Zeitschriften. Immer größerer Beliebtheit erfreuen sich allerdings mit 55 282 Ausleihen die sogenannten Non-Books, also CDs, DVDs oder auch Konsolenspiele und E-Medien. Ein besonderer Renner sind die 2015 eingeführten Spielfilm-DVDs, auch die E-Medien haben stark zugelegt.

Schwerpunkte beim Bestandsaufbau liegen nach Angaben der Büchereileiterin weiterhin bei den aktuellen Sachbüchern, Kinder- und Jugendbüchern und Romanen. Mit dem Projekt "Geschichte erleben — Geschichte(n) erzählen" sei der Bestand um neue historische Romane und Biografien aktualisiert worden. Und für das Projekt "Die Welt entdecken" wurden Reiseführer, Bildbände, Reise-DVDs und Reiseberichte angeschafft. Insgesamt konnten die Nutzer 2016 auf 64 706 Medien zugreifen, davon 50 505 in gedruckter Form, 8300 Non-Books und 5901 E-Medien.

Darüber hinaus standen in der Bücherei 229 Veranstaltungen, Führungen und Ausstellungen im Terminkalender. Neben themenbezogenen Buchausstellungen gab es elf Ausstellungen zu Kunst und Heimatgeschichte sowie zu Schulprojekten. Erfolgreiche Formate wie das Literaturcafé zu den Buchmessen in Leipzig und Frankfurt wurdenbeibehalten, hinzu kamen im Kinder- und Jugendbereich zwei neue Konzepte: der Sommerferien-Leseclub und die Beteiligung an der bundesweiten ARD-Radionacht.

ERICH NEIDHARDT

