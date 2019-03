Ein spannender Einblick in die Wirtschaftsschule

GUNZENHAUSEN - Zahlreiche Gäste lockte der "Tag der offenen Tür" in die Wirtschaftsschule Gunzenhausen. An vielen Stationen hatten sie Gelegenheit, die Vielfalt der Wirtschaftsschule zu sehen und zu erleben.

Mächtig ins Zeug legten sich die Schüler der Wirtschaftsschule beim Tag der offenen Tür. © Wirtschaftsschule



So konnten die Gäste interaktiv beim Mathe-Kahoot ihre Kopfrechenkünste mit dem iPad oder Smartphone gegeneinander testen. An anderen Stationen konnten sie Schüler dabei beobachten, wie sie einen Werbeplan für die im Mai stattfindende Theateraufführung der Wirtschaftsschule umsetzten.

Unter dem Motto "Perspektivwechsel" erlebten die Besucher in einem kleinen Parcours, was es heißt, an einen Rollstuhl gefesselt zu sein. Die Schüler der iPad-Klassen zeigten, wozu sie das Tablet sinnvoll einsetzen und was sie damit erstellen können. Während die V 8A Videos von ihrem diesjährigen Besuch der Winterfreizeit interaktiv aufbereitet hat, konnte man bei der V 7A eine Reise in die Weltgeschichte machen. Interaktiv ging es im Fachbereich Englisch zu, wo die Besucher in "learningapps" oder über die Plattform "mebis" ihre Englischkenntnisse üben konnten.

Selbstverständlich stellten auch die Übungsfirmen ihre Arbeit vor und Schüler zeigten, wie praxisnah die Ausbildung in wirtschaftlichen Fächern an der Wirtschaftsschule erfolgt, in dem sie eingehende Bestellungen der Gäste fachgerecht bearbeiteten. Als Rahmenprogramm traten die Schulband und drei Schülertanzgruppen auf. Besonders interessant waren die Interviews mit ehemaligen Absolventen der Wirtschaftsschule in einer Talkrunde. Unter dem Motto "Schüler interviewen Ehemalige" berichteten die Interviewpartner, was sie von der Wirtschaftsschule für ihren Berufsweg mitgenommen haben.

Vor allem das Fachwissen und die praxisnahe Ausbildung insbesondere im Übungsunternehmen, aber auch das gute Miteinander von Lehrkräften und Schülern wurden dabei hervorgehoben. "Ich würde mich in jedem Fall wieder für die Wirtschaftsschule entscheiden!", betonte Katja Laux, die 2005 ihren Abschluss gemacht hat und mittlerweile Leiterin einer Sparkassenfiliale in Roth ist. Für die Verpflegung der Gäste sorgte der Elternbeirat, sowie die Projektgruppe Kochen und die Z 11A zusammen mit der BIK-Klasse.