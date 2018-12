Eine Lebenshilfe im Landkreis

Gunzenhäuser Verein schließt sich dem Weißenburger an — Kita-Pläne bleiben - vor 15 Minuten

GUNZENHAUSEN - Ab dem 1. Januar 2019 gibt es den landkreisweiten Verein Lebenshilfe Altmühlfranken. Dann ist die Fusion der Lebenshilfe Gunzenhausen und der Lebenshilfe Weißenburg (die sich vor Kurzem in Altmühlfranken umbenannt hat) vollzogen. Die Verschmelzung beruht auf einvernehmlichen Gesprächen der beiden künftigen Partner und einstimmigen Mitgliederbeschlüssen. An der Zielrichtung, Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Familien zu unterstützen, ändert sich nichts.

Die Gesichter drücken Zufriedenheit aus. Von links: Thomas Thill, bisher Vereinsvorsitzender in Gunzenhausen, sein Vorstandsmitglied Rudolf Goppelt, Martin Britz, einer der Geschäftsführer der Lebenshilfe Altmühlfranken, und Wilfried Etschel, Vorsitzender des bald um Gunzenhausen vergrößerten Vereins Lebenshilfe Altmühlfranken. © Wolfgang Dressler



Die Gesichter drücken Zufriedenheit aus. Von links: Thomas Thill, bisher Vereinsvorsitzender in Gunzenhausen, sein Vorstandsmitglied Rudolf Goppelt, Martin Britz, einer der Geschäftsführer der Lebenshilfe Altmühlfranken, und Wilfried Etschel, Vorsitzender des bald um Gunzenhausen vergrößerten Vereins Lebenshilfe Altmühlfranken. Foto: Wolfgang Dressler



Wie die beiden Vorsitzenden Wilfried Etschel (Weißenburg/Altmühlfranken) und Thomas Thill (Gunzenhausen) der Presse berichteten, geht der Gunzenhäuser Teil in dem Weißenburger Teil auf. Das ist auch nachvollziehbar, weil die Lebenshilfe im Weißenburger Raum bedeutend größer ist. Sie zählt 284 Mitglieder, von denen ein beachtlicher Teil zur jüngeren Generation gehört. Vor allem verfügen die Weißenburger über einige große Einrichtungen, die auch von wirtschaftlicher Bedeutung sind. Genannt wurden etwa die Römerbrunnenschule und die Werkstätten. Die Zahl der bezahlten Mitarbeiter wurde mit 130 für die Werkstätten und 200 für die anderen Bereiche angegeben. Die Weißenburger Einrichtungen werden von zwei hauptamtlichen Geschäftsführern geleitet: Günther Laubinger für die Werkstätten und Martin Britz für alles Sonstige. Daneben besteht natürlich ein ehrenamtlicher Vereinsvorstand.

Demgegenüber muss der Partner aus Gunzenhausen als klein eingestuft werden. Der hiesige Verein, der in seinen letzten Monat gegangen ist, hat 134 Mitglieder, von denen etwa 80 Prozent 65 Jahre und älter sind. Der Verein wurde 1968 gegründet. Viele Bürger engagierten sich in den Anfangsjahren, vor allem Eltern von geistig behinderten Kindern. Die meisten blieben dem Verein treu, auch wenn dieser nach und nach Aufgaben und Einrichtungen an die Diakonie und an Regens Wagner Absberg abgab, seien es pädagogische Angebote oder das Wohnheim. Thomas Thill amtiert seit 2008 als Vorsitzender. Der Wunsch des Führungsteams, mehr attraktive Angebote zu schaffen, mündete im Schaffen des Cafés Lebenskunst in der Gunzenhäuser Innenstadt im Jahr 2011. Auch durch das Kulturfest ging die Lebenshilfe mehrmals in die Öffentlichkeit. 2014 wurde das Café Lebenskunst an die Lebenshilfe Weißenburg übertragen. Diese ist auch bereits mit der Frühförderung-Außenstelle in der Weißenburger Straße in Gunzenhausen präsent und hat mittlerweile weitere Integrationscafés in Weißenburg und Treuchtlingen eröffnet.

Der Gunzenhäuser Vorstand zählt nur noch sechs Personen, neun könnten es sein, doch es fehlt an Menschen, die sich hier engagieren wollen. Alles in allem würde der Verein wohl in zehn bis 20 Jahren nicht mehr existieren, zeigt sich Thomas Thill realistisch. Eine schrumpfende, älter werdende Mitgliederschar, keine Einrichtungen mehr in eigener Trägerschaft, da fiel der Lebenshilfe Gunzenhausen das Aufgehen in die Weißenburger Schwesterorganisation leicht, auch wenn es zunächst einige Skeptiker zu überzeugen galt. Thomas Thill und Wilfried Etschel zeigten sich sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie die Fusion ab dem Jahr 2016 vorbereitet und vollzogen wurde. Den Schlussstein setzte man vor wenigen Tagen in Wachstein in zunächst getrennten Versammlungen. Die Gunzenhäuser beschlossen die Fusion, und die Weißenburger äußerten die Bereitschaft, den Gunzenhäuser Verein aufzunehmen – das Ganze unter notarieller Aufsicht. Der Landkreis ist Fördermitglied bei der Lebenshilfe Gunzenhausen. Von Landrat Gerhard Wägemann kamen in Wachstein anerkennende Worte für diese Vereinsfusion auf Kreisebene.

Vorstand bereits vergrößert

Auch personell ist bereits alles geregelt. Der Vorstand der Lebenshilfe Altmühlfranken wurde vergrößert und zählt 20 Personen. Die Gunzenhäuser sind integriert. An der Spitze steht Wilfried Etschel. Vize ist Thomas Thill. Rüdiger Zimmler ist ebenfalls stellvertretender Vorsitzender. Die Kasse führt Rainer Teutemacher. Dem Vorstand gehören drei gewählte "Selbstvertreter" aus dem Wohn- und Arbeitsbereich an, also Menschen mit Behinderung.

"Es war aus heutiger Sicht der richtige Schritt, auf Weißenburg zuzugehen", sagte Thomas Thill. Geschäftsführer Martin Britz betonte, man könne künftig volle Präsenz im Landkreis zeigen, das bestehende Angebot noch bekannter machen und eventuell noch Nischen ausfüllen.

Es bleibt dabei, dass die Lebenshilfe in der Gunzenhäuser Südstadt (Im Hollerfeld) eine Kindertagesstätte bauen und betreiben wird. 2019 rücken die Bagger an, und im September 2020 soll der Betrieb beginnen. Geplant sind jeweils zwei Kindergartengruppen und Krippengruppen. Die Lebenshilfe-Vertreter sind sicher, dass der Bedarf besteht und die neue Kita gut ausgelastet sein wird.

Nach Aussage von Thomas Thill werden sich die Mitglieder aus dem Raum Gunzenhausen auch künftig zu Sommerfest, Adventsfeier und Ausflügen treffen, hier bleibt ein Rest von Regionalität. Die Stiftung Lebenshilfe Gunzenhausen besteht weiter, sie ist von der Fusion nicht berührt.

Wolfgang Dressler Altmühl-Bote E-Mail