Eine Mischung aus Stolz und Vorfreude

E-Junioren aus Dittenheim und Unterwurmbach freuen sich auf Endrunde der Kreismeisterschaft in Berching - vor 7 Stunden

GUNZENHAUSEN - Wenn die Hallenrunde der Nachwuchskicker heute in Berching abgeschlossen wird, ist auch die Vorfreude auf dieses Turnier in Dittenheim, Gnotzheim, Unterwurmbach und Aha groß: Denn bei den E1-Junioren haben es die Spielgemeinschaften aus diesen Vereinen in die Endrunde des Fußballkreises Neumarkt/Jura geschafft.

Der Nachwuchs aus Dittenheim und Unterwurmbach (in blau beim 0:0 gegen den TV Eckersmühlen im Vorrundenturnier in Schwanstetten) freut sich auf die Endrunde der E1-Junioren heute in Berching. © Foto: Salvatore Giurdanella



Der Nachwuchs aus Dittenheim und Unterwurmbach (in blau beim 0:0 gegen den TV Eckersmühlen im Vorrundenturnier in Schwanstetten) freut sich auf die Endrunde der E1-Junioren heute in Berching. Foto: Foto: Salvatore Giurdanella



Insgesamt vier Vorrundenturniere haben die Kicker des älteren E-Jugend-Jahrgangs absolviert, ehe die acht besten U 11-Mannschaften des Fußballkreises Neumarkt/Jura ermittelt waren. Und zum Kreis dieser Teams zählen heute ab 13 Uhr in der Europahalle in Berching auch die Vertreter der SG FV Dittenheim/DJK Gnotzheim und der SG SV Unterwurmbach/FC Aha. Beide Mannschaften treten in der Gruppe A an, Kontrahenten sind der ASV Neumarkt und der TSV Wendelstein. In der Gruppe B spielen der TV Langenaltheim, TV 48 Schwabach, TSV Katzwang und TSV Freystadt um den Einzug ins Halbfinale.

Sowohl in "Dittna" als auch in "Worma", den beiden federführenden Vereinen der jeweiligen SG in dieser Jahrgangsstufe, ist zum einen der Stolz, zum anderen die Vorfreude groß. Der Stolz, die Endrunde erreicht zu haben, und die Vorfreude, auch dort für Furore zu sorgen.

Die SG Dittenheim um die beiden Trainer Armin Gebert und Wolfgang Pawlicki wird aller Voraussicht nach mit sieben Kindern – darunter zwei Mädels aus Gnotzheim – nach Berching fahren. "Wir setzen die Kinder nicht unter Druck, eine Endrunde ist schon noch eine andere Hausnummer. Wir freuen uns, dass wir dabei sind", sagt Trainer Gebert.

Ähnlich sehen sie das auch in Unterwurmbach, wenngleich Trainer Walter Ortner, der elf Kicker und wahrscheinlich einen stattlichen Anhang mit in die Oberpfalz nehmen wird, etwas forscher an die Sache herangeht. "So weit ist noch nie eine E-Jugend aus ,Worma‘ gekommen. Wir sind heiß und wollen schon was erreichen", sagt Ortner, der darauf verweist, dass seine Schützlinge mit der stolzen Bilanz von elf Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage durch die Vorrunde gekommen sind.

E2–Junioren Neumarkt/Jura, Endrunde, Gruppe A: FC Holzheim 2, TSV Wendelstein 2, TV Hilpoltstein 2 / Gruppe B: Henger SV 2, ASV Neumarkt 2, BSC Woffenbach 2 (heute ab 9 Uhr in Berching).

E1-Junioren Neumarkt/Jura, Endrunde, Gruppe A:ASV Neumarkt, SG FV Dittenheim/DJK Gnotzheim, TSV Wendelstein, SG SV Unterwurmbach/FC Aha / Gruppe B:TV 48 Schwabach, TSV Katzwang, TV Langenaltheim, TSV Freystadt (heute ab 13 Uhr in Berching).

MATHIAS HOCHREUTHER E-Mail