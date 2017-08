Eine perfekte Nacht am Altmühlsee

GUNZENHAUSEN - Es gibt sie, diese unvergesslichen Urlaubsabende in Griechenland, Italien oder Spanien. Die Luft ist lau, der Alltag weit weg, und man sich einfach freuen, dass das Leben leichter ist als üblich. Diesem Feeling konnte man sich am Samstag rund um den Altmühlsee, also in deutschen Gefilden, hingeben.

Die einen orientierten sich zur Bühne hin, die anderen ließen den Blick über den See schweifen, in dessen Vorfeld noch lange Badebetrieb herrschte. © Wolfgang Dressler



An sieben Stationen wurde für die Besucher kostenlos Musik gemacht. Es war für jeden Geschmack etwas dabei. Und wer irgendwann unruhig wurde, der machte sich auf – zu Fuß, per Rad, auf dem Schiff oder mit dem Bus – zum nächsten Konzert.

Der Zweckverband Altmühlsee (ZVA) und die einzelnen Gastronomen arbeiten seit vielen Jahren zusammen, um ihr Event zu einem Erfolg zu machen. Selten waren die äußeren Bedingungen so ideal wie diesmal. Da gab es Badebetrieb, Massen auf den Radwegen und Hochbetrieb auf den Wiesen und an den Biertischgarnituren. Selbst spät in der Nacht kam man ohne Pullover und Jacke aus. Die eigentlichen Helden bei diesem Festival waren wieder die vielen fleißigen Helfer, die diesen Gästeansturm mit Engagement und Humor bewältigten.

Die Freizeitanlage Mörsach war Schauplatz für den Auftritt der „Oldest boys alive“. Auffallende viele Ornbauer wollten sich das nicht entgehen lassen — wohl auch aus Treue zum Gastronomenehepaar. © Wolfgang Dressler



Der Wohnmobilstellplatz in Schlungenhof war schon früh voll und musste kurzfristig erweitert werden. Auch in Muhr strömten die "Womos" und dieZeltübernachter in Scharen herbei. Am längsten gefeiert wurde am Surfzentrum Schlungenhof. Und in Gern tanzte irgendwann mehr als der halbe Biergarten Salsa.

Happy waren nicht nur die Feriengäste, sondern auch die Einheimischen. So äußerte sich ein Ehepaar aus Wassertrüdingen geradezu verzückt: Irgendwo beim Radfahren in Richtung Gunzenhausen habe man eine unsichtbare Grenze passiert — gemeint war nicht die Landkreisgrenze —, und jetzt sei man in einem Urlaubsgebiet angekommen.

