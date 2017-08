Einer wiederbelebten Tradition geht erneut die Luft aus

In diesem Jahr wird es in Gunzenhausen kein Kirchweih-Boxen geben — Dem TV Gunzenhausen fehlen die Aktiven — "Mir blutet das Herz" - vor 42 Minuten

GUNZENHAUSEN - Der Blick auf das Programm der Gunzenhäuser Kirchweih lässt einen stutzig werden. Keine Rede mehr vom Kirchweihboxen, das nach längerer Abstinenz in den letzten Jahren wieder Fuß gefasst hatte im Festzelt. Und tatsächlich: 2017 wird dem Box-Fan der Schnabel trocken bleiben.

Der Umbau des Festzelts entfällt heuer, das Kirchweihboxen wird 2017 nicht stattfinden. Ob es eine Fortsetzung 2018 geben wird, ist offen. © Fotos: Andreas Stern



"Mir blutet das Herz", sagt Ralf Markert, Trainer und Leiter der Box-Abteilung im TV Gunzenhausen, die in den vergangenen Jahren das Kirchweih-Boxen wieder ins Programm gehoben hatte. Einige Jahre war es in der Altmühlstadt still um diese in Bayern so traditionsreiche Box-Veranstaltung geworden, ehe ihr zuletzt wieder Leben eingehaucht wurde. Nun geht dem Kirchweih-Boxen erneut die Luft aus.

"Extrem ungern", habe man das Boxen aus dem Programm der Kirchweih gestrichen, sagt Wolfgang Eckerlein, Leiter der Tourist Info der Stadt Gunzenhausen und mit der Organisation der Kirchweih beauftragt. "Boxen hatte über viele Jahre bei uns Tradition, dann ist es eingeschlafen und in den letzten Jahren hat es sich am Sonntagvormittag wieder etabliert", so Eckerlein, der die Mitteilung des TV Gunzenhausen, dass es 2017 kein Kirchweih-Boxen geben werde, "einfach nur "bedauerlich" findet.

Vielschichtige Ursachen

Das Hauptargument, das zu dieser Entscheidung geführt hat, ist laut Ralf Markert, "dass uns die Aktiven fehlen". Die Ursachen dafür sind wiederum vielschichtig. "In Gunzenhausen gibt es drei verschiedene Box-Klubs oder -Abteilungen, in München sind es fünf. Das ist doch ein Witz für Doofe", echauffiert sich Markert über Streitigkeiten unter den Boxern, die letztlich auch dazu führten, dass es beim TV Gunzenhausen derzeit keine aktiven Boxer gibt. Wobei, Fitnessboxen boomt durchaus, wie Markert erläutert, aber an Wettkampfboxern mangelt es.

Um das Kirchweih-Boxen durchführen zu können hätten die Sportler des TV also nicht nur einen Gegner finden (und bezahlen) müssen – 2016 war das der Polizeisportverein Salzburg –, auch eigene Boxer hätten quasi "eingekauft" werden müssen. "Und dann hätten wir ein Kirchweih-Boxen ohne Einheimische gehabt, das hätte auch keiner gewollt", sagt Markert.

Ralf Markert, Abteilungsleiter Boxen und Trainer beim TV Gunzenhausen, fehlen die Aktiven im Wettkampfboxen. „Viel Idealismus“ sei nötig, sagt Markert (re.).



Zwischenzeitlich stand die Idee im Raum, eine Bayerische Meisterschaft ins Festzelt zu holen, doch da blockte der Verband ab: keine Meisterschafts-Finals mehr in Zelten, war die Antwort, die Markert erhielt. Und die den (ehrenamtlichen) TV-Abteilungsleiter und Trainer noch mehr auf die Palme brachte. "In Hamburg läuft momentan die Box-WM der Amateure, da wird alles auf Hochglanz poliert. Aber uns kleinen Vereinen fehlt vom Verband jede Unterstützung", mosert Markert, einst als Aktiver selbst Bayerischer Meister. Wie es nun mit dem Kirchweih-Boxen auf der einen und dem Boxen im TV auf der anderen Seite weitergeht, ist laut Markert offen. Unabhängig von der publikumswirksamen Veranstaltung im Festzelt nagt an Markert und den TV-Boxern das allgemeine Problem der fehlenden finanziellen Unterstützung und die zunehmend mangelnde Bereitschaft in der Gesellschaft, sich ehrenamtlich einzubringen sowie Verantwortung und Verpflichtungen zu übernehmen.

Bezogen auf das Kirchweih-Boxen ist sowohl Wolfgang Eckerlein ("Wir hoffen auf 2018"), als auch Ralf Markert klar, dass eine einmal abgesagte Veranstaltung oftmals nicht mehr wiederbelebt werden kann. Zumal dieser Kraftakt in Gunzenhausen ja schon einmal vollzogen werden musste. "Wir sind an der gleichen Stelle wie vor ein paar Jahren. Und das tut weh", sagt ein frustrierter Markert.

MATHIAS HOCHREUTHER E-Mail