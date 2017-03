Einsemestriger Studiengang stellt sich vor

Tag der offenen Tür am AELF in Weißenburg — Umfangreiches Angebot

WEISSENBURG - "Professionelle Hauswirtschaft macht Sinn", darin sind sich die 18 Studierenden einig, die neben Beruf und Familie ihr Haushaltsmanagement in den letzten eineinhalb Jahren optimiert haben. Deshalb laden sie unter diesem Motto für Sonntag, 26. März, von 11 bis17 Uhr zu einem Fest der Sinne an das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Weißenburg, Bergerstraße 2-4, ein.

Die Studierenden des Einsemestrigen Studiengangs Hauswirtschaft laden zum „Fest der Sinne“. © AELF



Bewusst genießen mit allen Sinnen gilt als der Ernährungstrend 2017, den die Studierenden damit aufgreifen. Dass die Nahrungsaufnahme ein sensorisches Abenteuer ist, davon können sich die Besucher an den Sinnesinseln überzeugen, die jeweils einem Sinn gewidmet sind. Eine Sinnesreise durch die Welt der Gewürze versprechen die beiden Gewürzexpertinnen, die auch Gemüsebrühen ganz ohne Geschmacksverstärker herstellen. Die beiden Dessertspezialistinnen experimentieren schon seit Tagen mit den verschiedensten Verzierungsvarianten, die besten Ergebnisse werden sie präsentieren, denn für sie gilt: "Das Auge isst mit."

Auch mit stimmungsvoll in Szene gesetzten Frühjahrsblühern und kreativen Tafelgedecken verzaubern die frischgebackenen Fachkräfte für Ernährung und Haushaltsführung die Sinne. Vorführungen zum Kränzebinden und Herstellen von Frühlingsdeko machen Lust auf mehr.

Sinnvolles und Unsinniges aus der Welt der Küchentechnik wird genauso unter die Lupe genommen wie verschiedene Ernährungsmythen. Außerdem geht es um die sinnvolle und umweltgerechte Düngung im Hausgarten sowie den nachhaltigen Kleiderkauf mit gutem Gewissen. Auch der Sinneswandel hin zum Vegetarismus und heimischem Sojaanbau, der sogar im Schulgarten im Rahmen eines Projekts erprobt wurde, ist Thema. Kurzvorträge und Studierendenberichte geben Einblick in den Schulalltag. Außerdem kann der neue, ebenfalls sehr Sinne orientierte Lernzirkel "Erlebnis Bauernhof" erprobt werden. Mit von der Partie sind Landwirtschaft und Forst. Die Landwirtschaft widmet sich dem "Wasserschutz". Themen sind dabei effiziente Nährstoffverwertung und wasserschonende Bewirtschaftung wie Mulchsaaten oder Anlage von Gewässerrandstreifen. Mit dem "Regensimulator" wird anschaulich gezeigt, wie mit Mulchsaaten oder Zwischenfrüchten Bodenabschwemmung und Nährstoffausträge verhindert werden können. Videos zeigen zudem Praxisbeispiele gewässerschonender Bewirtschaftung aus dem Landkreis.

Die Abteilung Forst informiert über die Angebote der Forstverwaltung. Das Klimaspiel "Zukunftswald" veranschaulicht per Computeranimation die Entwicklung verschiedener Baumarten im Hinblick auf den Klimawandel.

Berufsberater sind vor Ort

Die Berufsberater für Hauswirtschaft und Landwirtschaft stehen mit Infoständen zur Verfügung. Um 14.30 Uhr singt der Landfrauenchor. Für das leibliche Wohl sorgen im "Café der Sinne" die ehemaligen Studierenden mit selbst gebackenen Kuchen.

Neben dem Tag der offenen Tür können Interessierte auch am Montag, 3. April, 18.30 Uhr im Unterricht schnuppern und am Dienstag, 2. Mai, 19.30 Uhr in einem Infoabend alles Wissenswerte zum Studiengang erfahren.

Weitere Informationen zum Studiengang gibt es unter www.aelf-wb.bayern.de/bildung