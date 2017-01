Eisiger Spaß: Drei-König-Schwimmen in Langlau

GUNZENHAUSEN/LANGLAU - Die Badesaison wird auch dieses Jahr wieder von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Ortsverband Weißenburg, eröffnet.

Die Badesaison wird auch heuer wieder von der DLRG eröffnet: Am Dreikönigstag stürzen sich mutige Schwimmer in die eisigen Fluten des Brombachsees. Foto: DLRG



Um 15 Uhr werden sich am Freitag, 6. Januar, beim inzwischen fünften Drei-König-Schwimmen Dutzende Schwimmer vor den Zuschauern am Langlauer Ufer in die kalten Fluten des Kleinen Brombachsees stürzen.

Gebadet wird traditionell in Badehose beziehungsweise Badeanzug/Bikini. Die DLRG empfiehlt zusätzlich Kälteschutz für die Hände und Füße. Zum Aufwärmen gibt es für die Schwimmer ein Wärme- und Umkleidezelt sowie heißen Tee. Zum kleinen Jubiläum backen die Organisatoren frische Waffeln und Crêpes für alle.

Die Idee, auch hier in der Region ein Drei-König-Schwimmen zu veranstalten, hatten die Weißenburger DLRGler bereits im Sommer 2012. Was dann vor fünf Jahren als spontane Winterattraktion im Fränkischen Seenland startete, hat sich mittlerweile fest im Veranstaltungskalender etabliert.

Natürlich hoffen die Lebensretter auch in diesem Jahr wieder auf viele mutige Schwimmer, wenn es um 15 Uhr wieder heißt „Winterzeit ist Badezeit“! Der genaue Ort dafür ist an der DRLRG-Rettungswachse am Langlauer Badestrand.

Weitere Infos gibt es unter weissenburg.dlrg.de. Die „Störzelbacher“ werden bereits ab 14 Uhr im Rahmen der ganzjährigen Veranstaltungsreihe „Seeleben“ des Strandhotels Seehof bei freiem Eintritt aufspielen.

