Elite des Turnens kommt nach Monheim

Wettkampf der Turn-Bundesliga am 13./14./15. April in der Stadthalle - vor 11 Stunden

MONHEIM - Der TSV Monheim landete einen bemerkenswerten Coup, indem sich der Verein die Wettkampfaustragung der Bundesliga sowie der zweiten und dritten Bundesliga der Frauen sicherte. Die besten Turnerinnen aus ganz Deutschland gehen vom 13. bis 15. April in der Stadthalle in Monheim an die Geräte und zeigen ihr Können.

Am Schwebebalken holte die 20-jährige Pauline Schäfer im Oktober 2017 die erste Goldmedaille für Deutschland seit dem Jahr 1981 und wurde zur Vize-Sportlerin des Jahres 2017 hinter Biathletin Laura Dahlmeier gewählt. Die Fans in der Region dürfen auf den Auftritt der Saarländerin in Monheim hoffen. © TaRu-Foto



Mit dabei wird auch Pauline Schäfer sein, die als amtierende WM-Goldmedaillengewinnerin am Schwebebalken diese Saison für den TSV Tittmoning aus dem oberbayerischen Landkreis Traunstein startet. Weitere Spitzenturnerinnen wie die mehrfache Deutsche Meisterin Elisabeth Seitz, Sophie Scheder und Kim Bui aus dem deutschen Nationalkader können ebenfalls bestaunt werden.

Sehr interessant werden auch die Darbietungen der ausländischen Verstärkungen der insgesamt 24 Mannschaften aus ganz Deutschland sein, die in Monheim an besagtem Wochenende antreten. Nicht nur die Verantwortlichen aus Monheim sind froh über die Ausrichtung und die Chance, neben dem U 18-Vierländerkampf und der männlichen Bundesliga jetzt auch die weiblichen Turner in der Monheimer Stadthalle begrüßen zu dürfen, sondern auch die deutsche Turnliga (DTL) fand mit dem TSV Monheim einen erfahrenen und zuverlässigen Wettkampforganisator. Dies wird auch durch die Tatsache untermauert, dass Ulrich Lange, MdB, bereitwillig die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung zusagte.

Die Bundesligasaison der weiblichen Turner teilt sich in drei Durchgänge im Frühjahr auf. Der erste Wettkampf fand am vergangenen Wochenende in Stuttgart statt – mit einem Sieg von Rekordmeister MTV Stuttgart um Kim Bui –, der zweite folgt Ende des Monats in Waging am See.

Öffentliches Training

Für die Athleten besteht in Monheim die Möglichkeit, sich schon am Freitag im öffentlichen Training an die Geräte und das Umfeld zu gewöhnen. Dabei bekommen auch interessierte Sportfans die Möglichkeit, danach schon das ein oder andere Autogramm oder Selfie zu ergattern.

Sternstunde des deutschen Turn-Sports: Pauline Schäfer und ihre Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft 2017 in Kanada. © Foto: dpa



Diese Veranstaltung ist nicht nur für Turnbegeisterte ein besonderes Highlight, sondern auch für alle, die diese Art von Körperbeherrschung an den Geräten schätzen. Bei dieser Sportart spielen unter anderem physikalische Gesetze, Technik, Kraft, Ausdauer sowie fleißige Vorbereitung eine große Rolle. Die Abteilung Turnen des TSV Monheim und die Turnerinnen der teilnehmenden Mannschaften freuen sich auf lautstarke Unterstützung und eine tolle Stimmung in einer vollen Halle.

Kartenvorverkauf unter www.tsv-monheim.com/turnen/ticketservice-bundesliga oder in der Monheimer Touristeninfo.