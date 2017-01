Erste Hilfe für verletzte Mitschüler in Gunzenhausen

GUNZENHAUSEN - Dank der Hilfe des Jugendrotkreuzes (JRK) gibt es nun an der Grundschule Süd elf neue Juniorhelfer für den Sanitätsdienst.

Das Jugendrotkreuz Gunzenhausen half an der Grundschule Süd beim Aufbau eines Schulsanitätsdienstes mit elf Juniorhelfern. Dort lernten die Kinder etwa, wie sie eine Schnittwunde an der Hand fachgerecht verbinden. © Foto: Guido Liedtke/JRK



Ein Schulsanitätsdienst ist eine Gruppe von Schülern, die sich freiwillig und unter Anleitung einer entsprechend ausgebildeten Lehrkraft bereit erklären, als medizinische Ersthelfer bei einem Schulunfall schnell zur Stelle zu sein und unkompliziert Erste Hilfe zu leisten. Auch bei Schulveranstaltungen kommt dieser zum Einsatz. Mit ihrer Sanitätstasche stehen dann die Schüler zum Beispiel bei Sportturnieren am Spielfeldrand – und können sofort helfen, sollte es zu einem Unfall oder einer Sportverletzung kommen.

Entsprechend aktive Schulsanitätsdienste gibt es seit dem letzten Jahr bereits am Simon-Marius-Gymnasium und an der Berufs- und Wirtschaftsschule in Gunzenhausen. Getreu dem Motto „Niemand ist zu klein, um ein Helfer zu sein“ hat das Jugendrotkreuz Gunzenhausen elf Schülerinnen und Schüler der Grundschule Süd aus den Klassenstufen 2 und 4 zum „Juniorhelfer“ ausgebildet.

In fünf Vollstunden erlernten die kleinen Ersthelfer, wie man mit Pflaster und Dreiecktuch richtige Verbände anlegt, was man bei einem Nasenbluten unternimmt und wie man mit einem Bewusstlosen umgeht. Im Unterricht spielten natürlich auch das Auffinden von Patienten sowie das Erkennen von Wunden und Verletzungen eine maßgebliche Rolle. Erlernt haben die „kleinen Helferlein“ aber natürlich auch, wie man einen Patienten richtig betreut – und vor allem wie man einen vollständigen und richtigen Notruf an der internationalen Notrufnummer 112 durchführt.

In einem schriftlichen Test mussten die Schülerinnen und Schüler im Anschluss ihr Wissen unter Beweis stellen. Die Ausbildung der Kinder übernahmen dabei aktive JRK-Gruppenleiterinnen aus Gunzenhausen. Dabei zeigen sie sich immer wieder begeistert, wie engagiert die Kinder zur Sache gehen. „Besonders freut uns immer, wenn wir sehen, das die meisten Kinder schon wesentlich besser und engagierter Erste Hilfe leisten wollen und leisten können als der durchschnittliche Erwachsene“, so Margit Fackler-Liedtke, federführende Gruppenleiterin beim Jugendrotkreuz Gunzenhausen.

Das Jugendrotkreuz Gunzenhausen — die Nachwuchsorganisation des Bayerischen Roten Kreuz — trifft sich jeden Freitag ab 17 Uhr (außer in den Ferien) zur Gruppenstunde im BRK-Heim in der Albert-Schweitzer-Straße 88 (unterhalb des Krankenhauses). Hier gibt es Spiel und Spaß für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 27 Jahren – und natürlich jede Menge Erster Hilfe.

