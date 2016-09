Eva ist das neue Gunzenhäuser Kerwa-Madla

Dirndl war ein absolutes Muss - 18 Kandidatinnen im Finale - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Die Wahl ist gefallen: Eva Haag aus Breitenau bei Feuchtwangen wurde zum Gunzenhäuser Kerwa-Madla 2016 gekürt.

Die drei Erstplatzierten lachten in die Kamera: Annika Gottert, Kerwa-Madla Eva Haag, Anna Rupp. Foto: Horst Kuhn



Für die vom regionalen Radiosender „Radio 8“ präsentierte Wahl, die heuer am Kirchweihmontag im Festzelt Höhn stattfand, hatten sich seit März dieses Jahres über 100 weibliche Wesen beworben. Nach einer Vorauswahl qualifizierten sich 18 Kandidatinnen fürs Finale, das „Radio 8“-Programmleiter Klaus Seeger moderierte.

Die Kriterien für die jungen Damen: Sie mussten ein Dirndl tragen, persönliche Ausstrahlung besitzen und schlagfertig sein. Zudem sollten sie solides Allgemeinwissen besitzen und sich auch beim Einschlagen eines Nagels in einen Holzbalken noch handwerklich geschickt anstellen. Einige Bewerberinnen hatten eigene Fanclubs mitgebracht, die den Auftritt ihrer Favoritin lautstark unterstützten.

Es war also wahrlich keine leichte Aufgabe für die Jury, in der Vorjahressiegerin Sonja Zeilinger, Festplatzorganisatorin Sabrina Zöllner, Petra Böhm (Best Reisebüro), Maria Fuchs (Welt der Tracht), Manuel Jex (Autohaus Feil) und Erwin Acker (Vitalhotel Meiser) saßen. Zur Kür der Siegerin versammelten sich alle Teilnehmerinnen nochmals auf der Bühne, wo Eva Haag neben der obligatorischen Schärpe mit der Aufschrift „Kerwa-Madla 2016“ und einem Blumenstrauß auch einen Reisegutschein aus der Hand von Petra Böhm in Empfang nehmen konnte. Die nächsten Pflichten für das neue Kerwa-Madla sind unter anderem ein Auftritt beim Feuchtwanger Volksfest, der „Mooswiese“.

Gutscheine als Anerkennung

Über den zweiten Platz freute sich Annika Gottert aus Langlau, die von Manuel Jex (Autohaus Feil) einen Gutschein für die Ausleihe eines BMW Cabrio für eine Woche erhielt. „Bronze“ sicherte sich Anna Rupp aus Sachsen bei Ansbach, die strahlte, als ihr Maria Fuchs einen Dirndl-Gutschein überreichte.

Weitere Preise stellten die Parfümerie Neidhardt, das Wäschehaus Bauer (beide Gunzenhausen), „Brautmoden am Brombachsee“ (Enderndorf) und das Vitalhotel Meiser (Neustädtlein) zur Verfügung. Festwirt Oliver Höhn überreichte jeder Teilnehmerin den Kirchweihkrug 2016, gefüllt mit Gutscheinen für einen Besuch des Rummels am Schießwasen.

HORST KUHN

