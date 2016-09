Experten und Prominente am Schnackensee

GUNZENHAUSEN - Für alle Freunde des Angelsports steht am kommenden Wochenende 24./25. September ein wichtiges Ereignis an. Die Fishing Masters Show kommt an den Schnackensee bei Laubenzedel: samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr.

Der frühere Trainer der Eishockey-Nationalmannschaft, Hans Zach, kommt für die zweitägige Fishing Masters Show. © Veranstalter



Die Show war bisher in Ost-, Nord- und Westdeutschland. Sie kommt nun erstmals nach Bayern.

An den beiden Tagen wird, wie bei jeder Fishing Masters Show, viel Angelkompetenz die Ufer des Gewässers säumen. Über 60 deutsche und internationale Meister und Experten für alle Methoden und Techniken des Angelsports werden erwartet und geben den Besuchern Tipps und Informationen. „Da bleibt keine noch so knifflige Frage unbeantwortet, und es wird sehr viel zum Staunen geben“, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. Raubfisch-Weltmeister Dietmar Isaiasch verrät , wie er die Räuber überlistet. Viele andere Experten, auch TV-Angler wie Jakub Vagner, sind ebenfalls mit von der Partie.

Vorführungen am Aquarium

Auf die Gäste warten weitere Attraktionen: Kajak- und Belly-Boat-Fahren, Bootspräsentationen, Fliegenbinden, Rutenbau, Showprogramm auf der Bühne und vieles mehr. Ein Highlight ist der „Aquademo“, Europas größtes mobiles Aquarium. Es werden nicht nur Vorträge gehalten und Interviews geführt , sondern Profiangler demonstrieren hier live, wie Welse, Hechte, Karpfen und Weißfische auf die Köder reagieren. Das „Aquademo“ bevölkern riesige Waller, Karpfen, Hechte und weitere einheimische Fische. Im großen Messezelt findet der Verkauf von Angelgeräten und Zubehör statt. Zahlreiche Bootsfirmen und Ausrüster zeigen ihre neuesten Produkte. Präsent sind auch Reiseveranstalter.

Selbstverständlich kann man sich rund um den Schnackensee mit frischem Räucherfisch und vielen anderen kulinarischen Genüssen – mit und ohne Fisch – verpflegen. Frisch gestärkt können Jung und Alt dann ihre Kräfte an der Drillmaschine messen. Im simulierten Kampf geht es darum, die stärksten Fische der Weltmeere zu bezwingen.

Gewinner der Show sind aber auch Benachteiligte, die sonst zu den Verlierern gehören: Die Überschüsse der Eintrittsgelder (5 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei) gehen an die Royal-Fishing-Kinderhilfe, die damit sozial schwache Kinder unterstützt. Und die gefangenen Fische – und noch ein paar obendrauf – bekommt die Gunzenhäuser „Speis“ für ihre wohltätige Essensausgabe.

Zahlreiche Prominente aus dem Fernsehbereich und dem Sport sind Mitglied dieser Kinderhilfe. Unter anderen werden die Schauspieler Fritz Wepper, Wolfgang Müller, der Entertainer Werner Schulze-Erdel, Ex-Eishockey-Nationaltrainer Hans Zach, der TV-Starkoch Mike Süsser, der Ex-Fußballnationalspieler Patrick Owomoyela und der Schönheitschirurg Professor Dr. Werner Mang am Schnackensee erwartet. Sie alle – und noch viele mehr – begleiten die Fishing Masters Show regelmäßig on Tour. Die Promis haben sicherlich manchen Tipp für die Besucher parat und werden sich auch selbst ein paar Tipps holen, so Siegfried Götze, Vizepräsident des Vereins Royal-Fishing-Kinderhilfe.

An den zwei Tagen wird auch der Promobus des Altmühl-Boten am Schnackensee stehen. Dort kann man ein Foto machen lassen, das dann auf eine Titelseite der Heimatzeitung montiert wird.

Weitere Informationen zu der Veranstaltung gibt es im Internet unter www.angelshow.de und unter www. facebook.com/fishingmastersshow.