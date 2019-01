Fahrverbote brennen Bürgern unter den Nägeln

Gunzenhausen: Politischer Abend mit dem CSU-Abgeordnetem Manuel Westphal - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Zu einem politischen Abend kam der Stimmkreisabgeordnete Manuel Westphal in das Gasthaus "Zur Post" in Gunzenhausen. Eingeladen hatte der CSU-Stadtverband mit Friedrich Kolb an der Spitze. Neben der aktuellen Landespolitik wurden auch bundespolitische Themen wie die Dieselfahrverbote diskutiert.

Beim Tanken mag der Diesel noch seine finanziellen Vorteile haben, aber ansonsten ist sein Stern am Sinken. Im Mittelpunkt stehen die Fahrverbote, die gerade Pendler massiv treffen würden. Bei einer politischen Veranstaltung der Gunzenhäuser CSU war das jedenfalls ein hervorstechendes Thema. © Patrick Pleul/dpa



Beim Tanken mag der Diesel noch seine finanziellen Vorteile haben, aber ansonsten ist sein Stern am Sinken. Im Mittelpunkt stehen die Fahrverbote, die gerade Pendler massiv treffen würden. Bei einer politischen Veranstaltung der Gunzenhäuser CSU war das jedenfalls ein hervorstechendes Thema. Foto: Patrick Pleul/dpa



Der frisch wiedergewählte MdL aus Meinheim gab einen kurzen Rückblick über die unmittelbare Zeit nach der Wahl. Er sagte: "In nur sieben Wochen konnten wir eine Regierung aufstellen und die parlamentarische Arbeit in der neuen Legislaturperiode beginnen. Dabei stehen natürlich die erfolgreichen Koalitionsverhandlungen mit den Freien Wählern und der Koalitionsvertrag im Vordergrund."

Er selbst habe sich in der neuen, der 18. Wahlperiode für die beiden Ausschüsse Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie Gesundheit und Pflege entschieden, für ihn seien das "zwei ganz wichtige Themen". Die Arbeit des Landwirtschaftsausschusses habe er bereits in den vergangenen Jahren detailliert verfolgt. Die Initiativen, die hier begründet werden, hätten eine große Strahlkraft auf unsere ländlich strukturierte Region. In Zukunft werde er sich noch intensiver für diesen Themenbereich einsetzen.

Aber auch die ärztliche Versorgung und die Pflege seien ihm ein wichtiges Anliegen. Durch die Arbeit im Ausschuss Gesundheit und Pflege könne er Einfluss auf Maßnahmen im Bereich der ärztlichen Versorgung nehmen, aber auch aktiv an der Gestaltung besserer Rahmenbedingungen für Ärzte, Heilmittelerbringer, Apotheker und im Bereich der Pflege mitwirken, verdeutlichte Westphal seine Entscheidung.

Die politische Arbeit wird sich nach seinen Worten in den nächsten Jahren an den Zielen im Koalitionsvertrag orientieren. Das oberste Ziel dabei sei der ausgeglichene Haushalt und der weitere Schuldenabbau. "Gerade in der Familienpolitik werden weitreichende Initiativen gestartet, wie der weitere Ausbau von Betreuungsplätzen, aber auch die Fortführung des Familiengeldes zusammen mit finanzieller Unterstützungsleistungen für das erste und zweite Kindergartenjahr und beim Besuch der Krippe. Das Thema Flächenverbrauch werden wir weiter angehen und die Anreize bei der Innenentwicklung ausbauen", beschrieb Westphal einige wichtige Punkte aus dem Koalitionsvertrag.

Wie sich die alltägliche parlamentarische Arbeit mit den Freien Wählern gestalten wird, werde sich in den nächsten Wochen zeigen. Die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Wahlperiode seien auf jeden Fall geschaffen.

Da derzeit vor allem bundespolitische Themen die Menschen umtreiben, stellte Westphal seine Einschätzung zu Migrationspakt, den Dieselfahrverboten und dem Digitalpakt vor: "Der UN-Migrationspakt ist ein politisches Dokument und kein bindender völkerrechtlicher Vertrag. Vor deutschen oder europäischen Gerichten können daraus keine einklagbaren rechtlichen Verpflichtungen, Ansprüche und Verfahrensrechte abgeleitet werden." Im Migrationspakt seien verschiedene Punkte beschrieben, die er grundsätzlich begrüße, zum Beispiel die effektive Kontrolle der Grenzen, aber auch die Verbesserung der Lebensverhältnisse in den Heimatländern. Kernziel müsse sein die Migration konsequent zu steuern und zu begrenzen. Ganz klar habe er "bei einigen Maßnahmen Bedenken, wie die große Anzahl der Ziele des Migrationspakts, die meiner Ansicht nach teilweise nicht aufeinander abgestimmt zu sein scheinen. Ferner muss auf Bundesebene klargestellt werden, dass der Pakt keine völkerrechtliche Vertragsbindung nach sich zieht."

Bei den Fahrverboten für Dieselfahrzeuge vertrat Westphal den Standpunkt, dass für ihn weder die Grenzwerte noch die Aufstellung der Messstationen nachvollziehbar seien. Hier müsse angesetzt werden. Die Fahrverbote seien somit "in keinster Weise verhältnismäßig". Die angekündigten Förderprogramme würden Dieselfahrern aus unserer Region, die in eine von Fahrverboten betroffene Stadt fahren müssen, nicht weiterhelfen. "Hier muss ein effizientes Gesamtpaket geschnürt werden, das bisher noch fehlt." Auch beim Digitalpakt ist sich Westphal sicher, dass noch einige Nacharbeit erforderlich ist. Der Abgeordnete aus Meinheim sieht ganz klar die Notwendigkeit der weiteren Digitalisierung der Schulen, doch hält er eine Grundgesetzänderung für nicht notwendig. Der Kultusbereich müsse weiter von den Ländern eigenständig geregelt werden. Für die Mittelverteilung an die Länder müsse der Bund die Kompetenzen nicht zentralisieren.

Abschließend blieb noch genügend Zeit, die angesprochenen Themen mit dem Abgeordneten zu diskutieren. Dabei standen vor allem die Dieselfahrverbote im Vordergrund.