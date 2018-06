Familiendrama in Gunzenhausen: Vater plante die Tat

ANSBACH - In einer Pressekonferenz gaben Staatsanwaltschaft und Polizei nun nähere Umstände zum Tathergang der Familientragödie bekannt: Es ist nun bestätigt, dass der 31-jährige Familienvater die Morde begangen hat. Die Staatsanwaltschaft geht von einer heimtückischen Tat aus.

In diesem Hochhaus spielte sich das Familiendrama am frühen Dienstagmorgen in Gunzenhausen ab. © Catherine Simon



Gegen den Familienvater bestand bereits ein Kontakt- und Näherungsverbot für seine Familie. Dieses Verbot hatte er wenige Tage vor der Tat unterschrieben und akzeptiert. Dem voraus ging ein Vorfall am 21. Juni: Die 29- jährige Mutter hatte ihre in München lebende Schwester kontaktiert und ihr ein Foto geschickt, das ihre beiden Söhne nach Schlägen durch den Vater zeigte. Die Schwester alarmierte die Polizei in Gunzenhausen, welche anrückte und nach weiteren Ermittlungen das Kontaktverbot ausstellte. Dabei gab er den Schlüssel zur Wohnung ab.

An dieses Verbot hielt sich der 31-Jährige aber nicht: In der Nacht von Sonntag auf Montag kam er zwischen 2 und 2.30 Uhr zurück zur Wohnung. Seine Frau verständigte daraufhin die Polizei. Die herbeigeeilte Streife traf ihren Mann auch vor Ort an, wobei er durch deutlich gefährdende Aussagen auffiel. Nachdem die Polizei ihn beruhigt hatte, zeigte er sich aber einsichtig. Dennoch holte seine Ehefrau zum Schutz ihren Bruder zu sich.

Am Montag kam es dann zum nächsten Vorfall: Zwischen 5 bis 5.30 Uhr kam der Familienvater erneut zur Wohnung, wurde aber dann vom Bruder weggeschickt. Die Polizei wurde diesmal nicht verständigt. Die Ehefrau suchte noch am selben Tag einen Sachberater für häusliche Gewalt auf und erzählte diesem, dass sie schon seit Jahren das Opfer häuslicher Gewalt war. "Es war seit Jahren üblich, dass der Vater die Frau bedroht hat, mit vorgehaltenem Messer", berichtete Lennert. Am Montag nahm das Jugendamt noch Kontakt zur Mutter auf.

Am Montagabend dann bereitete der Familienvater seine List vor: Die Ehefrau, ihr Bruder und der Tatverdächtige nahmen Kontakt auf, weil der 31-Jährige angeblich Kleidung brauchte. Diese wollte ihm der Bruder vorbei bringen. Während die Geschwister sich am Dienstagmorgen über das Vorhaben unterhielten, lauerte der Vater bereits zwischen dem 4. und 5. Stock im Treppenhaus, belauschte das Gespräch und führte noch ein Telefonat. Die Polizei fand dort später einige Beweisstücke, die der Vater hinterlassen hatte.

Nachdem der Bruder die Wohnung verließ, um unten auf die Frau zu warten, verschaffte sich der Vater Zugang zur Wohnung: Dies gelang über ein bereits defektes Türschloss, dass er deshalb leicht aufbrechen konnte. In der Wohnung tötete er dann seine Frau und seine drei Kinder. "Den Einsatzkräften bot sich ein grausiges Bild", so Polizeisprecher Hermann Lennert vom Kriminaloberrat Ansbach. "Die Leichen befanden sich in drei Zimmern."

Der Vater hatte sich mit einem Messer bewaffnet, dessen Klinge 16 Zentimeter lang war. Der Bruder, der unten wartete, erzählte gegenüber der Polizei, er habe plötzlich eine Art "lauten Schlag" gehört. Bereits mit der Sorge, der Vater könne zurückgekehrt sein, stürmte er in die Wohnung. Dort sah er den 31-Jährigen mit dem blutigen Messer in der Hand. Der Vater machte kehrt, als er seinen Schwager erblickte, und rannte auf den Balkon, von wo aus er sich in die Tiefe stürzte.

Er erlitt dabei schwere Verletzungen am Becken und an der Lunge. Momentan liegt er in der Klinik im künstlichen Koma. Die Ermittlungen dauern immer noch an.

