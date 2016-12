Festliches Konzert der Markt Berolzheimer Chöre

Traditionelle Weihnachtsveranstaltung war wieder ein Publikumsmagnet - 19.12.2016 12:21 Uhr

MARKT BEROLZHEIM - Das traditionelle Weihnachtskonzert der gemeindlichen Chöre entwickelt sich mehr und mehr zu einem Publikumsmagneten. Die Initiatoren hatten heuer alle Hände voll zu tun, um die erwartungsvolle Besucherschar in der katholischen Kirche St. Hedwig unterzubringen. Mit einem abwechslungsreichen und sehr festlichen Programm sorgten die Veranstalter für ein wunderschönes Musikerlebnis.

Der Männergesangverein gehörte zu den Mitwirkenden in der St.-Hedwig-Kirche in Markt Berolzheim. © Uli Gruber



Entsprechend „eingestimmt“ wurden die Berolzheimer und ihre Gäste von Jörg-Peter Thielsch im Namen des örtlichen Männergesangvereins. Er hob das lebendige Miteinander in der Marktgemeinde hervor und bezog diesen „guten Geist“ nicht nur auf die einzelnen musikalischen Gruppierungen. Nein, auch die anderen Vereine, Verbände und Organisationen trügen zu den intakten Strukturen bei.

Es lasse sich ordentlich leben in Markt Berolzheim, ein Beleg dafür sei unter anderem das bestens angenommene Weihnachtskonzert. Dieser Ansicht schloss sich in ihrem Grußwort auch die evangelische Pfarrerin Myriam Krug-Lettenmeier an. Sie sprach stellvertretend für ihren verhinderten katholischen Kollegen und Gastgeber, Pfarrer Matthias Fischer, und wies bei dieser Gelegenheit auf die ebenfalls funktionierende Ökumene hin.

Reichlich Beifall gab es auch für den Gospelchor, der zeigte, dass er Temperament hat. © Uli Gruber



Nachdem der Posaunenchor unter Leitung von Susanne Krischdat mit „Marys Boychild“ für einen furiosen Auftakt gesorgt hatte, ging es mit besinnlichen Liedbeiträgen des Männergesangvereins weiter. Die Riege von Swetlana Gansen überzeugte nicht nur optisch, sondern insbesondere mit hoher Ausdruckskraft und gesangstechnischen Qualitäten. Präzision und Können waren auch bei Angelina Schalkowskij gefragt. Sie interpretierte das Preludium von Johann Sebastian Bach am Klavier mit der entsprechenden Sensibilität.

Gedanken zum Advent

Dominik Kuch (Saxophon) und Joseph Ohmann (Klavier) gingen konzentriert ans Werk. © Uli Gruber



Mit weihnachtlichen Weisen ging es weiter. Der Landfrauenchor Altmühlfranken erfreute Jung und Alt in St. Hedwig mit dem Glanz der bevorstehenden „Heiligen Nacht“. Walter Pöverlein und seine Frauen hatten sich für ihr Gastspiel in Markt Berolzheim optimal vorbereitet. Nach einer weiteren „fetzigen“ Einlage des Posaunenchors („Winter Wonderland“), trug Ingrid Ackva ihre persönlichen „Gedanken zum Advent“ vor. Besinnlichkeit und mitreißende Rhythmen prägten den Charakter der Veranstaltung. So präsentierte das „Duo Syncopation“ in der Besetzung Dominik Kuch (Saxophon) und Joseph Ohmann (Klavier) gleich drei „swingende Evergreens“.

Für gelungene Kontraste sorgten anschließend Kirchen-, Posaunen- und der neu gegründete Gospelchor. Zunächst präsentierten Kirchenchorleiter Reinhard Ernst und seine gemischte Truppe vor allem Frommes und Religiöses, dann erklang die „Highland Cathedral“, und abschließend ging zur Musik der „Beheim Gospels“ richtig die Post ab. Was für eine ausgelassene Atmosphäre im katholischen Gotteshaus!

Mit dem Segen von Pfarrerin Krug-Lettenmeier und einem gemeinsamen Lied fand der besinnliche Nachmittag einen würdigen Abschluss.

ULI GRUBER

