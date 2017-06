Festspiel-Proben in Muhr laufen auf Hochtouren

Altmühlsee-Festspiele starten am 22. Juni - Eröffnung auf der Freilichtbühne - vor 13 Minuten

MUHR AM SEE - Die Altmühlsee-Festspiele nehmen immer schneller Fahrt auf. In Berlin sind derzeit die Endproben für die Aufführungen vom 22. Juni bis 12. August in vollem Gange.

„Ganz oder gar nicht?“ So lautet die alles entscheidende Frage in der turbulenten Komödie „Ladies Night“. Sie ist ab Ende Juli auf der Bühne des Altmühlsee-Informationszentrums zu sehen. © Foto: stageworkers



„Ganz oder gar nicht?“ So lautet die alles entscheidende Frage in der turbulenten Komödie „Ladies Night“. Sie ist ab Ende Juli auf der Bühne des Altmühlsee-Informationszentrums zu sehen. Foto: Foto: stageworkers



Mit dabei sind wieder die aus den Vorjahren bereits bekannten Schauspieler Tina-Nicole Kaiser, Ursula Kannegießer, Alexandra Merinescu, Hartmut Kühn, Jens-Ulrich Seffen und Armin Sengenberger. Neu dazu kommen Volker Figge, Olivia-Patrizia Kunze, Simon David Altmann, Tobias Steinhardt und Andreas Schirra.

Sie alle reisen kurz vor dem Startschuss in Muhr an, um am Donnerstag, 22. Juni, die Saison mit der Premiere von "Pinocchio", einem Kinder- und Familienstück von Christian A. Schnell nach Carlo Collodi, auf der Freilichtbühne zu eröffnen. Es folgen sieben weitere Termine bis 3. Juli (Beginn jeweils 9 Uhr).

Auch am Jahresthema "Luther" kommen die Festspiele nicht vorbei. Am Sonntag, 25. Juni, steht um 19 Uhr "Luther und Cajetan", eine fiktive Begegnung zum Lutherjahr, in der St.-Johannis-Kirche in Muhr am See auf dem Programm.

Die Premiere von "Mondscheintarif" von Ildiko von Kürthy, eines der meistverkauften und verfilmten Bücher Deutschlands, das in Muhr in der Theaterfassung auf die Bühne kommt, wird am Donnerstag, 29. Juni, gefeiert (20 Uhr, Schloss Altenmuhr). Hierfür muss man sich schnell um Karten bemühen, denn es stehen nur zwei weitere Aufführungen, und zwar am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli, im romantischen Garten am Schloss Altenmuhr an. Mit "Der zerbrochne Krug — mal so ganz anders", einer Komödie von Philipp Lang nach dem deutschen und vielgespielten Lustspielklassiker von Heinrich von Kleist, betritt Dorfrichter Adam am Mittwoch, 5. Juli, um 20 Uhr erstmals die Muhrer Bühne.

In sieben weiteren Terminen bis 22. Juli versucht er, sich die Jungfer Eve gefügig zu machen, um dann – auf der Flucht vor dem gehörnten Verlobten – den Krug zu zerbrechen. Der Klassiker, mal so ganz anders aufgeführt, eignet sich gewiss auch für Deutsch-Klassen der Mittel- und Oberstufe. Speziell für Jugendliche wird auf der Insel im Altmühlsee "Burning Love", ein Stück in sieben Szenen vom fränkischen Altmeister Fitzgerald Kusz (sechs Aufführungen im Zeitraum 10. bis 19. Juli), gespielt. Ein besonderes Erlebnis ist dabei sicher auch die Fahrt mit der "MS Altmühlsee" zur Insel und zurück.

Zum 150. Geburtstag des Komponisten Paul Lincke heben die Altmühlsee-Festspiele noch in den Berliner Operettenhimmel ab; auf der Seebühne im Seezentrum Gunzenhausen wird — einmalig am Sonntag, 23. Juli, um 19 Uhr — die bekannte Operette "Frau Luna" aufgeführt, inklusive Ohrwürmern wie "Schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe", "Schlösser, die im Monde liegen" oder "Das macht die Berliner Luft".

Der Abschluss der diesjährigen Saison wird am Mittwoch, 26. Juli, 20 Uhr mit der Premiere von "Ladies Night", einer turbulenten Komödie von Steven Sinclair und Andrew McCarten, eingeläutet. Bis 12. August geht es in insgesamt acht Aufführungen bei drei Freunden ohne Arbeit, ohne Plan, ohne Perspektive, die als "Die Wilden Stiere" Männer-Striptease anbieten, um die alles entscheidende Frage "Ganz oder gar nicht?". Infos und Kartenverkauf:

Altmühlsee-Informationszentrum (AIZ), Telefon 09831/890370, www.altmühlsee-festspiele.de