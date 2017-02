Feuerwehr-Haus in Laubenzedel wird teuer

Mitglieder im Bauausschuss Gunzenhausen erschrocken über die hohen Kosten - 13.02.2017 15:56 Uhr

GUNZENHAUSEN - Über die Höhe der Kosten erschrocken, von der Notwendigkeit überzeugt: Die Mitglieder des Bauausschusses des Stadtrats stimmten nun der Entwurfsplanung für das neue Feuerwehrhaus in Laubenzedel zu. Über die rund 430 000 Euro teure Maßnahme hinaus wurde in dieser Sitzung noch viel Geld in die Hand genommen.

Das Grundstück ist freigeräumt, der Bau für das neue Feuerwehrgerätehaus in Laubenzedel kann beginnen. Foto: Marianne Natalis



Insgesamt eingeplant, fasste es Bürgermeister Karl-Heinz Fitz in der Sitzung des Ausschusses für Bauangelegenheiten und Stadtentwicklung noch einmal zusammen, wurden für den Neubau 300 000 Euro. Doch die werden bei Weitem nicht ausreichen. Architekt Winfried Wolff stellte den Ausschussmitgliedern das Vorhaben vor und zeigte dabei nachvollziehbar auf, wie es, trotz Eigenleistung durch die Laubenzedeler Floriansjünger, zu der Summe von 430 000 Euro kommt.

Die notwendigen Abbrucharbeiten sind dabei noch mit einer der kleinsten Posten. Bis auf die rückwärtige Scheune wurden alle bestehenden Gebäude in Eigenarbeit abgerissen, für die Entsorgung des Bauschutts werden 13 000 Euro fällig.

Das neue Feuerwehrhaus entsteht genau dort, wo auch das vorherige Gebäude stand. Im Erdgeschoss ist neben der großen Fahrzeughalle ein Lagerraum und ein Heizraum vorgesehen, im ersten Stock soll ein Schulungsraum mit kleiner Teeküche entstehen. Eine eigene Heizanlage ist nicht vorgesehen, das Gebäude wird mit Nahwärme geheizt.

In einem kleinen Anbau im rückwärtigen Bereich sind die Sanitäranlagen untergebracht, die auch vom Hof aus einen Zugang erhalten. So können sie beispielsweise bei Dorffesten genutzt werden. Deshalb wird dort auch eine Behindertentoilette eingebaut. Pünktlich zum Jubiläum der Laubenzedeler Wehr im kommenden Jahr soll das neue Gerätehaus eingeweiht werden.

Die Stadt Gunzenhausen wird die Kosten voraussichtlich nicht alleine stemmen müssen, Fitz rechnet mit einer Förderung in Höhe von 58 000 Euro. Dennoch zeigten sich die im Bauausschuss sitzenden Stadträte durch die Bank erschrocken angesichts der enormen Summe. Andererseits, war man sich einig, könne die Stadt zum jetzigen Zeitpunkt auch keinen Rückzieher mehr machen. "Wir haben A gesagt und müssen jetzt auch B sagen", brachte es Karl Gutmann (CSU) auf den Punkt.

Hoffen auf Sparpotenzial

Stadtbaumeisterin Simone Teufel hofft, dass sich bei der Umsetzung der Maßnahme noch das ein oder andere Einsparpotential auftut. Zudem wies sie darauf hin, dass die allererste Kostenschätzung des Bauamts genauso hoch war, wie jetzt von Architekt Wolff errechnet. Nur habe ihr damals niemand glauben wollen.

Die Firma Bosch & Co. Immo GmbH will auf dem leerstehenden Grundstück neben der katholischen Kirche in der Nürnberger Straße ein Verwaltungsgebäude mit Bäckerei und Café im Erdgeschoss bauen. Das dreigeschossige Gebäude passt zum Stil des Gotteshauses, das übrigens unter Denkmalschutz steht. Das Vorhaben stieß im Bauausschuss auf Wohlwollen, Dr. Werner Winter (Freie Wähler) sprach von einer "tollen Sache".

MARIANNE NATALIS

