Filmemacherin zu Gast in Gunzenhausen

Regisseurin Désirée Pfenninger bietet Workshop im Jugendzentrum an - vor 50 Minuten

GUNZENHAUSEN - Désirée Pfenninger, Filmemacherin aus Berlin, bietet in den Herbstferien über fünf Tage einen Filmworkshop im Gunzenhäuser Jugendzentrum an. Gefilmt wird mit dem eigenen Handy. Sie möchte den Jugendlichen vermitteln, was Film ist.

Filmemachern Désirée Pfenninger kommt in den Herbstferien nach Gunzenhausen © Philippe Gerlach



Désirée Pfenninger ist Regisseurin und Cutterin. Sie studierte an der Filmuniversität Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg (ehemals Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf) Filmregie und arbeitet seitdem als Filmemacherin in Berlin. Ihr aktuelles Filmprojekt soll in Franken spielen. Warum? Ihre Eltern und Großeltern kommen aus der Gegend um Gunzenhausen und der Bezug zu ihrer Heimat spielt in ihrem Film eine Rolle.

Zusammen mit dem Fotografen und Kameramann Philippe Gerlach, möchte sie in Gunzenhausen einen Workshop zum Thema "Film" geben. Eingeladen sind Jugendliche ab 13 Jahren. Es soll allerdings kein gewöhnlicher Workshop werden, denn für die Filmemacherin ist das Experimentelle fester Bestandteil ihrer Arbeit. Die Teilnehmer sollen selbst Szenen umsetzen, so Pfenniger. Gerade für Jugendliche stellen Smartphones mittlerweile einen festen Bestandteil des Alltags dar. Ob telefonieren, spielen, mit Freunden schreiben, fotografieren – das alles ist nur ein Teil dessen, was man mit seinem Telefon noch machen kann. "Sieht man sich aktuelle Kinofilme, Musikvideos oder Kurzfilme im Internet an, merkt man, dass heute nicht unbedingt große Technik gebraucht wird, um interessante Filme zu produzieren", weiß Pfenninger. Ein Großteil der Künstler nutzt das Medium Handy momentan immer häufiger.

"Es sind die vielfältigen Möglichkeiten, die man mit einer kleineren Kamera hat, plötzlich kann jeder selbst etwas aufnehmen und das Material bereits am Telefon bearbeiten und schneiden. Außerdem zeugen mittlerweile viele Linsen von einer hohen Qualität, sodass man den Unterschied zu einer großen Kamera manchmal nur noch auf der Kinoleinwand ausmachen kann", meint die Regisseurin.

Unterstützt wird die Regisseurin von Kameramann Philippe Gerlach. © Philippe Gerlach



Das gefilmte Material wird im Anschluss gemeinsam bearbeitet und geschnitten. Am Ende der Woche folgt eine Diskussions- und Auswertungsrunde in der Gruppe. Darüber hinaus geben Désirée Pfenninger und Philippe Gerlach eine Einführung zum Thema "Film" und möchten sich mit den Teilnehmern über ihre Lieblingsvideos und -filme unterhalten. "Ich hoffe auf viele Interessenten und dass wir eine spannende Woche zusammen verbringen. Die Jugendlichen sind eingeladen, mutig zu sein und tolle Ideen mitzubringen – denn Film bedeutet vor allem Spaß."

Der Filmworkshop dauert vom Dienstag, 30. Oktober, bis Samstag, 3. November. Er findet im Jugendzentrum Gunzenhausen statt. Interessierte können sich dort bei Joana Sämann, info@juz-gunzenhausen.de oder 0172/5477203 anmelden.