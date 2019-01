Fitz: Erfreuliche Perspektiven für die Stadt Gunzenhausen

GUNZENHAUSEN - Wer wissen möchte, wie es um die jetzigen und künftigen Finanzen der Stadt Gunzenhausen steht, der ist bei der Haushaltsdebatte des Stadtrats im Dezember gut aufgehoben. Wer erfahren will, welche politischen Schwerpunkte es aktuell und auf mittlere Sicht im Rathaus gibt und wie ein Bürgermeister so "tickt", für den ist der Neujahrsempfang der Wirtschaftsjunioren Gunzenhausen am Dreikönigstag der bessere Termin. Das bestätigte sich auch diesmal.

Die Wirtschaftsjunioren-Spitzenleute Alexander Herzog (2. von links) und sein Vize Christian Mayr (rechts) mit den Referenten Pierre Boisson (2. von rechts) und Karl-Heinz Fitz. Über Boissons Vortrag wird der Altmühl-Bote noch berichten. © Wolfgang Dressler



Vorneweg: Von irgendwelchen Klagen, dass die Konjunktur ins Stottern gekommen sei, war im Lutherhaus nichts zu hören. Ob Industrie oder Einzelhandel — die Geschäfte laufen gut bis zufriedenstellend, so jedenfalls der aktuelle Stand. Die Stadt Gunzenhausen profitiert davon, denn die Gewerbesteuer, die sich aus den Gewinnen der Unternehmen speist, stärkte auch 2018 die Finanz- und damit die Investitionskraft. Vor allem stimmt die Chemie zwischen Rathaus und Wirtschaftsvertretern. Es herrsche hier ein gutes Miteinander, wurde gleich mehrfach betont. Und das wiederum habe viel mit "Wertschätzung" zu tun. Um genau diesen Begriff drehten sich die zwei Stunden im Lutherhaus.

"Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam für unsere schöne Region arbeiten", sagte der Gastgeber, Wirtschaftsjunioren-Vorsitzender Alexander Herzog. Er stellte das gute Einvernehmen aller Repräsentanten der heimischen Wirtschaft heraus und nannte hier namentlich Hans-Georg Degenhart, den 2. Vorsitzenden des IHK-Gremiums Weißenburg-Gunzenhausen. Dank gebühre auch dem Vorstand der Wirtschaftsjunioren und der Stadt. Nach Herzogs Worten will seine Vereinigung in Kürze die Jahresversammlung mit Neuwahlen durchführen und zu einem Unternehmertag einladen. "Boss für einen Tag" heißt es dann im Mai, und im Sommer steht die Besichtigung des Hochregallagers der Firma Altmühltaler Mineralbrunnen in Treuchtlingen an. Im September kommen die Wirtschaftsjunioren zum Kirchweihauftakt zusammen, und für Oktober ist der zweite Gesundheitstag vorgesehen. Beim Blick auf 2018 erwähnte Herzog unter anderem den Ausflug zu Hetzner Online in Falkenstein, die Besichtigung der Nürnberger Nachrichten und die Partnerschaft mit den Wirtschaftsjunioren Weißenburg.

Nicht zum ersten Mal unterstrich Bürgermeister Karl-Heinz Fitz, dass Gunzenhausen "auf einem sehr guten Weg" sei und man von weiterhin guten Perspektiven für die Kommune ausgehen könne. Er verspüre eine Stimmung des Aufbruchs und Erfolgs. Und die wolle und müsse man nutzen gemäß dem Erfahrungssatz: "Zukunft wird in der Gegenwart gestaltet." Auf das Motto des Empfangs eingehend, erklärte der Bürgermeister, man könne Wertschätzung gegenüber Personen wie auch gegenüber Dingen zeigen. Beides gehe in der Politik ineinander über, hier nannte der Rathauschef die Stichworte Familien, Senioren, Jugend, Vereine, Firmen und Bürger allgemein. Es gelte, die Bevölkerung "mitzunehmen". Hier müsse man so viel wie möglich tun, dürfe dabei aber auch die Grenzen nicht aus den Augen verlieren. So sei die Bürgerbeteiligung bei der Planung von Hochwasserschutz und Neugestaltung der Altmühlpromenade sehr zuzfriedenstellend gelaufen, und nicht ohne Grund sei die Stadt dafür vor einigen Wochen ausgezeichnet worden. Ähnlich habe man es beim Thema Spielplatzareal Frankenmuther Straße praktiziert. Heuer werde man sich Gedanken machen über eine Neugestaltung der Weißenburger Straße mit besonderer Berücksichtigung des Fahrradverkehrs. Auch da würden die Bürger eine wichtige Rolle spielen. Bei allem müsse den Verantwortlichen aber auch klar sein, dass letztlich die Entscheidung im Rathaus getroffen werde und dass Meinungsäußerungen aus der Bürgerschaft im Vorfeld nicht unbedingt der Mehrheitsmeinung entsprächen.

Relativ ausführlich ging Fitz auf den Bedarf an ausreichend und günstigem Wohnraum ein. Dass die Nachfrage groß ist, zeige sich am Frickenfelder Baugebiet "Sonnenwiese", wo die Häuser nur so aus dem Boden sprießen. Von 46 ausgewiesenen Parzellen seien 44 verkauft. Der Bürgermeister erwähnte auch die diversen Projekte von Bauträgern im Stadtgebiet, sei es in der Weißenburger Straße, in der Theodor-Heuss-Straße/Ecke Weinbergstraße oder gegenüber dem Seckendorff-Heim. Das Alten- und Pflegenheim selbst, unter Trägerschaft der städtischen Hospitalstiftung, investiere aktuell sechs Millionen Euro, um 28 behindertengerechte Wohnungen zu schaffen. Darüber hinaus sei die Verwaltung bestrebt, einen neuen Investor für das Gebiet Weißenburger Straße 31 zu finden (ehemalige Baustoffunion). Hier sei zu klären, unter welchen Bedingungen die Stadt die Fläche verkaufen würde.

Sehr zurückhaltend, ja ablehnend äußerte sich der Bürgermeister zu Forderungen, die Stadt müsse selbst bezahlbaren Wohnraum schaffen. Bei angenommenen 30 Wohnungen würden etwa neun Millionen Euro an Ausgaben auf die Stadt zukommen. Bei einem 30-prozentigen Zuschuss (für die förderfähigen Kosten) blieben wohl noch sieben Millionen Euro, die selbst zu tragen wären. Fitz ging in diesem Zusammenhang auch auf die 148 Wohnungen im Besitz der Stadt ein, "um die wir uns kümmern müssen". Nicht zuletzt hat er auch die Entwicklung der städtischen Finanzen im Blick. Der Schuldenstand wird vermutlich bis Ende 2019 auf 19 Millionen Euro steigen. Hier will Fitz danach eine kontinuierliche Senkung des Schuldenbergs erreichen wenn die ganz großen aktuellen Maßnahmen (Stadthalle, Stauraumkanal) abgeschlossen sind.

Kinderbetreuung im Wald

Wie die Besucher des Empfangs weiter hörten, hat die zu verbessernde Kinderbetreuung Priorität im Rathaus. Die derzeit 670 Plätze (Kindergarten und Hort) in elf Einrichtungen reichen nicht aus. Es seien einfach zu wenige, da bringe auch die Großtagespflege in der Bühringerstraße keine Wende. "Wir kommen kaum hinterher", musste Fitz einräumen. In der beachtlichen Größenordnung von 1,7 Millionen Euro unterstütze die Stadt die Baumaßnahmen des Kinder- und Familienzentrums in der Ostvorstadt. Diese Kita werde zudem eine Waldgruppe im Burgstallwald einrichten, wofür die Stadt jüngst grünes Licht gab. Die Frage des genauen Standorts sei noch zu klären, hier sei der zuständige Jäger bereits bei ihm im Rathaus vorstellig geworden.

Darüber, dass die Lebenshilfe (Gunzenhausen hat hier mit Weißenburg fusioniert) in der Südstadt eine neue Kindertagesstätte bauen wird, ist man im Rathaus sehr froh. Es sind mindestens 50 Plätze vorgesehen.

