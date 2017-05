Foodtruck-Spektakel in Gunzenhausen

Donuts und Burritos locken am Samstag auf den Marktplatz - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Das "Foodtruck-Roundup" macht am Samstag, 6. Mai, in Gunzenhausen Station. Von 12 bis 19 Uhr gibt es auf dem Marktplatz eine große Auswahl an Streetfood.

Mit Fleisch wird bei RibWich nicht gespart, davon konnten sich bereits im März die Schwabacher überzeugen. © Thomas Correll



2016 begeisterte das aus Franken stammende Format in rund 15 Städten rund 50 000 Besucher. Und erst vor wenigen Wochen ließen sich die Schwabacher von Wind und Wetter nicht abschrecken, kein Wunder, gab es doch vom Burger bis zum Schäuferla alles, was das Herz beziehungsweise der Magen begehrt.

Mehr als 15 Trucks und Trailer werden am Samstag auf dem Marktplatz parken. Ein typischer "Foodtruck" ist ein kleiner Lkw mit eingebauter Küche oder Grill, aus dem heraus Fastfood gereicht wird. Doch die Veranstaltung hat noch mehr zu bieten. Eine erweiterte "Kids-Corner" mit Hüpfburg sowie ein Kinder-Food-Markt sollen auch die Kleinen ansprechen. "Unter dem Motto ,leckeres Essen auf Augenhöhe‘", erzählt Veranstalter Klaus P. Wünsch, "bieten wir den kleinsten Roundup-Besuchern feine Gerichte an kleinen Foodtrucks an".

Nach Gunzenhausen kommen Candy Car, Dawg Stop (Hot Dogs), Der Striezelmann, Don Burrito, Donutfactory, Guerilla Gröstl (Burger), Laugenblick, Lime Bar, My Green Smile (Frozen Yogurt, Smoothie), Pasta Laster, RibWich, Sandybel (Cakepops), Storchenfischer, Swagman (Kartoffelstampf) und Wurstdurst. Dazu gibt es Livemusik mit den "González Brothers and the Gang".