FOS- und BOS-Absolventen feierten in Gunzenhausen

GUNZENHAUSEN - Der Segen eilte den Absolventen der Beruflichen Oberschule Weißenburg bei ihrer Abschlussfeier in Gunzenhausen voraus.

Die Besten der Guten: Wer eine Eins vor dem Komma hatte, bekam eine Extra-Ehrung und durfte auf das Bild der Notenbesten. Wie hier die Absolventen der 12. und 13. Klassen der BOS und der 13. Klassen der FOS. © Jürgen Leykamm



Die fand heuer erstmalig in der Zionshalle der Stiftung Hensoltshöhe statt, weil die Stadthalle aufgrund Renovierungsarbeiten nicht zur Verfügung stand. 315 Schüler wurden an zwei Abenden verabschiedet. 23-mal stand bei der Endnote die Eins vor dem Komma.

Zweimal kam danach sogar die Null. Über dieses bestmögliche Ergebnis durften sich Anja Engelhardt (Ettenstatt) und Matthias Goppelt (Pfofeld) freuen. Er konnte zusätzlich den Sonderpreis der Landeselternvereinigung Bayern in Empfang nehmen, den Förderpreis der Sparkasse Mittelfranken- Süd gab es für beide. Die Feierlichkeit auf zwei Teile aufzugliedern, hat sich bewährt. Das Fassungsvermögen der dieses Mal auserkorenen Halle hätte allerdings auch eine gemeinsame Veranstaltung ermöglicht, wie der stellvertretende Schulleiter Walter Ott in seiner Begrüßung einräumte. Es wäre aber dann der zeitliche Rahmen wohl gesprengt worden.

Bei der ersten Feierlichkeit bekamen 105 Schüler der 12. und 13. Klassen der Berufsoberschule (BOS) sowie der 13. Klassen der Fachoberschule (FOS) ihre Abschlusszeugnisse. 44- mal stand das Fachabitur als Ergebnis, 61 erhielten die fachgebundene Hochschulreife, 46 von ihnen das allgemeine Abitur dazu.

Teil zwei stand dann ganz im Zeichen der 210 Zwölftklässler der FOS, die ihre Fachabiturzeugnisse erhielten. Für alle gab es seitens des Elternbeirats eine Rose und ein kleines Abschiedsgeschenk. Eher launig gerieten die Grußworte des Sprechers des Gremiums, Christian Wuttke. Eigentlich sei es "völlig wurscht, was wir hier oben sagen". Ein Satz, der ihm prompt Applaus einbrachte. Wie die Worte gemeint waren, erklärte er aber auch. Die Absolventen hätten "keine rosarote Brille" auf und wüssten über ihre Chancen und Möglichkeiten sehr gut Bescheid. Nichtsdestotrotz betonte Wuttke aber dann doch, dass mit der Schulzeit ein guter Grundstein für den weiteren Lebensweg gelegt sei.

"Händeringend gesucht"

Die Schulband „FOSstration“ umrahmte die Veranstaltung musikalisch und war dabei alles andere als frustrierend. © Jürgen Leykamm



Der Weg zum Erfolg sei wohl nicht immer leicht gewesen, so Landratstellvertreter Robert Westphal. Vielfach lägen "harte Jahre hinter Ihnen, in denen Fleiß und Durchhaltevermögen gefragt waren". Er versicherte aber: "Sie werden überall händeringend erwartet!" Bei der Weichenstellung in Richtung Zukunft gelte es, "Verstand und Herz wirken zu lassen", so Weißenburgs Bürgermeisterin Maria Schneller. Die Wirtschaftslage stärke die Chancen der "Fach- und späteren Führungskräfte", von denen sie aber hoffe, dass sie der Region treu bleiben.

Wie wichtig auch nach dem jetzigen schulischen Erfolg ein lebenslanges Lernen ist, machte Schulleiter Klaus Drotziger in seiner Festrede deutlich. Die Entwicklung der Berufsbilder sei dafür ein gutes Beispiel. Ein Kfz-Lehrling habe vor 50 Jahren über zwei Motoren Bescheid wissen müssen: den des Anlassers und den des Scheibenwischers. Heute seien über 50 Elektromotoren in den Pkw verbaut. In diesem halben Jahrhundert habe der Handwerker also sehr viel dazulernen müssen. Ähnlich rasante Entwicklungen gab es in Sachen Fernsehen und Telefonie, ganz zu schweigen von der PC-Technologie.

Gerade in diesem Bereich gehe es auch in den nächsten Jahren wohl in großem Tempo voran. Es heißt also nicht nur weiter zu lernen, sondern sich auch gewahr zu werden: "Die dem Einzelnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten werden sich sintflutartig erhöhen." Für die Absolventen bedeute dies "unendlich viele Chancen!". Deswegen auch der Rat Drotzigers: "Ruhen Sie sich auf den heute erworbenen Lorbeeren nur kurz aus ...". Am genüsslichsten können das die 23 Schüler mit der Eins vor dem Komma, aber natürlich auch die Klassenbesten der einzelnen Jahrgänge.

Neben Engelhardt und Goppelt sind dies: Luisa Buckel (Nennslingen), Marie-Theresa Dippacher (Roth), Sabrina Dürnberger (Hechlingen), Antonia Einecke (Büchenbach), Moritz Frank (Ottersdorf), Jakub Grucel (Pfofeld), Linus Hermanns (Pleinfeld), Lukas Höhenberger (Heidenheim), Janine Höhn (Nürnberg), Sarah Mark (Gunzenhausen), Vanessa Marny (Roth), Johanna Minderlein (Westheim), Rebecca Schiffermüller (Georgensgmünd), Sarah Steiner (Gunzenhausen), Julia Steinhart (Rednitzhembach), Timo Teufel (Ellingen).

