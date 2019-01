Frankenmuther Bürgermeister tritt ab: "Viel Warmherzigkeit"

Gary Rupprecht verabschiedet sich als Bürgermeister von den Gunzenhäusern - 03.01.2019 14:55 Uhr

GUNZENHAUSEN - Der langjährige Frankenmuther Bürgermeister Gary Rupprecht ist zum Jahreswechsel aus dem Amt ausgeschieden. Er war immer ein begeisterter Freund und Unterstützer der Städtepartnerschaft mit Gunzenhausen. Das wird auch in seinem letzten offiziellen Brief an Bürgermeister Karl-Heinz Fitz und die gesamte Bevölkerung von Gunzenhausen deutlich.

Als langjähriger Bürgermeister von Frankenmuth hat sich Gary Rupprecht viele Verdienste um die Partnerschaft mit Gunzenhausen erworben. Zuletzt weilte er im Sommer 2017 in der Altmühlstadt. Es galt, das 55-jährige Bestehen der Partnerschaft zu feiern. © Foto: Wolfgang Dressler



Als langjähriger Bürgermeister von Frankenmuth hat sich Gary Rupprecht viele Verdienste um die Partnerschaft mit Gunzenhausen erworben. Zuletzt weilte er im Sommer 2017 in der Altmühlstadt. Es galt, das 55-jährige Bestehen der Partnerschaft zu feiern. Foto: Foto: Wolfgang Dressler



Gunzenhausen und Frankenmuth können nach Rupprechts Überzeugung "stolz und dankbar auf ihre 56-jährige Städtepartnerschaft" sein. Sie sei echt, lebendig und dynamisch und stärker als jemals zuvor. Die Partnerschaft stehe für Frieden und Harmonie durch die Freundschaft zwischen den Menschen. Daraus entstehe besseres Verständnis zwischen den Nationen.

Rupprecht erinnert an die Feier zum 25. Jubiläum der Städteverbindung im Jahr 1987. Damals lernte er seinen Gunzenhäuser Kollegen Friedrich Wust kennen. Dieser war zusammen mit dem Frankenmuther Bürgermeister James Wickson maßgeblich an der Gründung der Städtepartnerschaft im Jahr 1962 beteiligt. Rupprecht selbst arbeitete mit den Bürgermeistern Willi Hilpert, Gerhard Trautner, Joachim Federschmidt und Karl-Heinz Fitz zusammen. Er wirkte auch mit den Vorsitzenden des Freundeskreises Frankenmuth-Gunzenhausen Siegfried Rein und Renate Herrmann, dem stellvertretenden Vorsitzenden Friedrich Kolb und den Mitgliedern des Freundeskreises Frankenmuth-Gunzenhausen und den Verantwortlichen aus der Verwaltung Klaus Zucker, Harald Gebhardt, Klaus Stephan und Ingeborg Herrmann. In sechs Jahren als stellvertretender Bürgermeister und dann in 33 Jahren als Bürgermeister habe er viel Warmherzigkeit und Freundschaft von Gunzenhäuser Seite erfahren, zieht Rupprecht Bilanz.

2018 war die Jugend wieder stark in die Partnerschaft eingebunden. In den Osterferien kamen sechs Schüler vom Simon-Marius-Gymnasium Gunzenhausen zu Besuch in die Kleinstadt in Michigan. Es waren: Annika Dänzer, Melissa Dänzer, Angelina Hampl, Verena Hermann, Sebastian Meyer und Fabian Springer. Sie waren bei Familien der Deutschschüler der Frankenmuth High School untergebracht. Sarah Fuhrmann kam im Rahmen des Kultur-Austauschprogrammes nach Frankenmuth und machte ein Praktikum in der Frankenmuther Chamber of Commerce.

Am 16. Juni flog Deuschlehrerin Jennifer Fruendt mit 19 Schülern im Rahmen des GAPP-Programms nach Deutschland. Sie besuchten vor ihrem Schüleraustausch in Neuendettelsau auch Gunzenhausen. Sophia Lee, Kiera Robinson und Airyonna Palmer waren die drei ausgewählten Schüler, die ihren Aufenthalt um drei Wochen in Gunzenhausen verlängerten. Sie waren im Rahmen des Jugendaustauschprogramms in Gastfamilien untergebracht.

Greg Rummel und die Frankenmuda Fratz’n Schuhplattlergruppe traten bei der 617. Kirchweih in Gunzenhausen auf. Zur Gruppe gehörten auch Familienmitglieder und andere Frankenmuther Bürger.

Am 14. April 2018 betrauerten die Frankenmuther den Tod von Raymond Bergdolt, einem früheren Mitglied des Städtepartnerschaftskomitees.

Für die Landwirte war das Frühjahr 2018, die Zeit des Pflanzens, nasser als normal. Es folgte ein trockener Sommer. Die Ernte im Herbst dauerte lang, da sie immer wieder von Regen unterbrochen wurde. Die Erträge bei Mais und Trockenbohnen fielen besonders gut aus.

Bereits am 10. November fiel in Frankenmuth der erste leichte Schnee. Am 28. November gab es einen Schneesturm, der gut 20 Zentimeter Schnee brachte. Den ganzen Herbst über herrschte reger Tourismusbetrieb in Frankenmuth, so Gary Rupprecht.

Dass Weihnachten näher rückte, merkte man etwa am deutschen "Weihnachts-Singfest" am 2. Dezember in der St.-Lorenz-Kirche. 292 Personen nahmen teil. Die Schriftlesungen wurden in Deutsch vorgetragen, und aus Anlass des 200. Geburtstags des Weihnachtslieds "Stille Nacht" wurden alle sechs Strophen mit Gitarrenbegleitung von Greg Rummel gesungen. Der Deutsche Gemütlichkeitsclub, kirchliche Gruppen und wohltätige Vereine waren zum "Weihnachtssingen" unterwegs. Der Christkindlmarkt und die Eröffnungsfeier der Weihnachtsbeleuchtung waren große Erfolge. Der Gunzenhausenplatz war mit schönen Weihnachtslichtern dekoriert, und der Städtepartnerschaftsbrunnen war mit Pinienzweigen, roten Bögen und drei Gruppen kleiner Chorsänger geschmückt. Die Wasserkaskaden, die den Fortbestand der Städtepartnerschaft symbolisieren, sind im Winter ausgeschaltet. Sie wurden durch hängende Lichterketten ersetzt, die die gleiche Symbolik haben.

Größere Investitionen

An besonderen Maßnahmen in der Stadt Frankenmuth nennt Rupprecht eine neue Hauptwasserleitung für vier Millionen Dollar und das Wasserspiel der Jaycees im Memorial Park für eine Million. Die große Eröffnung ist in diesem Frühjahr. An der St.-Lorenz- Schule wird ein Gottesdienst-Auditorium für 800 Personen von der Kirchengemeinde von St. Lorenz gebaut. Die Kosten betragen acht Millionen Dollar. Das Projekt soll im Herbst abgeschlossen sein.

"Wir freuen uns schon heute darauf, dass die Gunzenhäuser Blousn beim 61. Frankenmuther Bavarian Festival in Frankenmuth spielen wird", blickt Gary Rupprecht erwartungsvoll voraus. Und generell freue man sich in der US-Partnerstadt über die weiterhin enge Kooperation und die gegenseitige Unterstützung des Freundeskreises mit der Vorsitzenden Renate Herrmann und dem Frankenmuther Städtepartnerschaftskomitee mit dem Vorsitzenden Daniel Haubenstricker.

Den nächsten Weihnachtsbrief Richtung Gunzenhausen wird die neue Bürgermeisterin Mary Anne Ackerman schreiben. Sie hat am 1. Januar die Amtsgeschäfte aufgenommen. Rupprecht ist sicher, das "unsere wunderbare, seit 56 Jahren bestehende Städtepartnerschaft" erfolgreich weitergeführt wird.

ab