Fränkisches Seenland will für alle zugänglich sein

Tourismusverband wählt Barrierefreiheit als Jahresthema - vor 9 Stunden

GUNZENHAUSEN - Das Fränkische Seenland hat sich heuer das Thema "Barrierefreies Seenland" auf die Fahne geschrieben. Eine entsprechende Ankündigung machten die Verantwortlichen des Tourismusverbands auf der CMT in Stuttgart, Deutschlands besucherstärkster Touristik-Publikumsmesse.

Auch für Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, soll das Fränkische Seenland erlebbar sein. Möglich machen das zum Beispiel ebene Wege oder, wie hier, die Rampe zur Aussichtsplattform auf der Vogelinsel. © TVFS



Verbandsvorsitzender Landrat Gerhard Wägemann und die Fränkische Seenlandkönigin Katharina Strobl läuteten das Themenjahr "Barrierefreies Seenland" am Seenland-Messestand in Halle 8 offiziell ein. Mit diesem Schwerpunktthema will sich die kontrastreiche Urlaubsregion zugänglich für alle Gäste zeigen, schließlich sind barrierefreie Angebote längst nicht nur für Rollstuhlfahrer entscheidend, sondern auch für Familien mit Kinderwagen oder Gäste, die nicht mehr gut zu Fuß sind.

"Barrierefreiheit wird in Zukunft immer wichtiger", ist sich Hans-Dieter Niederprüm, Geschäftsführer des Tourismusverbands, sicher. "Deshalb engagieren wir uns bereits seit Jahren in der Arbeitsgemeinschaft Barrierefreie Reiseziele in Deutschland und bieten schon jetzt zahlreiche Möglichkeiten für mobilitätseingeschränkte Gäste."

An den Seen fange das bei den ebenen Rundwegen an und reiche über die barrierefrei zugänglichen Ausflugsschiffe, Strandrollstühle und Angelplattformen bis zur gut ausgebauten Infrastruktur an den Seezentren. Auch im Umland der Seen ist das Angebot von Freizeiterlebnissen bis zur Unterkunft groß, so Niederprüm.

Die CMT, die 2018 den 50. "Geburtstag" feiert, bietet nach seiner Einschätzung eine ideale Plattform, um dieses wichtige Thema zu präsentieren. Die Besucher kommen vor allem aus Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz und sind damit eine gute Zielgruppe für das Fränkische Seenland. Der Messestand der Urlaubsregion verzeichnete dementsprechend regen Andrang. Am Mittwoch weckte vor allem Katharina Strobl in ihrer maßgeschneiderten Tracht als Fränkische Seenlandkönigin die Neugier der Passanten. Sie führte viele angeregte Gespräche mit potenziellen Urlaubern und versorgte sie mit druckfrischem Infomaterial – wie zum Beispiel der neuen Broschüre "Angeln im Fränkischen Seenland".

Noch bis Sonntag präsentiert sich das Fränkische Seenland auf der CMT. Zahlreiche Mitglieder haben sich dabei dem Tourismusverband angeschlossen: Wolframs-Eschenbach, Unterschwaningen, Haundorf, Spalt, Pleinfeld, Muhr am See, Zweckverband Altmühlsee, Absberg, Pfofeld, Merkendorf, Hilpoltstein und Roth sind am Messestand in Stuttgart vertreten.