Freibadsaison in Gunzenhausen startet am Samstag

Waldbad am Limes erhöht nach der Winterpause die Preise - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Die Wartezeit neigt sich dem Ende zu: Am Samstag, 13. Mai, startet die Freibad-Saison im Waldbad am Limes in Gunzenhausen. Die reizvoll gelegene Freizeiteinrichtung der Stadtwerke am Rand des Burgstallwalds öffnet pünktlich um 7 Uhr ihre Pforten und die ersten Besucher werden traditionell mit einem Gläschen Sekt begrüßt.

Freiluftvergnügen für Groß und Klein ist ab dem kommenden Wochenende im Waldbad am Limes in Gunzenhausen angesagt. © Stadtwerke Gunzenhausen



Das Freiluftvergnügen dauert wie schon in den Vorjahren voraussichtlich bis einschließlich Kirchweihsonntag, 10. September. Wegen der Sanierungsarbeiten im Hallenbad Juramare, die sich voraussichtlich bis Dezember hinziehen werden, ist bei schönem Wetter eine Saisonverlängerung möglich. Wie gewohnt, ist täglich von 7 bis 20 Uhr Badespaß angesagt. Im September, wenn es abends früher dämmrig und kühler wird, schließt das Waldbad bereits um 19 Uhr.

"Mit diesen langen Öffnungszeiten ist das Gunzenhäuser Freibad unschlagbare Spitze in der gesamten Region", betonten Roland Dücker, der kaufmännische Geschäftsführer der Stadtwerke, und Bäderleiter Martin Renk bei einem Pressegespräch im Vorfeld der Wiedereröffnung. "Spitze" sind für sie auch die Wassertemperaturen, denn das 50-Meter-Schwimmerbecken, das Spiel- und Spaßbecken und das Kleinkinderbecken sind mit 24 beziehungsweise 27 Grad angenehm beheizt.

Für den Badespaß müssen die Besucher ab heuer etwas tiefer in die Tasche greifen. Die Einzelkarte kostet nun für Erwachsene 4,50 (bisher 4,20) Euro und für Jugendliche 2,50 (2,10) Euro. Kinder bis zum sechsten Lebensjahr haben freien Eintritt. Für die ab 17 Uhr gültige Abendkarte müssen Erwachsene und Jugendliche jetzt 2,50 (2,10) Euro bezahlen und die Saisonkarte, die im Hallenbad zu den Saunaöffnungszeiten sowie im Freibad erhältlich ist und von ihren Besitzern im Durchschnitt 75,5-mal genutzt wird, kostet 180 (160) Euro für Erwachsene und 100 (80) Euro für Jugendliche.

Mit einer Preisstaffelung kommt wie gewohnt die Familiensaisonkarte daher. Sie kostet für die erste Person 180 (160), für die zweite Person 150 (134) und für die dritte Person 80 (64) Euro. Jedes weitere Familienmitglied ist frei. Weiterhin Bestand hat das Geldwertkartensystem. Mit den Geldwertkarten können Einzeleintrittskarten mit einem Rabatt gelöst werden.

Nicht kostendeckend

Roland Dücker zufolge kann das Freibad auch mit den angepassten Eintrittspreisen nicht kostendeckend betrieben werden und bleibt mit einem jährlichen Defizit von rund 300 000 Euro für die Stadtwerke ein Draufzahlgeschäft. Es würden lediglich Kostensteigerungen etwa beim Personal oder beim Energieeinsatz abgefedert. Betrachte man das sehr umfang- und abwechslungsreiche Angebot, dann seien die Preise sicherlich nicht überzogen. Dücker: "Auch hier können wir uns sehen lassen."

Diese Freibäder gibt es im Raum Weißenburg-Gunzenhausen (für größere Ansicht bitte daraufklicken). © NN-Infografik



Eine freudige Nachricht hatten Dücker und Renk für alle Smartphone-Nutzer parat: Ab dieser Saison bieten die Stadtwerke in Zusammenarbeit mit Hetzner-Online und der Stadtverwaltung für die Badegäste im Waldbad einen freeWLAN-Hotspot an. Der zusätzliche Service kann lediglich innerhalb des Freibads und während der regulären Öffnungszeiten genutzt werden.

Damit sich das Waldbad wie gewohnt in einem Topzustand präsentiert, gab es für das Bäderpersonal und die Mitarbeiter einiger Fachbetriebe wie jedes Jahr viel zu tun. So wurden die technischen Anlagen, die Gebäude und die Außenanlagen auf Vordermann gebracht und zwei in die Jahre gekommene Sprungbretter ausgetauscht. Wegen des anhaltend schlechten Wetters ergaben sich bei den Reparaturarbeiten am Freizeit- und am Kinderplanschbecken zeitliche Verzögerungen. Hier stehen noch kleine Restarbeiten an, die den Badebetrieb kurzzeitig ein wenig einschräken können. "Es geht aber nur um wenige Tage", versicherte Roland Dücker. Komplett fertig ist hingegen das 2,5 Millionen Liter Wasser fassende Schwimmerbecken.

Bei den Stadtwerken ist man froh, dass trotz des anhaltend schlechten Wetters nahezu alles erledigt werden konnte, um den Gästen einen ungetrübten Badespaß bieten zu können. Insgesamt ist man hier sehr zufrieden. Roland Dücker: "Das Bäder- und Saunaangebot wird von den Gästen aus nah und fern sehr gut angenommen." Viel Lob bekommen vor allem die Mitarbeiter für die Servicequalität und ihre Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. "Als positiver Punkt wird auch immer wieder das gute Preis-Leistungs-Verhältnis genannt, wenn man das Angebot wie beispielsweise die konstant beheizten Becken oder die Öffnungszeiten des Freizeitbads und der Sauna betrachtet", ergänzte Martin Renk. Er verwies nicht ohne Stolz darauf, dass sich das Waldbad und das Juramare mit Saunadorf einer erneuten Prüfung unterzogen haben, bei der die Auszeichnungen "ServiceQualität Deutschland" und "Sauna Premium" für die nächsten drei Jahre bestätigt wurden.

Zwei neue Lehrlinge

Um langfristig eine hohe Service- und Dienstleistungsqualität bieten zu können, ist es für Dücker und Renk wichtig, gute Auszubildende zu finden und wenn möglich langfristig im Unternehmen zu halten. Insgesamt streben derzeit vier junge Leute den Anschluss als Fachangestellte für Bäderbetriebe an. Zwei weitere Azubis beginnen im September ihre Lehre. Dücker und Renk wünschen sich auch für die kommenden Jahre immer genügend Berufsnachwuchs — und für die am Samstag startende Freibadsaison viele sonnige Tage und keine Unfälle.

Besucht wurde das Waldbad im vergangenen Jahr von exakt 68 727 Wassersportfreunden. Durchschnittlich wurden pro Tag 568 Gäste registriert. Stärkster Tag war der 10. Juli mit 2695 Besuchern. Am wenigsten los war am 24. Mai mit lediglich 82 Badegästen.

