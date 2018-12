Friedenslicht kommt nach Muhr am See

Pfadfinder gestalten Gottesdienst in der katholischen Kirche - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Kurz vor Weihnachten und am Heiligen Abend ist es wieder so weit: Zahlreiche Menschen machen sich nach dem Gottesdienst auf den Heimweg und haben kleine brennende Kerzen dabei. Diese unscheinbaren Lichter haben eine große Bedeutung, sind sie doch das "Friedenslicht aus Bethlehem", das die Gunzenhäuser Pfadfinder in der katholischen Kirche verteilen werden.

Pfadfinder aus ganz Europa verteilen das Friedenslicht aus Bethlehem – auch in Gunzenhausen und Muhr am See. © R. Adloff



Pfadfinder aus ganz Europa verteilen das Friedenslicht aus Bethlehem – auch in Gunzenhausen und Muhr am See. Foto: R. Adloff



Diese Aktion, an der sich zahlreiche europäische Pfadfinderverbände beteiligen, findet seit den 1990er-Jahren regelmäßig zu Weihnachten statt: In der Geburtsgrotte Jesu Christi wird im Advent eine Kerze entzündet, deren Flamme von Mensch zu Mensch und von Haus zu Haus weitergegeben wird. An Weihnachten wird das Friedenslicht dann in vielen Kirchen und Häusern brennen.

Pfadfinder tragen es aber auch in Krankenhäuser und Schulen, in Moscheen und Synagogen, in Ministerien und Altenheime. Sie bringen es zu Menschen, die im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens stehen – und zu denen am Rande. Das Licht ist ein Zeichen der Hoffnung für alle Menschen guten Willens, unabhängig von Religionszugehörigkeit und Hautfarbe. 2018 findet die Aktion unter dem Motto "Vielfalt braucht Frieden" statt.

Die Weitergabe des Lichts ist dabei nicht nur symbolisch: Am dritten Adventswochenende machen sich zahlreiche Pfadfinder auf den Weg nach Wien, wo die europäische Aussendungsfeier stattfindet. Dabei sein werden auch Vertreter der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) aus dem Diözesanverband Eichstätt. Von dort wird die Flamme aus Bethlehem in speziellen Transportbehältnissen in die Bistümer, Heimatgemeinden und Pfarreien weitergereicht.

In Gunzenhausen wird das Licht am dritten Adventssonntag, 16. Dezember, erwartet. Wegen der Umbauarbeiten in der katholischen Stadtkirche findet dort heuer kein Gottesdienst statt, dafür aber um 17 Uhr in der katholischen Kirche in Muhr am See. Den Gottesdienst gestalten die Pfadfinder. Hier besteht Gelegenheit, das Friedenslicht zu Familie und Freunden nach Hause zu bringen.