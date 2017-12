Friedliches Fest im Gunzenhäuser Land

GUNZENHAUSEN - Ein Weihnachtsfest ohne den traditionellen Besuch eines der vielen Gottesdienste – vor allem am Heiligen Abend – ist für die meisten Menschen in der Region kaum bis gar nicht vorstellbar. Wer nicht rechtzeitig kam, musste mit einem Platz weit ab vom Geschehen vorlieb nehmen.

((Platzhalter)So platzte bereits der Familiengottesdienst am Nachmittag in der evangelischen Stadtkirche Gunzenhausen fast aus allen Nähten. Kinderwägen im breiten Mittelgang, aufgeregte Kleinkinder mit Schnuller und Mütter mit wachsamen Blicken auf die lieben Kleinen sorgten für einen gleichmäßig hohen Lärmpegel, der aber nicht als störend empfunden wurde. Heiligabend, das Fest der Liebe und der Kinder, wurde spürbar angenehm praktiziert.

Staunende Blicke rief die große Krippe unter dem liebevoll geschmückten Weihnachtsbaum in der evangelischen Stadtkirche bei Jung und Alt hervor. © Reinhard Krüger



Kirchenmusikdirektor (KMD) Bernhard Krikkay probte mit dem Kinderchor seit September an einem anspruchsvollen Krippen-Singspiel, das nun uraufgeführt wurde. Erzählt wurde von Pfarrer Claus Bergmann die ewig alte und doch so liebgewordene Geschichte von Maria und Josef auf der Suche nach einem Platz in der Herberge. Die Kinder, allesamt verkleidet als Engel, Hirten, Tiere und natürlich dem hochheiligen Paar, sangen mit Hingabe und Feuereifer, Regisseur und Arrangeur Krikkay dirigierte, spielte am E-Piano und strahlte mit den Darstellern, als sich alle am Ende verbeugten und den Beifall der Gemeinde entgegennahmen.

Nur bei Kerzenschein

Gerade mal eine Dreiviertelstunde Pause blieb den Protagonisten, ehe die Glocken die 17-Uhr-Christvesper in der Stadt- und Spitalkirche einläuteten. Freie Plätze? Fehlanzeige. Die Menschen strömten in die Gotteshäuser. "Bei uns gehört der Kirchgang an diesem Tag genauso dazu, wie das anschließende Karpfen-Essen", erzählte eine Besucherin und freute sich sichtlich auf die geistliche Einstimmung dieses für viele Christenmenschen höchsten Feiertags. Und die Verantwortlichen der Kirchengemeinde taten eine Menge, damit der Gottesdienst noch möglichst lange nachschwingt.

Engelchor und Hirten vereint vor dem Jesuskind beim Krippen-Singspiel in der evangelischen Stadtkirche. © Reinhard Krüger



Das Licht wurde regelmäßig heruntergefahren, bei "Stille Nacht" strahlten allein die Kerzen des liebevoll geschmückten Christbaums und die Kantorei sang das einfühlsame Weihnachts-Wiegenlied "Christmas lullaby" des englischen Komponisten John Rutter. Auch hier führte KMD Bernhard Krikkay den Taktstock und entlockte dem Ensemble ein fast gehauchtes "Ave Maria" ebenso wie kraftvolle Passagen "der Mutter, die uns voller Gnade den Retter gebar".

In seiner Ansprache erinnerte Pfarrer Claus Bergmann an den Sinn dieses Tages: "Weihnachten ist Zeit zum Versöhnen". Der Geistliche erzählte die Geschichte eines Werbefilms eines Lebensmitteldiscounters, in der eine Mutter sich mit ihrer Tochter furchtbar streitet und die Beziehung zerbricht. Gezeigt wird der mühselige Schritt aufeinander zu, doch der schwierigste Schritt ist der letzte: an der Tür der Tochter zu stehen und zu läuten. Und mit einer Umarmung löst sich alles auf. Mit anderen Worten: "Wagt es doch! Zeit sich zu versöhnen", so Bergmann und verriet, dass immer mehr Unternehmen sich der religiösen Sprache bedienen und damit, gewollt oder unbeabsichtigt, das Evangelium verkünden.

So heißt der Werbeslogan einer Lebensmittelkette: "Die wichtigste Zutat zu Weihnachten bist du". "Und das wünsche ich Ihnen", rief Bergmann der Gemeinde zu, "werden Sie Teil und Zutat dieser Geschichte zwischen Gott und den Menschen". Zur Tradition in Gunzenhausen gehört es, nach den Gottesdiensten im "Wohnzimmer" der Stadt noch ein wenig zu verweilen, um dem Posaunenchor vor dem Eingang der Sparkasse zuzuhören, Freunden und Bekannten "Frohe Weihnachten" zu wünschen, um dann heimwärts zu Bescherung und leckerem Essen zu ziehen.

König Herodes, hier mit seinen Soldaten, hatte in der Unterwurmbacher Kirche seinen Auftritt. © Gerald Ellinger



Es gibt nicht wenige Menschen, die diesen Tag mit dem Besuch der Christmette um 22.30 Uhr beschließen wollen. Andere kommen erst da. Es gibt etwas anders zu hören und zu singen, die Texte sind intensiver, die Musik ruhig und einfühlsam: ein eher stiller und besinnlicher Abschluss eines aufregenden Tages. Pfarrer Claus Bergmann macht aber unmissverständlich klar: "Es geht hier nicht um einen stimmungsvollen Abend, sondern um unsere ganz normale Welt mit ihren Banalitäten und ihrem Ärger. Da hinein kommt Gott."

Dem Stern gefolgt

Auch die katholische Pfarrkirche St. Marien war sowohl bei der Kindermette als auch bei der abendlichen Christmette bis auf den letzten Platz gefüllt. Schon beim Betreten der Kirche sorgte am Nachmittag die "Gunzenhäuser Blous’n" unter Leitung von Michael Pentza für eine weihnachtliche Einstimmung. Erfreut über den zahlreichen Besuch zum Geburtsfest Jesu hieß — erstmals zu Weihnachten in Gunzenhausen — Stadtpfarrer Christoph Witczak die zahlreichen Besucher willkommen. Die während der Adventszeit durch die Häuser getragene Marienfigur fand bei der Kindermette wieder ihren Platz am Altar, bevor die Jungen und Mädchen mit dem Krippenspiel die Herbergssuche und die Geburt Christi überzeugend darstellten. Welche Anziehung das Ereignis damals hatte, verdeutlichten die Hirten, die dem Stern nach Bethlehem folgten und dem Kind ihre Aufwartung machten.

Licht in der Dunkelheit

Mit einer Zeitmaschine ging es in Wettelsheim zurück nach Bethlehem zur Geburt Christi. © Rosemarie Eisen



In der abendlichen Christmette betonte Pfarrer Witczak, dass der menschgewordene Sohn Gottes die Menschheit anders hätte erlösen können und nicht auf die Erde als kleines Kind in der Krippe hätte kommen müssen. Er habe es jedoch gemacht, "um uns Menschen zu zeigen, wie sehr er uns liebt und wie nahe er uns allen sein wollte". Gott sei Mensch geworden, um zu zeigen, dass das Licht der frohen Botschaft die Dunkelheit erhellen und das Gute in uns erwecken könne, so der Geistliche.

Eine lange und gute Tradition hat das Krippenspiel in der katholischen Stadtpfarrkirche Gunzenhausen, die zu den weihnachtlichen Gottesdiensten bestens besucht war. © Ludwig Göttler



Gestaltet wurde die nächtliche Feierstunde vom Kirchenchor unter Leitung von Christoph Janko, der auch die Orgel erklingen ließ.

