2017 Bundestagswahl "Frisch und cool": FDPler über den Wahlkampf in Ansbach

Johannes Dallheimer ist 23 und will für die FDP in den Bundestag - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Die FDP hat einen Nachteil: Sie ist so klein, dass sie immer wieder hart um den Einzug in ein Parlament kämpfen muss – was bei der Bundestagswahl 2013 bekanntlich krachend misslang. Und sie hat einen Vorteil: Sie ist (auch personell) so klein, dass man in der Partei rasend schnell Karriere machen kann. So wie Johannes Dallheimer, der sich bei der Bundestagswahl am 24. September um das Direktmandat im Wahlkreis 241 (Ansbach/Weißenburg-Gunzenhausen) bewirbt.

Will mit 23 Jahren für den Wahlkreis Ansbach/Weißenburg-Gunzenhausen in den Bundestag: der Nürnberger Johannes Dallheimer, hier mit Parteifreunden an einem Wahlstand in Gunzenhausen. © Jürgen Eisenbrand



Erst vor vier Jahren, am Tag nach der verlorenen Bundestagswahl, trat der damals 19-Jährige, der, wie er sagt, "aus einem rot-grünen Elternhaus stammt", der FDP bei. Heute ist der Student der Wirtschaftswissenschaften 23 Jahre jung, und er hat das Gefühl, dass "die Leute die Liberalen vermisst haben". So erkläre sich auch die "Renaissance der FDP", die aller Voraussicht nach im neuen Berliner Parlament vertreten sein wird.

Mit der "alten" FDP geht der 1994 in Mexiko geborene und ein Jahr später adoptierte Dallheimer, der noch einen zwei Jahre jüngeren, ebenfalls aus Mexiko stammenden Adoptivbruder hat, durchaus hart ins Gericht: "Die Partei hatte es verdient, aus dem Bundestag zu fliegen", sagt er. Sie habe "viele Fehler gemacht", und er sei froh, dass sie 2013 es nicht geschafft habe, "mit 5,1 Prozent irgendwie wieder reinzukommen", denn: "Dann hätte es keine Erneuerung gegeben."

Die FDP habe sich auf ihre Grundwerte besonnen und sei heute "eine Partei, die man wählen kann; frisch und cool" — und mit dem Vorsitzenden Christian Lindner neu aufgestellt. Sie werde, auch von den Medien, "als positive Alternative" wahrgenommen.

In seinem Geburtsland Mexiko zählt Freiheit "nichts"

Mit seinem Geburtsland Mexiko, wo er unter anderem ein Auslandssemester verbrachte, habe er ein Land kennengelernt, "in dem Freiheit nichts zählt", sagt der Nürnberger im Gespräch mit dem Altmühl-Boten. Deshalb sei es ihm wichtig, die Freiheit in Deutschland zu schützen und zu bewahren: "Ich bin in der FDP, um unseren Wohlstand zu bewahren. Für einen Staat, der die Bürger in Ruhe lässt. Leistung und hart arbeitende Menschen belohnt. Und kleine und mittelständische Unternehmen wachsen lässt", heißt es in einem seiner Wahlkampfprospekte ganz im Sinne der wirtschaftsliberalen Tradition.

Armut und Ungerechtigkeit der mexikanischen Gesellschaft hätten ihn ebenfalls beeindruckt, sagt Dallheimer auf Nachfrage. Selbstverständlich setze sich die FDP auch für ein funktionierendes Sozialsystem ein — in erster Linie aber dadurch, dass sie den Menschen weniger wegnehme. "Leuten, die zu Recht klagen, muss man helfen", sagt er. Gleichzeitig aber dürfe es nicht immer nach dem Motto "noch mehr Sozialstaat" gehen; er jedenfalls appelliere auch an die Eigenverantwortung der Menschen.

Ziel in der Flüchtlingspolitik müsse es sein, "dass niemand mehr gezwungen ist, mit dem Schlauchboot übers Mittelmeer zu kommen. Das ist unmenschlich." Dallheimer schlägt stattdessen "Asylzentren in Nordafrika" vor, die von der EU auf von ihr erworbenem Boden betrieben werden: "Das kann man nicht den Libyern überlassen, da muss es angemessene Standards geben." In diesen Zentren könnten die Menschen dann Asylanträge stellen, und wer nicht anerkannt werde, müsse dann eben den Rückweg in sein Heimatland antreten.

Obergrenze ist "Quatsch"

Die von der CSU verlangte Obergrenze nennt der FDP-Kandidat schlichtweg "Quatsch und rechtlich nicht möglich". Menschen, die durch Terrorbanden oder Staaten verfolgt werden, müssten aufgenommen werden: "Das gebietet unser Bekenntnis zu den Menschenrechten."

In der Bildungspolitik, seinem Steckenpferd, plädiert der Student Dallheimer für kostenlose Bildung von der Kita bis zur Uni. Allerdings plädiert er für "nachgelagerte Studiengebühren". Heißt: Wer im Beruf erfolgreich sei und mehr als das Durchschnittseinkommen verdiene, solle für sein Studium im Nachhinein bezahlen. "Heute ist es ja so, dass die Krankenschwester das Studium der Ärztin bezahlt." Sein Vorschlag sei hingegen eine gerade aus dem politisch linken Lager geforderte "Mehrbelastung für Besserverdiener".

Darüber hinaus fordert der Liberale ein auf 500 Euro gedeckeltes Bafög für alle Arten der Ausbildung (Azubis, Meisterschüler, Studenten etc.), das nicht zurückbezahlt werden muss: "Man sollte nicht mit Schulden ins Leben starten müssen." Das sei das "fairste System" und "sozial gerecht".

Seine eigene beruflich Zukunft wird sich nach dem 24. September vermutlich nicht grundlegend ändern: Dass er das Direktmandat tatsächlich holt, glaubt er wohl selbst nicht. Und mit Listenplatz 20 der Bayern-FDP ein Mandat in Berlin zu erringen, würde voraussetzen, dass die Liberalen im Freistaat auf satte 19 Prozent der Stimmen kommen. Er versuche es "auf beiden Wegen", sagt Dallheimer. Aber er wisse durchaus, dass das "extrem schwierig" werde.

