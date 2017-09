Frühform des TV Gunzenhausen auf dem Prüfstand

Handball: Männer des TV 1860 reisen als Spitzenreiter nach Rothenburg — C-Junioren daheim - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Die Männer des TV Gunzenhausen treten morgen zu ihrem ersten Auswärtsspiel in der Handball-Bezirksliga an. Um 16 Uhr geht es gegen die zweite Mannschaft des TSV Rothenburg. In dieser Partie kann und muss die Mannschaft ihre am ersten Spieltag gezeigte Frühform unter Beweis stellen.

Der Auftakt ist den D-Junioren des TV Gunzenhausen mit dem 20:5-Erfolg gegen den TSV Altenberg geglückt, morgen geht es zum ersten Auswärtsspiel in die Goldschlägerhalle nach Schwabach. © Foto: Andreas Stern



Der TSV Rothenburg II kann, wie schon in der Vorsaison, als kleine Wundertüte bezeichnet werden. Bekanntlich geht die erste TSV-Mannschaft in der Bayernliga auf Punktejagd, und Jugendspieler bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres können auch in der zweiten Mannschaft auflaufen. Nachdem die Rothenburger Erste bereits heute im Einsatz ist, kann es also durchaus passieren, dass sich der ein oder andere Spieler in die zweite Mannschaft "verläuft".

Wie Gunzenhausen (36:23 gegen Altenberg) konnte auch Rothenburg seine Auftaktpartie gegen Mögeldorf gewinnen (31:28). Ziel für Gunzenhausen muss es sein, dem Gegner frühzeitig das eigene Spiel aufzudrängen und den Schwung vom Altenberg-Spiel mitzunehmen. Durch das sicherlich vorhandene Selbstvertrauen – selten konnte der TV in den letzten Jahren als Tabellenführer in ein Spiel starten – und der Tatsache, dass zwei weitere wichtige Spieler eingesetzt werden können, sollte auch auf fremden Boden einiges möglich.

Oberste Prämisse muss jedoch sein, den Abwehrverbund noch weiter zu verbessern, um sich die Chance auf einfache Kontertore zu erarbeiten. Wesentlich wird dabei die richtige Einstellung und eine gesunde Aggressivität sein. Für alle Fans, die das TV-Team auch in Rothenburg unterstützen wollen, ist Abfahrt um 14 Uhr an der Sport- und Spielhalle. Rückkehr gegen 19.30 Uhr.

Steigerung der B-Junioren nötig

Gleich das nächste schwere Auswärtsspiel wartet auf die männliche B-Jugend des TVG am heutigen Samstag in Roßtal (17.30 Uhr). Eine Steigerung gegenüber der Niederlage in Rimpar wird vonnöten sein, wenn man die ersten Punkte einfahren will. Nach wie vor kann man verletzungsbedingt nicht mit dem stärksten Kader antreten und muss neu hinzugekommene Spieler einbauen.

Den Auftakt am Sonntag machen dann in ihrem ersten Heimspiel in der bezirksübergreifenden Oberliga die C-Junioren in der Sport- und Spielhalle an der Stephani-Schule (11 Uhr). Mit der DJK Waldbüttelbrunn empfangen sie einen gänzlich unbekannten Gegner. Gewarnt ist der TV trotzdem, spielt doch die erste Männermannschaft aus Waldbüttelbrunn aktuell in der Bayernliga. Allein dieser Umstand lässt schon auf eine fundierte Jugendarbeit hindeuten. Nachdem die Jungs zuletzt vor allem anfällig für gegnerisches Konterspiel waren, wurde im Training Wert darauf gelegt, neue Lösungen zu finden um einen offensiven 1:5 Abwehrverband zu knacken und einfache Ballverluste im Angriffsspiel zu vermeiden.

Nach dem 20:5-Auftaktsieg am vergangenen Wochenende gegen Flügelrad wollen die Gunzenhäuser D-Junioren auch morgen in Schwabach ein positives Ergebnis mitnehmen. Gegen die SG Schwabach/Roth war man bereits in der Qualifikation erfolgreich, wobei diese sich auf dem Quali-Turnier als unangenehmer Gegner herausstellte. Gelingt es den Jungs erneut, ihre kompakte Deckungsarbeit durchzuziehen, wäre das eine gute Ausgangslage. Sorgen bereitet den Trainern dann nur noch die teilweise miserable Chancenauswertung.

Komplettiert wird der Jugendspieltag von den weiblichen Mannschaften. Während die B-Jugend bei der JSG Fürther Land II eine lösbare Aufgabe erwartet, muss die Landesliga-C-Jugend bis in den Würzburger Stadtteil Estenfeld reisen, um bei der TSG um den ersten Sieg zu kämpfen. Um 17 Uhr empfangen die Bezirksliga-Damen in der Sport- und Spielhalle den Post SV Nürnberg II.