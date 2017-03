Großübung für die Rettungskräfte: Der Chemieraum in der Gräfensteinberger Schule wurde zum Einsatzort für die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr und des BRK umfunktioniert.

Das Stadtmuseum verfügt über einen reichhaltigen Fundus von Exponaten aus der Gunzenhäuser Geschichte. Leider ist es auf unabsehbare Zeit geschlossen. Hier gibt es einen kleinen Einblick in die "Schatzkammer" der Altmühlstadt.

Aufgrund einer Bedrohungslage wurde die Stephani-Schule in Gunzenhausen am Donnerstagvormittag evakuiert. Die Einsatzkräfte nahmen anschließend einen Verdächtigen fest. Der 15-jährige Schüler war mit einer Waffenattrappe durch das Gebäude gelaufen und löste so den Großeinsatz aus.