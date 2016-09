Fulminanter Kerwa-Endspurt in Gunzenhausen

GUNZENHAUSEN - Endspurt auf der Gunzenhäuser Kirchweih: Am zweiten Kirchweihwochenende zog es die Massen auf den Platz und vor allem in das Festzelt. Dort steppte am Abend der Betriebe und 24 Stunden später beim Auftritt der „Störzelbacher“ der Bär.

Tanzen auf den Bänken ist bei einem Konzert der „Störzelbacher One & Six“ auf der Gunzenhäuser Kirchweih mehr oder weniger Pflicht. Foto: Marianne Natalis



Schon am Freitagabend herrschte im Festzelt dichtes Gedränge, die Menschen standen zur Musik der „Hopfenstädter“ auf den Bierbänken oder schwangen ganz konventionell das Tanzbein. Die Bedienungen hatten an diesem Abend einiges zu schleppen, aber auch 24 Stunden später beim Auftritt der „Störzelbacher - One & Six“ hatten sie alle Hände voll zu tun.

Die Band aus dem kleinen Ort im Mittelpunkt des Landkreises ist längst ein Garant nicht nur für volle Festzelte, sondern vor allem auch für Stimmung. Ob „Die Hände zum Himmel“ oder eine Fahrt in der Bobbahn, das Publikum ist von Beginn an mit Begeisterung dabei. Und wenn die Menge „Mexiko, Mexiko, Mexiko“ skandiert, dann stimmt die Band prompt „Anita“ an.

Die richtige Mischung

„Volxmusik & Party“, die „Störzelbacher“ finden genau die richtige Mischung, die beim überwiegend jugendlichem Publikum ankommt. In Dirndl und Lederhosen gewandet saßen die Ersten bereits nachmittags um 14 Uhr im Bierzelt, um sich die besten Plätze zu sichern.

Es soll aber auch Menschen geben, die sich im Bierzelt nicht so ganz zu Hause fühlen. Es bot sich ein Gang über den Festplatz an, am Samstag allerdings leider bei strömendem Regen. Selbstverständlich stand ihnen aber auch zum Kerwa-Endspurt das Weinzelt offen. Oder sie konnten zur „Domizil-Revival-Party“ der Cayman-Bar in die Erdinger Hütte. Hier sorgten die DJs Bernie und Jörg für eine volle Tanzfläche.

Mit dem traditionellen Kirchweihmarkt sowie abends dem Auftritt der „Sharks“ in der Festhalle endete die 615. Gunzenhäuser Kirchweih.

MARIANNE NATALIS

