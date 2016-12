Fulminantes Konzert in Gunzenhausen

Ensemble „Mixtur“ begeistert in der Stadtkirche - 21.12.2016 12:30 Uhr

GUNZENHAUSEN - Es erfüllt mitunter die Kriterien eines modernen Theaters. Sinnige sprachliche Beiträge und wundervolle Musik verknüpfen sich zu einer in vielerlei Hinsicht gelungenen Symbiose. Das Gastspiel des Ensembles „Mixtur“ in der gut gefüllten evangelischen Stadtkirche St. Marien kommt bei den Besuchern bestens an. Dies liegt aber nicht nur an den begnadeten Stimmen der Sänger, sondern in erheblicher Weise auch an der mit subtilem Humor gewürzten Inszenierung.

Das Ensemble „Mixtur“ bestach in der evangelischen Stadtkirche durch makellose Stimmen und eine ebenso außergewöhnliche wie humorvolle Inszenierung. © Uli Gruber



In der romantisch mit Kerzenlichtern gemilderten Dunkelheit des Gotteshauses verweist Pfarrer Claus Bergmann in seiner Begrüßung augenzwinkernd darauf, mit dem Applaus doch bis nach der „fetten Weihnachtsgans“ zu warten. Wer das Programm bis dahin noch nicht gelesen hat, weiß sich wohl keinen Reim darauf zu machen. Ein Konzert ohne Beifall, wie kann das sein? Erst nach dem letzten Beitrag der ehemaligen Windsbacher wird deutlich, was gemeint war. „Oh du fette Weihnachtsgans“ markiert das launige Finale. Logisch, dass danach alle Dämme brechen und die „Gladiatoren“ mit großem Zuspruch verabschiedet werden.

Toll und äußerst beeindruckend, was vorher in gut eineinhalb Stunden geboten wird. Wie angekündigt, bekommen die Menschen in St. Marien Altes, Neues, Besinnliches und Heiteres serviert. Eine exzessive „Mixtur“ aus faszinierenden Klängen, Solo- und Ensemblegesang sowie fast philosophischen Texteinlagen. Mit „Puer natus in Bethlehem“, „Dröhnende Fragen“, „Die Katastrophe“ und der „Geschichte eines Pfefferkuchenmannes“ provozieren die beiden „Erzähler“ Heike Heinemann und Clemens Nicol zunächst eher eine gewisse Verunsicherung.

Gedanken mit frommem Hintergrund einerseits, dann wieder bohrende Erkenntnisse zu den Sorgen und Nöten des menschlichen Daseins. Wer erkennt sich wieder?

„Alle Macht dem Frieden“

Vermutlich die meisten, jedenfalls herrscht eine seltsame Ergriffenheit in der Kirche. Die Stimmung schlägt jedoch bald um. Allmählich wird es heiter. Spätestens das Schicksal des arg malträtierten Schoko-Nikolauses weckt heitere Erinnerungen an die Kindheit. Immer wieder können dem redegewandten Duo am Mikrofon auch Botschaften entnommen werden. Auf eine davon scheint es in diesen Tagen ganz besonders anzukommen: „Um alle Macht dem Frieden zu schenken“!

Die Programmauswahl der sechsköpfigen Formation „Mixtur“ ist im wahrsten Wortsinn breit gefächert. Neben sehr gediegen vorgetragenen geistlichen Werken besteht das Repertoire aus weltlichen, weihnachtlichen und eben humorvollen Liedern.

Die jungen Herren in Schwarz überzeugen durch eine bestechende rhythmische Präzision. Ihre Stimmen sind makellos, die Einsätze gelingen perfekt. „Gänsehaut-Feeling“ entsteht beim 1:5-Wechselgesang zwischen Empore und Altarraum. Die Zuhörer lassen sich inspirieren von atmosphärischer Dichte und hoher Sangeskunst.

Ob als Solisten oder im Einklang — die „Mixtur“ in der Besetzung Friedrich C. Spieser, Matthias Franz, Martin Hartnagel (Tenöre), Tobias Wäschenfelder, David Reimann (beide Bariton) und Marcel Raschke (Bass) ist exakt und sorgfältig dosiert. Mit seinen Gitarren und bisweilen sphärisch anmutenden Tonsequenzen bereichert Leo Winstel dieses fulminante Konzert in der Stadtkirche.

ULI GRUBER

