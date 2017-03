Fußballtennis in Gunzenhausen fehlt noch die Konstanz

BRSV Gunzenhausen ist in der Verbandsliga weiter Vorletzter. - vor 1 Stunde

GUNZENHAUSEN - Am dritten Spieltag der Fußballtennis-Verbandsliga in der SMG-Halle wartete das neu formierte Team des BRSV Gunzenhausen mit sehr unterschiedlichen Leistungen auf und ist in der Verbandsliga weiter Vorletzter.

Die BRSV-Fußballtennisspieler (in Blau) nutzten den Heimvorteil in der SMG-Halle, um mit Zirndorf II und Ebern die beiden erstplazierten Teams der Verbandsliga zu schlagen. Weil aber gegen vergleichsweise schwächere Teams wie Selb/Schönwald oder Kümmersbruck verloren wurde, ist Gunzenhausen nach drei von vier Spieltagen nur Vorletzter. © Foto: Gruber



Die BRSV-Fußballtennisspieler (in Blau) nutzten den Heimvorteil in der SMG-Halle, um mit Zirndorf II und Ebern die beiden erstplazierten Teams der Verbandsliga zu schlagen. Weil aber gegen vergleichsweise schwächere Teams wie Selb/Schönwald oder Kümmersbruck verloren wurde, ist Gunzenhausen nach drei von vier Spieltagen nur Vorletzter. Foto: Foto: Gruber



Konnten die beiden erstplatzierten Teams aus Zirndorf II (19:18) und Ebern (34:15) überraschend geschlagen werden, setzte es gegen vergleichsweise schwächere Mannschaften unnötige Niederlagen. So unterlag die Truppe von Peter Knoll Selb/Schönwald (10:16), Kümmersbruck (19:23) und Penzberg II (15:20). Gegen Hintereben reichte es immerhin noch zu einem 20:20-Remis. Weil Schlusslicht Straubing kurzfristig nicht angetreten war, erhielt Gunzenhausen kampflos die Punkte.

Trotz der eher dürftigen Bilanz sehen die Verantwortlichen im BRSV-Lager der Zukunft optimistisch entgegen. Vor allem gilt es, baldmöglichst mehr Konstanz in das eigene Spiel zu bringen. Wegen der aktuell starken Trainingseindrücke besteht dazu durchaus Hoffnung. Vor dem abschließenden Spieltag in Moosburg steht das Team in der Verbandsliga zwar auf dem vorletzten Rang, mit einem konzentrierten und selbstbewussten Auftritt sollte jedoch einer besseren Platzierung nichts im Weg stehen.

Zeitgleich fand auch der dritte Wettkampftag der Bayernliga statt. Hier steuert Moosburg I scheinbar unaufhaltsam Richtung Titelgewinn zu. Dahinter rangieren punktgleich Weiden und Amberg. Sollte es dabei bleiben, würde der direkte Vergleich über die Plätze zwei und drei entscheiden. Unabhängig davon werden neben dem künftigen Bayerischen Meister auch die beiden Nächstplatzierten an der "Deutschen" teilnehmen. Der "Showdown" geht in Moosburg über die Bühne. Für die Vorbereitung und Durchführung des Spieltags in Gunzenhausen zeichneten in bewährter Weise wieder einmal Hans Jung und seine Helfer verantwortlich.

ug

Mail an die Redaktion