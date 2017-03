Aufgrund einer Bedrohungslage wurde die Stephani-Schule in Gunzenhausen am Donnerstagvormittag evakuiert. Die Einsatzkräfte nahmen anschließend einen Verdächtigen fest. Der 15-jährige Schüler war mit einer Waffenattrappe durch das Gebäude gelaufen und löste so den Großeinsatz aus.