Geburtshaus in Muhr wird zur Hebammenpraxis

Freudiges Jubiläum für das Geburtshaus in Muhr am See - vor 3 Stunden

MUHR AM SEE - Ein ganz besonderes Jubiläum kann das Geburtshaus in Muhr am See feiern: Mit dem kleinen Theo Baumgart aus Schwabach erblickte dort das mittlerweile 200. Kind das Licht der Welt. Trotz dieser freudigen Nachrichten wird sich in der Einrichtung einiges ändern.

Blumen für die 200. Geburt: Verena und Frank Baumgart mit ihrem Sohn Theo, der im Geburtshaus Muhr am See das Licht der Welt erblickte. © Foto: Stephan Hoyer



So wird die letzte geplante Geburt in den Räumlichkeiten im Muhrer Gewerbegebiet im Juni 2018 stattfinden. Nach der Sommerruhezeit vom 30. Juni bis 28. August werden dann nur noch Hausgeburten begleitet und das Geburtshaus wird zur Hebammenpraxis. Zudem werden sich Hebamme Sabine Möckel und ihr Team – bestehend aus Tina Horsmann, Sandra Strugala und Marianna Möckel – auf Naturheilkunde für Schwangere, Wöchnerinnen, Säuglinge und Kinder spezialisieren.

2011 wurde das Geburtshaus in Muhr am See von den Hebammen Sabine Möckel und Jasmin Treiber eröffnet und erfreute sich guten Zulaufs. Nach dem Weggang von Jasmin Treiber meisterte Sabine Möckel das vergangene Jahr dann alleine. Doch die Arbeit im Geburtshaus und Hausgeburten sowie dem dazugehörigem Qualitätsmanagement werde ihr auf die Dauer zu viel, so die langjährige Geburtshelferin.

Mangel an Hebammen

Seit 2011 kamen hier 200 Babys zur Welt, im Juni wird das letzte erwartet: Das Geburtshaus in Muhr am See wird dann zur Hebammenpraxis. © Wolfgang Dressler



Zudem sei es in dem seit Jahren zunehmenden Hebammenmangel-Desaster reichlich unrealistisch, auf Verstärkung zu hoffen. So habe sie sich im April letzten Jahres entschlossen, die Ausrichtung der Praxis zu ändern und mit kleinem Praxisbetrieb und ausschließlich Hausgeburtshilfe weiterzumachen.

Vorher aber stand noch sehr zu ihrer Freude die 200. Geburt an, bei der sie von ihrer Mitarbeiterin Tina Horsmann unterstützt wurde. Die glücklichen Eltern des kleinen Theo, Verena und Frank Baumgart, ließen sich von dem Konzept, die Geburt selbstbestimmt und aus eigener Kraft anzugehen, überzeugen. Nun freuen sie sich über ihren Prachtjungen mit 3830 Gramm und 54 Zentimetern und fühlen sich in ihrer Entscheidung bestätigt, den Weg von Schwabach nach Muhr auf sich genommen zu haben.

Dieses "freudige Ereignis" ist nicht nur für die Eltern, sondern auch das gesamte Praxisteam ein Grund, zu feiern. Dazu gibt es beim Frühlingsfest am Samstag, 28. April, bei Kaffee und Kuchen in der Backstube der Bäckerei Herzog gegenüber sicherlich reichlich Gelegenheit.

