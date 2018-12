Gelungenes Konzert der Jugendkapelle Gunzenhausen

GUNZENHAUSEN - Seit Jahren ist das Weihnachtskonzert der Jugendkapelle ein Garant für einen gelungenen Abend vor dem Fest. Über 100 Musiker der Gunzenhäuser Musikschule und Schüler der Klasse 3cG der Stephani-Grundschule präsentierten heuer in der evangelischen Stadtkirche ein abwechslungsreiches Programm.

Die Bläserklasse darf beim traditionellen Weihnachtskonzert nicht fehlen. © Horst Kuhn



Warmer Querflötenklang, dargeboten von einen Querflötenquintett, durchflutete eingangs den Gottesdienstraum. Im Oktober hat Musiklehrerin Diana Duarte die Leitung der Gruppe übernommen und schon innerhalb dieser kurzen Zeit mit den Jugendlichen musikalisch viel erreicht. Dargeboten wurden weihnachtliche Stücke, darunter "Fröhliche Weihnacht" und "Engel haben Himmelslieder", und so mancher der Konzertbesucher hätte am liebsten mitgesungen.

Vorsitzende Katrin Sixtbauer begrüßte die vielen Gäste, darunter Eltern, Großeltern und Vertreter des öffentlichen Lebens. Die Vorsitzende versprach nicht zuviel, als sie den Besuchern mitteilte, dass sich die einzelnen Gruppen bestens auf den Abend vorbereitet hatten. Ein Märchen mit Musik hatten die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3cG der Stephani-Grundschule im Gepäck. Gemeinsam mit der Jugendkapelle brachten sie Stücke aus der Märchenoper "Hänsel und Gretel" zur Aufführung, das den Komponisten Engelbert Humperdinck auf einen Schlag berühmt gemacht hat.

Wenig zu tun hatte Klassenlehrerin Beate Peterreins, denn ihre Schülerinnen und Schüler zeigten neben den gesprochenen Texten (von Texter Trudbert Wipfler) auch schauspielerisches Talent. Musikalisch beeindruckend vorgetragen wurde unter anderem das zauberhafte Wiegenlied "Abends, wenn ich schlafen geh, 14 Engel um mich stehn". Exzellent einstudiert präsentierten die Brüder Noah und Jonas Hindel am Klavier die beiden Stücke "Alle Jahre wieder" und "Morgen kommt der Weihnachtsmann". Sie erhielten genauso verdienten Applaus wie die elf Nachwuchsmusiker der Flötengruppe, die die Zuhörer mit den Stücken "O Heiland, reiß die Himmel auf", "Vom Himmel hoch, da komm ich her" und "Engel lassen laut erschallen" erfreuten. Mit Emma Wissmüller (Musiklehrer Eduard Frickel) setzte sich eine Nachwuchsmusikerin an das Klavier, die mit "Erinnerung" eine sehr ausdrucksstarke und gefühlvolle Eigenkomposition vortrug.

Das Märchen mit Musik „Hänsel und Gretel“ brachte die Klasse 3cG der Stephani-Grundschule gemeinsam mit der Jugendkapelle zur Aufführung. © Horst Kuhn



Zum Einsatz kamen an dem Abend auch Melodicas. Die 21 Kids (Leitung Eduard Frickel) spielen mit Bravour das "Ave Maria", den "Tanz der Zuckerfee" aus dem Ballett "Der Nussknacker" und das Stück "Last Christmas". Das zarte Zupfen einzelner Saiten gelang dem 25-köpfigen Gitarrenensemble (Leitung Wolfgang Maurer) bei den beiden Stücken "Süßer die Glocken" und "Viva la Vida" ("Es lebe das Leben") von der Alternativ-Rock-Band "Goldplay". Dass das Erlernen eines Instruments viel Freude und Spaß vermittelt, bewies die Bläserklasse (Leitung Laura Link) mit "When the Saints go marching in", dem schmissigen "Pirates oft the Caribbean" und dem beliebten "We wish you a mery Christmas".

Nach einem kurzen Umbau hatte das große Ensemble "Jugendkapelle" seinen Auftritt. Das reichhaltige Repertoire der Gruppe um ihren Dirigenten Mario Hendreich, angefangen von Chorälen über Marschmusik bis hin zu Opern- und Operettenmelodien, ist mehr als beeindruckend. Den Einstieg machte in der Stadtkirche das Stück "Jesu, Joy of Man’s Desiring" (Jesus bleibet meine Freude), gefolgt von Musik aus dem Weihnachtsmärchen "Drei Nüsse für Aschenbrödel" und dem poppigen Melodienreigen "The Best of Chicago".

Nicht ohne Zugabe

Nicht alltägliche Klänge bot das Melodica-Ensemble in der evangelischen Stadtkirche. © Horst Kuhn



Zum Finale begeisterten die Musiker dann mit "A Christmas Rockfestival", ein rund neun Minuten dauerndes Arrangement von Manfred Schneider. Lang anhaltender Beifall forderte zu einer Zugabe auf.

Am Ende hatten die von Bürgermeister Karl-Heinz Fitz gesprochenen Begrüßungsworte noch mehr an Bedeutung gewonnen: "Auf die Jugendkapelle ist man in Gunzenhausen besonders stolz. Sie trägt zum Gelingen vieler kultureller und gesellschaftlicher Ereignisse in der Altmühlstadt bei." Der Rathauschef hofft, dass die Jugendkapelle nächstes Jahr auch beim Partnerschaftsjubiläum in Isle dabei sein wird. Einen Segenswunsch sprach Dekan Klaus Mendel. Zum Abschluss waren die Zuhörer eingeladen, bei dem Weihnachtsklassiker "O du fröhliche, O du selige", mit Orchesterbegleitung dargeboten, kräftig mitzusingen.

Im Rahmen des Konzertabends wurde auch eine Reihe Instrumentalisten geehrt. Darüber werden wir noch berichten.

HORST KUHN