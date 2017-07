Gemeinde Muhr in Feierlaune

Johanni-Kirchweih lockt Groß und Klein auf die Rosenau - vor 1 Stunde

MUHR AM SEE - Rundum gelungen war der Auftakt der Altenmuhrer Johanni-Kirchweih. Das Fest findet heute mit dem traditionellen Frühschoppen und einem abendlichen geselligen Beisammensein am Festplatz und in den Gastwirtschaften sein Ende.

Die Muhrer Kerwabuam- und madli stellten sich vor dem Muhrer Tor zu einen Erinnerungsbild zusammen. Die Mitglieder der munteren Gruppe genossen die Kirchweih in vollen Zügen. Am heutigen Montag geht es in der Seegemeinde zum Endspurt noch einmal hoch her. © Fotos: Kuhn



Die Muhrer Kerwabuam- und madli stellten sich vor dem Muhrer Tor zu einen Erinnerungsbild zusammen. Die Mitglieder der munteren Gruppe genossen die Kirchweih in vollen Zügen. Am heutigen Montag geht es in der Seegemeinde zum Endspurt noch einmal hoch her. Foto: Fotos: Kuhn



Die Kirchweih begann mit dem Einmarsch von Bürgermeister Dieter Rampe in Begleitung der Gemeinderäte, Pfarrer Karl-Heinz Brendel, den Fahnenabordnungen der Freiwilligen Feuerwehren aus Alten- und Neuenmuhr, des Männergesangvereins Altenmuhr, des Schützenvereins Alten- und Neuenmuhr und einer großen Abordnung von Muhrer Kerwabuam und -madli, die sich sofort auf den ihnen während der Kirchweihtage zugwiesen Stammplätzen niederließen und sich immer wieder lautstark bemerkbar machten.

Rampe zeigte sich erfreut darüber, dass sich bereits zur Kirchweiheröffnung eine sehr große Zahl an Gemeindebürgern und Urlaubsgästen auf dem Festplatz in der Dorfmitte, der Rosenau, eingefunden hatte. Sein Dank galt dem 1. FC Altenmuhr, der sich auch in diesem Jahr bereit erklärte, gemeinsam mit der Gemeinde das Kirchweihfest auszurichten. Christian Fitzner, der Geschäftsführer des 1. FC, und seine Mannschaft. An der vier Tage dauernden Kirchweih sind 140 Vereinsmitglieder ehrenamtlich bei allerlei an Arbeiten, angefangen beim Aufbau des Festzeltes bis hin zur Reinigung des Festplatzes, im Einsatz.

Auch der Nürnberger Schaustellerfamilie Norbert Bassing, die seit 28 Jahren die Altenmuhrer Kerwa mit Fahr- und Schaugeschäften beschickt, hörte dankende Worte. Gab es im vergangenen Jahr beim Anstich des ersten Banzen Festbiers für Bürgermeister Rampe noch "nasse Füße", ging heuer alles glatt. Nach nur einem leichten Schlag auf den Zapfhahn mit einem überdimensionalen großen Bierschlegel verkündete das Gemeindeoberhaupt: "Ozapft is".

Bürgermeister Rampe (links) und Schützenmeister Kümpflein mit dem Bürgerkönig 2017 Johannes Holzinger und den amtierenden Damen-, Jugend- und Schützenkönigen Anja Kümpflein, Jonas Horn und Günter Szudlo.



Bürgermeister Rampe (links) und Schützenmeister Kümpflein mit dem Bürgerkönig 2017 Johannes Holzinger und den amtierenden Damen-, Jugend- und Schützenkönigen Anja Kümpflein, Jonas Horn und Günter Szudlo.



Pfarrer Karl-Heinz Brendel lud die Gäste zum Besuch des sonntäglichen Festgottesdienstes in der Kirche St. Johannis und ging auf den eigentlichen Grund der Feierlichkeiten in Erinnerung, die Weihe des Gotteshauses, ein. Christan Fitzner sprach neben den Mitarbeitern des Gemeindebauhofs um dessen Leiter Hans Wimmer auch den Bewohnern der Rosenau und angrenzenden Straßen für deren Verständnis einen Dank aus.

Es hat schon Tradition, dass am Tag der Kirchweiheröffnung auch die Bekanntgabe des vom Schützenverein Alten- und Neuenmuhr durchgeführten Bürgerschießens mit Verleihung der Bürgerkette erfolgt. Schützenmeister Paul Kümpflein zeigte sich erfreut darüber, dass sich über 138 Personen in den vergangen Wochen an dem Wettbewerb beteiligten. Zum Bürgerkönig 2017 wurde Johannes Holzinger gekürt, der einen 106-Teiler erzielte.

Die Bürgerkette überreichte der in den letzten beiden Jahren erfolgreiche Klaus Gemereth. Zudem erhielt Holzinger einen prall gefüllten Präsentkorb mit fränkischen Spezialitäten überreicht. Den Vizetitel sicherte sich Felix Linstedt mit einem 164,7-Teiler. Ihm wurde die Vize-Bürgerkette in Form von geräucherten Bratwürsten umgehängt.

Horst Kuhn E-Mail