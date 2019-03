Gemeinsam mit dem Bus zum Gipfeltreffen

Handball: Ersatzgeschwächte Gunzenhäuser A-Junioren verlieren in Lohr am Main — B-Juniorinnen erfolgreich - vor 53 Minuten

LOHR/GUNZENHAUSEN - Was im Erwachsenenbereich in höheren Ligen zum Alltag gehört, durften am vergangenen Wochenende auch zwei Handball-Jugendmannschaft des TV Gunzenhausen erleben: Die Anreise zu einem Auswärtsspiel im Fan-Bus.

Mit „voller Kapelle“ machte sich der Tross der TV-Handballer am Sonntag auf die Reise nach Unterfranken. © Fotos: TV Gunzenhausen



Mit „voller Kapelle“ machte sich der Tross der TV-Handballer am Sonntag auf die Reise nach Unterfranken. Foto: Fotos: TV Gunzenhausen



Am vergangenen Sonntag traten gleich zwei Handball-Nachwuchsmannschaften aus Gunzenhausen die Reise nach Lohr am Main in den unterfränkischen Landkreis Main-Spessart an. Die erste Partie konnten die B-Juniorinnen des TV gegen den TSV Lohr knapp mit 26:25 für sich entscheiden und sicherten sich damit ihren zweiten Platz in der ÜBOL Nordwest.

Anschließend waren die A-Junioren zum Spitzenspiel in der ÜBOL Nordwest an der Reihe, die Partie endete mit dem gleichen Ergebnis – allerdings ging dieses Mal der Verfolger vom TSV Lohr als Sieger vom Spielfeld. Damit bleibt die Meisterschaftsfrage drei Spieltage vor Schluss offen, beim TV sind sie allerdings zuversichtlich. Immerhin haben die Gunzenhäuser ein vermeintlich leichtes Restprogramm, geht es doch im Saisonendspurt gegen die drei letztplatzierten Mannschaften der Tabelle.

Keine Mühen gescheut

Im Vorfeld der beiden Gastspiele in Unterfranken hat die Handball-Abteilung des TV keine Kosten und Mühen gescheut und einen Bus zur gemeinsamen Anreise organisiert. Was nicht nur bei den beiden Mannschaften großen Anklang fand, auch viele Handballfans nutzten die Chance, um die Teams auch auswärts lautstark zu unterstützen. Während der etwa zweieinhalbstündigen Anreise gab es im Bus eine Brotzeit zur Stärkung, in der Halle wurden TV-Banner und Klatschpappen verteilt, die Trommler nahmen ihre Plätze ein.

Alles in allem konnten alle Beteiligten einen tollen Handballnachmittag mit Höhen und Tiefen, die dieser Sport bietet, genießen. Und nachdem der Busfahrer – trotz des starken Sturms – alle Gunzenhäuser Handballer wieder sicher nach Haus gebracht hatte, stand für die Verantwortlichen der Altmühlstädter fest, dass künftig für erfolgreiche Jugendteams ähnliche Ausflüge zu Auswärtsspielen einmal pro Saison ermöglicht werden sollen.