Genau überlegte Investition in Gunzenhausen

Autowaschen auf die ganz moderne Art im Gewerbegebiet Nord - vor 7 Minuten

GUNZENHAUSEN - Im Gewerbegebiet Nord tut sich was. Dort wurde nun eine neue Autowaschanlage eröffnet. Sie nennt sich Kärcher-Clean-Park und befindet sich In der Stritt 6. Als Investor tritt Peter Stahl auf.

Peter Stahl zeigte, wie alles funktioniert. An dieser Station können auch größere Fahrzeuge gesäubert werden. Dazu wurde eigens ein kleiner Turm gebaut. © Wolfgang Dressler



Peter Stahl zeigte, wie alles funktioniert. An dieser Station können auch größere Fahrzeuge gesäubert werden. Dazu wurde eigens ein kleiner Turm gebaut. Foto: Wolfgang Dressler



Der Inhaber eines Stuckateurgeschäfts in Obererlbach ist kein Freund großer Reden. Auf eine solche verzichtete er auch bei der Einweihung. Zu seinem nun abgeschlossenen Projekt und zu den einzelnen Stationen gab er aber gerne Auskunft. Und um die Betreuung der Gäste kümmerte sich die Familie und das ganze Clean-Park-Team.

Stahl trug sich schon länger mit dem Gedanken, sich ein zweites wirtschaftliches Standbein zu schaffen. Es bedurfte vieler Gespräche und Überlegungen, bis er die Branche gefunden hatte, die seinen Vorstellungen gerecht wurde und gute Perspektiven versprach, und das Bauvorhaben in Gunzenhausen spruchreif wurde. Stahl konnte ein freies Grundstück von privater Hand erwerben und mithilfe seines Planers Robert Zottmann ging es dann an die Feinheiten.

Mit einer kleinen Waschstraße, etwa als "Anhang" an eine Tankstelle, hat der Clean Park wenig zu tun. Er ist großzügig angelegt und verfügt über zwei Zu- und Abfahrten. Auf dem Areal befinden sich drei SB- Waschplätze, ein Freiwaschplatz (für höhere Fahrzeuge, zum Beispiel Wohnmobile) und eine Portalwaschanlage, nicht zu vergessen die SB-Saugplätze. "Alles ist hell erleuchtet, da haben wir extra drauf geachtet", berichtete der Gastgeber den ersten Kunden und Interessierten, darunter Bürgermeister Karl-Heinz Fitz, der städtische Wirtschaftsreferent Andreas Zuber und einige Stadträte.

Der Clean-Park hat von Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Er ist auf Selbstbedienung ausgelegt, man bezahlt am Automaten und nimmt dann die einzelnen Stationen und Apparate für eine gewisse Zeit in Anspruch. In der Anfangszeit wird aber zu den gut frequentierten Zeiten ein Mitarbeiter vor Ort sein und die Kunden informieren und einweisen. Alles Weitere werde man sehen, man müsse Erfahrungen sammeln und entsprechend reagieren, damit sich alles gut entwickle, sagte Peter Stahl. Das gelte auch für den Betrieb bei extrem kalten Temperaturen.

Solche Waschparks sind insbesondere bei jungen Autofahrern sehr beliebt, hier ist der Marktanteil am größten, hörten die Eröffnungsgäste. Typisch war der kurze Dialog zwischen zwei schon etwas älteren Autobesitzern: Der eine schwört auf die herkömmliche Waschstraße mit den großen Bürsten, den Rest erledigt er dann am liebsten zuhause mit dem Staubsauger. Der andere bevorzugt die SB-Wäsche, bei der er selbst den Strahlreiniger in die Hand nimmt, weil das den Lack weit weniger beansprucht. In der Stritt 6 kann jeder nach seinen Wünschen agieren.

Garagen-Idee umgesetzt

Und weil ein kleiner Rest des Grundstücks nicht gebraucht wurde, errichtete der Investor dort sechs Fertiggaragen, die vermietet werden. Das Interesse war direkt groß, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass die Garagen breiter sind als üblich.

Auf weitere Nachfrage für das Gewerbegebiet Nord hofft derweil Bürgermeister Karl-Heinz Fitz. Direkt gegenüber dem Clean-Park befindet sich noch eine größere unbebaute Fläche. Sie ist in Privatbesitz, und man muss abwarten, ob sich da was tut. Ansonsten hat sich das lange Zeit stagnierende Gewerbegebiet zuletzt prächtig "gemausert". So hat die Großinvestition von Huber & Riedel imposante Formen angenommen. Die großen Hallen sollen schon in wenigen Wochen benutzbar sein.

Wolfgang Dressler Altmühl-Bote E-Mail