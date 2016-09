"Genussmeile" in Winkelhaid

GUNZENHAUSEN - Die Spezialitätenmeile ist der alljährliche Höhepunkt, an dem Regionalbuffet-Mitglieder die Bandbreite und die Qualität ihrer Produkte einem großen Publikum präsentieren. In diesem Jahr fand die „Genussmeile“ auf dem Hof der Familie Kotzbauer in Winkelhaid statt, wo der Bayerische Bauernverband gleichzeitig zum „Tag des offenen Hofes“ einlud.

Kochkünstlerinnen: Doris Eisenbrand, Birgit Forster (beide Weißenburg) und Anna Conrad (Alesheim). Foto: privat



Immer wieder ein beliebtes Fotomotiv waren die Gänse auf der Weide, die Puten, Rinder und die Landmaschinenschau. Beim Bullriding konnte man seine Sattelfestigkeit unter Beweis stellen — wenn auch am Ende ein Abwurf unvermeidlich ist.

Trotz hochsommerlicher Temperaturen fanden rund 4000 Besucher den Weg in den kleinen Windsbacher Ortsteil. Neben kulinarischen Highlights – die gegrillten Kotzbauer-Hähnchen gingen weg wie die sprichwörtlichen „warmen Semmeln“ – gab es Küchle, Hitzplotz, Pfannkuchen, Steaks, Bratwürste, Frankenburger und leckere Kuchen.

Höhepunkt der Veranstaltung war das Kochduell, das drei Konkurrentinnen live vor Publikum austrugen: Doris Eisenbrand aus Weißenburg schmorte „Schweinebäckchen in altfränkischer Biersoße“, Anna Conrad aus Alesheim briet „Rinderfilet an Rotweinjus“, und Birgit Forster aus Weißenburg ging mit einem „Altmühlfränkischen Zanderburger mit Rahmsauerkraut, Brezenknödel und Rieslingsauce“ ins Rennen.

Alle drei gewannen ihren Kochduell-Startplatz mit dem Einreichen ihres Rezeptes für das neue Regionalbuffet-Kochbuch. Ihre Leckereien waren von den Jurorinnen Margit Hausmann, Renate Höfer und Kerstin Loy (allesamt Teilnehmerinnen der BR-Fernsehsendung „Die Landfrauenküche“) als beste Rezepte ausgewählt worden.

Nach 30 Minuten Schwerstarbeit am Herd verkosteten und bewerteten die Jurorinnen die Gerichte — und kürten Birgit Forster mit ihrem Zanderburger zur Siegerin. Anna Conrad und Doris Eisenbrand lieferten sich ein „Topf-an-Topf-Rennen“, das die Weißenburgerin und ihre Schweinebäckchen für sich entschieden.

„Echter Besuchermagnet“

„Mit dem Live-Kochwettbewerb schaffte das Regionalbuffet wieder einen echten Besuchermagneten“, freute sich Fritz Hüttinger, der 1. Vorsitzende und Sprecher der Regionalbuffetgruppe Fränkisches Seenland. Die etwa 250 Stühle waren während der Show bis zum letzten Platz gefüllt. Begeistert verfolgten die Besucher die Kochvorführung, die Alexander Höhn kurzweilig moderierte.

Wer die Leckereien nachkochen möchte: Die drei Sieger- und 80 weitere Rezepte finden sich im neuen Regionalbuffet-Kochbuch (12 Euro).

Mehr Infos: www.regionalbuffet-kochbuch.de

