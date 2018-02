Gibt es einen Freizeitpark für Pfofeld?

Auf dem ehemaligen Euterpe-Gelände bei Langlau soll eine Art Freizeitpark entstehen. Über das Projekt, das noch lange nicht in trockenen Tüchern ist, sprachen wir mit Pfofelds Bürgermeister Willi Renner.

Pfofelds Bürgermeister Willi Renner erklärt am Flächennutzungsplan, was der aktuelle Investor mit dem früheren Euterpe-Gelände bei Langlau vorhat. © Wolfgang Dressler



Bürgermeister Willi Renner kann sich noch an die Zeiten der florierenden Pianofabrik Euterpe erinnert. Was Fabrikant Carl Müller und seine Mannschaft über viele Jahre hinweg leisteten, war beachtlich. Man war stolz auf die Qualität der Produkte. Der Name Euterpe hatte einen sehr guten Klang. Zuvor hatte das Gelände als Munitionsfabrik gedient.

Die Branche der Klavierbauer erwies sich indes als zunehmend schwierig in Zeiten der Globalisierung. Dass Euterpe vom renommierten Berliner Unternehmen Bechstein geschluckt wurde, weckte manche Hoffnungen, doch die blieben unerfüllt. Anfang der 90er-Jahre war endgültig Schluss.

In der Folgezeit wechselten die Besitzer des 4,1 Hektar großen Areals mehrfach, und es gab wiederholt ehrgeizige Pläne. Willi Renner weiß von vielen Besprechungen und vielen Versprechungen zu berichten. Die Immobilie schien zunächst durchaus verheißungsvoll, denn sie ist attraktiv nahe dem Kleinen Brombachsee gelegen, und die Gebäude waren noch ordentlich in Schuss. Zugleich lag der Gedanke, dass es Bodenverunreinigungen wegen der früheren militärischen Nutzung geben könnte, nahe. Das Wasserwirtschaftsamt drängte auf Unterschungen, doch glücklicherweise kam nicht viel dabei heraus, so der Bürgermeister.

Dem ersten Besitzer nach der Euterpe-Zeit schwebte ein Umbau mit Aufstockung der Gebäude vor. Da war von Ferienwohnungen, einer Kartbahn und einem Wellnessbereich die Rede. Auf Wunsch dieser Privatperson änderte die Gemeinde den Flächennutzungsplan und stellte 1998 einen ersten Bebauungsplan auf. Was vorher als Gewerbegebiet firmiert hatte, wurde zum Sondergebiet, und der Bebauungsplan zielte auf einen "Freizeitpark" ab.

Es rückten jedoch keine Handwerker und Bagger an, sondern das Gelände ging in andere Hände über — und die Gebäude verfielen zusehends. Das Gebiet landete schließlich bei einer von mehreren kleineren Banken gebildeten Auffanggesellschaft. Sie favorisierte den Neubau von Ferienhäusern. Dieser Gesellschaft kam die Gemeinde entgegen, indem sie 2006/07 den Bebauungsplan änderte. "Und der ist noch gültig und hat Rechtskraft", betont der Bürgermeister. Ihm und den Gemeinderäten war damals wie heute an einem Neuanfang auf dem früheren Euterpe-Gelände gelegen. Ein gefälliger "Freizeitpark" in lockerer Bauweise und mit vielen Wohnungen (bis zu 100), wo die Urlauber die schönsten Wochen des Jahre verbringen, würde der Gemeinde und dem gesamten Fränkischen Seenland guttun. Nicht weit entfernt wird der Zweckverband Brombachsee seinen Campingplatz vergrößern. Ein nahe gelegener "Freizeitpark" würde den gesamten südlichen Bereich des Brombachsees zusätzlich aufwerten und dem Tourismus Impulse verleihen.

Die Euterpe-Gebäude sind übrigens längst verschwunden, die erwähnte Auffanggesellschaft ließ sie abreißen. Es kann deshalb nur noch um etwas ganz Neues gehen. Im vergangenen Herbst begannen ernsthafte Gespräche mit dem aktuellen Investor und seinem Architekten. Über die tatsächlichen Besitzverhältnisse ist sich Willi Renner nicht bis ins Letzte im Klaren, doch die neuen Investitionsabsichten kann er nur gutheißen. Was jetzt vorgesehen ist, liegt grundsätzlich auf der Linie der Gemeinde. Der Teufel liegt aber auch hier im Detail: Der erste Entwurf, in Form einer Bauvoranfrage, stieß in der Gemeindekanzlei auf Stirnrunzeln und Ablehnung, denn die Gestaltung des "Freizeitparks" inklusive der Erschließungsstraßen fiel geradezu "kasernenartig" aus. Außerdem waren zahlreiche Bestimmungen des Kasernenplans nicht eingehalten. Fast alle Baugrenzen wurden überschritten. Also sagte der Gemeinderat Nein. Die Gemeinde war sich in dieser Haltung einig mit dem Kreisbauamt, bei dem bekanntlich die letzte Entscheidung über den Bauantrag liegt.

Eine reine Ablehnung war aber verständlicherweise nicht im Sinn der Gemeinde. Man signalisierte dem Investor, der am liebsten heuer noch bauen will, dass bei einer anderen Planung das gemeindliche Einvernehmen durchaus möglich wäre. Die Grundzüge der Planung müssten nun einmal eingehalten werden. Bis zum 7. März hat der Investor einen neuen Entwurf angekündigt. Der Bürgermeister will sich aber sowohl bei diesem Zeitplan als auch bei den Details nicht kleinlich zeigen und über Abweichungen vom Bebauungsplan mit sich reden lassen.

So habe die Gemeinde Verständnis, wenn Wohnungen für den Betriebsleiter und weitere Mitarbeiter gebraucht würden. Diese Wohnungen würden dauerhaft das ganze Jahr über vom festen Personal genutzt werden. Im Prinzip beharrt die Gemeinde jedoch neben den Grundzügen des Bebauungsplans auf die schon lange im Grundbuch festgelegte Bestimmung, dass in den Ferienwohnungen niemand mehr als sechs Wochen im Jahr wohnen darf — eine Zweitwohnungsanlage wolle niemand. Willi Renner: "Die Einrichtung soll für Feriengäste da sein!" Und: "Wir wären sehr froh, wenn tatsächlich was Ordentliches entstehen würde."

Eigentlich könnte der Rathauschef Optimismus verbreiten, dass die anvisierten 70 Wohneinheiten — mindestens 60 Quadratmeter groß — in absehbarer Zeit tatsächlich entstehen werden. In Wirklichkeit kann Willi Renner einen kräftigen Schuss Skepsis nicht verbergen. Seit 22 Jahren ist er 1. Bürgermeister (davor war er Vize), und er hat in dieser Zeit (zu) viel gehört, was dann im Sande verlief. Die Zahl der Besprechungen mit Investoren und mit dem Landratsamt ist Legion. Zwischenzeitlich wurden Leute bei der Gemeinde vorstellig, die russische Geldgeber hatten. Von einer Einkaufspassage, Fitness, Wellness war die Rede, auch die Kartbahn war nicht nur einmal Thema. Grob gesagt, wurden im Schnitt alle zwei Jahre neue Pläne vorgelegt, berichtet der Bürgermeister. Er hat einfach zu viele Enttäuschungen erlebt, um jetzt lauthals Hurra rufen zu können.

