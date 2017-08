Glockenspiel in Gunzenhausen: Auch mal Abba?

Der Glockenturm auf dem Marktplatz spielt täglich - und lädt zum Rätseln ein - vor 10 Minuten

GUNZENHAUSEN - Schiller oder Abba? Oder beides? Der stellvertretende Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, Armin Jelenik, sinniert über das Glockenspiel in Gunzenhausen. Eine Glosse.

Der Glockenturm in Gunzenhausen © Babett Guthmann



Der Glockenturm in Gunzenhausen Foto: Babett Guthmann



Das Männleinlaufen auf dem Nürnberger Hauptmarkt? Geschenkt. Big Ben in London? Abgehakt. Das Glockenspiel am Fürther Rathaus, das mit der Rocknummer „Stairway to Heaven“ von Led Zeppelin verblüfft? Okay, nicht schlecht. Aber alles nichts verglichen mit dem, was sich die Gunzenhäuser da auf ihren schönen Marktplatz gestellt haben.

Großdichter Friedrich Schiller hätte seinem berühmten "Festgemauert in der Erden"-Epos wahrscheinlich noch ein paar Strophen mehr hinzugefügt, hätte er den durchaus imposanten Glockenturm in der Altmühlstadt schon gekannt - und damit für noch mehr Verzweiflung bei zahllosen Schülergenerationen gesorgt, die sein Werk auswendig lernen mussten.

Vermutlich sind aber auch ein paar Gunzenhäuser öfter mal der Verzweiflung nahe, wenn die gefühlt 173 Glocken und Glöckchen mehrmals am Tag ertönen und das eigene Gehirn nicht eher Ruhe gibt, bis es den Titel und den Interpreten des gerade gespielten Stücks identifiziert hat.

Wir hätten da noch ein paar Vorschläge, mit denen sich das musikalische

Langzeitgedächtnis hübsch zermartern ließe: "Junge Römer" von Falco beispielsweise würde zur alten Stadt am Limes ebenso gut passen wie "Sailing" von Rod Stewart zu den Wassersportlern auf dem Altmühlsee. Und warum nicht, wenn die Bürgermeisterwahl mal wieder denkbar knapp ausgeht, am Wahlabend "The Winner takes it all" von Abba anschlagen?

Sogar der nette Kollege von der Computer-Sorgenhotline in der Nürnberger Zentrale ist verblüfft, als er durch das Telefon das Gebimmel aus Gunzenhausen zu hören bekommt. Dass seine Anweisungen, was gegen das Daten-Wirrwarr auf dem Rechner zu tun ist, ob des Geläuts nicht zu verstehen sind, kann nur einen Kunstbanausen erschüttern.

Armin Jelenik, stellv. Chefredakteur der NN © Zeichnung: Alfred Schüssler



Armin Jelenik, stellv. Chefredakteur der NN Foto: Zeichnung: Alfred Schüssler



Schließlich weiß jeder, der im Deutschunterricht brav Schillers Glocke bis zum weit weniger bekannten Ende auswendig gelernt hat, welch große Verheißung in diesen Klängen liegt: "Freude dieser Stadt bedeute, Friede sei ihr erst Geläute!"

Armin Jelenik E-Mail