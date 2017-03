Glücklich sein trotz schwerem Schicksal

FIEGENSTALL - "Nein, mit meinem Schicksal habe ich nie gehadert, ich habe es angenommen", erzählte Silke Naun-Bates bestimmt. "Das Schicksal ablehnen und nicht annehmen wollen so wie es ist, das ist das Hauptproblem, warum Menschen unglücklich sind", ist sich die vor Lebensfreude geradezu übersprudelnde Frau sicher. Die rund 100 Besucherinnen und Besucher im KLJB-Bildungshaus in Fiegenstall wollten an diesem Abend von Silke Naun-Bates wissen, was man denn braucht, um glücklich zu sein. Doch warum sollte ausgerechnet sie das wissen? Weil sie ein nicht umkehrbares Schicksal angenommen hat und mit der Aussage "Das Glück ist wählbar!" fast schon provoziert.

Silke Naun-Bates‘ Körper endet unterhalb des Beckenbodens. Im KLJB-Bildungshaus Fiegenstall erzählte sie ihre Lebensgeschichte. © Foto: Simone Birkel



Sie, 49 Jahre alt, blond, gut aussehend, sitzt in einem Rollstuhl. Plötzlich stützt sie sich mit beiden Händen auf den Tisch und schwingt ihren beinlosen Oberkörper auf die Tischplatte. Die Besucher staunen, als sie die Wendigkeit der hübschen Frau — gepaart mit leuchtenden Augen und einer herzlichen Ausstrahlung — sehen, deren Körper unterhalb des Beckens endet. Silke Naun-Bates, körperlich ohne Beine, aber dafür im Kopf unglaublich mobil und wendig, beginnt, ihre Geschichte zu erzählen: Dass sie als Achtjährige von einem Zug überrollt wurde und dabei beide Beine verlor. Von den Prognosen, dass sie ein Leben lang ein Pflegefall sein würde, kein eigenständiges Leben könnte, und an eine Partnerschaft und eigene Kinder gar nicht zu denken brauche.

Silke Naun-Bates las Ausschnitte ihrer Geschichte vor, die sie in einem Buch veröffentlicht hatte und nahm die Zuhörer mit auf die Reise durch ihr bewegtes Leben. Sie erzählte von ihrer unbeschwerten Kindheit in einer Großfamilie, in der sie mit Nachbarskindern meist Tarzan oder Indianer spielte. Sie zeigte Kinderfotos von sich selbst, einem burschikosen, abenteuerlustigen Mädchen und verriet, dass sie als Mädchen unbedingt Rettungsschwimmerin werden wollte. Ihr großer Traum, der Wunsch nach einem eigenen Hund, der sich an ihrem achten Geburtstag erfüllte, sollte ihr zum Verhängnis werden. Dem Hund hinterherlaufend, rutschte sie auf dem Bahngleis aus und schaute einen Moment zu lange auf ihr blutendes Knie, sodass sie sich vor dem herannahenden Zug nicht mehr in Sicherheit bringen konnte, der ihr die Beine abtrennte.

Sie schildert die anschließende Zeit in Krankenhäusern und Reha-Kliniken, bis sie – ausgestattet mit einem dreirädrigen Fahrrad mit Pseudo-Beinen – wieder zu ihrer Familie zurückkam. Dass sie, wenn sie mit dem dreirädrigen Fahrrad unterwegs war, oft spaßeshalber die Pseudo-Beine senkrecht nach oben stellte, bevor sie auf den Händen laufend etwa in ein Geschäft ging, ließ nicht nur die Zuhörer schmunzeln. Auch sie selbst grinste ob ihrer Gewitztheit.

Doch Fahrrad und Beinprothesen hin oder her – am liebsten bewegte und bewegt sie sich noch heute auf den Händen, die sie mit Gummi-Cloggs schützt. Ob Mitfahren auf der Stange des Herrenrades oder mit dem Rollstuhl an Mofas hängend: Trotz zwei entscheidender Gliedmaßen weniger probierte sie alles aus, was andere in ihrem Alter auch ausprobierten. Sie wohnte in Wohnungen ohne Aufzug und behindertengerechter Einrichtung und veranschaulichte mit vielen Bildern, wie sie Auto fährt oder mit einem Kinderbesen den Boden kehrt.

Dass Silke Naun-Bates sehr hartnäckig sein kann und sich von nichts und niemandem von etwas abhalten ließ, das wurde den Zuhörer in Fiegenstall schnell klar. Sie erzählte, dass sie heiratete und sogar zwei Kinder gebar, obwohl die Ärzte ihr aus medizinischer Sicht dringlichst davon abrieten, um ihr Leben zu schützen. "Mein Entschluss stand fest: Ich würde es probieren und mich erst wieder in der Frauenklinik melden, wenn sie mir nicht mehr raten könnten, das Kind abtreiben zu lassen. Also frühestens im 4. Monat", las sie aus ihrem Buch vor und schmunzelte.

Silke Naun-Bates absolvierte eine Ausbildung als Bürokauffrau, arbeitete in verschiedenen Berufen, machte sich selbstständig und ließ sich zur Persönlichkeitstrainerin ausbilden. Ihre bewegte Lebensgeschichte mit Höhen und auch Tiefen hat sie in zwei Büchern veröffentlicht. Seit vergangenem Jahr erzählt sie in Talkshows und öffentlichen Auftritten ihre Geschichte.

"Und wie haben Sie es geschafft, sich mit ihrem Schicksal und all den Höhen und Tiefen Ihre Lebensfreude zu bewahren", wollte ein Besucher von ihr wissen. Silke Naun-Bates überlegte kurz und packt aus: "Ich habe mir einen ,Koffer voller Glück’ angelegt mir Schätzen, die für mich wichtig sind: Dankbarkeit — für das Leben, für die Menschen, die mich durchs Leben begleiten und dafür, dass ich durch den Unfall ,nur’ die Beine verloren habe. Mut, den ich brauche, um mir selbst und anderen gegenüber ehrlich zu sein. Mut, zu vertrauen, Entscheidungen zu treffen und neue Wege zu gehen. Humor, um auch mal über mich selbst zu lachen. Und Verantwortung für mich und mein Handeln zu übernehmen und nicht Gott und die Welt für mein Schicksal verantwortlich zu machen. Die Einzige, die für mein Glück verantwortlich ist, das bin ich selbst!"

Zum Abschluss spielte Silke Naun-Bates das Lied "Wir sind am Leben" von Rosenstolz ein, in dem es heißt: Hast du alles probiert? Hast du alles versucht? Hast du alles getan? Wenn nicht, fang an!

Sandra Foistner, die den Abend moderierte, bedankte sich bei Silke Naun-Bates für die herzerfrischend ehrliche Erzählung ihrer bewegten Lebensgeschichte und resümierte: "Silke, wenn ich dich hier so strahlend sitzend sehe, beweist du uns, dass man zum Glücklichsein nicht unbedingt zwei Beine braucht".

