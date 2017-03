Gräfensteinberg: Einsatzkräfte probten Ernstfall

Angenommenes Unglück im Physiksaal der Mittelschule - vor 38 Minuten

GRÄFENSTEINBERG - Über 150 Einsatzkräfte übten den Ernstfall in der Mittelschule in Gräfensteinberg. Nach einem angenommenen Unfall im dortigen Physiksaal gab es eine Vielzahl an Verletzten zu retten, einen Brandherd zu löschen und einiges mehr. Für eine realistische Darstellung sorgten Kräfte des Roten Kreuzes, auch ein Hubschrauber der Polizei beteiligte sich an der Großübung. Die Verantwortlichen zeigten sich im Nachhinein sehr zufrieden mit dem Verlauf und bedankten sich bei allen Beteiligten.

Mit insgesamt 21 Sanitätern und vier Ärzten war das Rote Kreuz zur angenommenen Unglücksstelle geeilt. Ebenfalls vor Ort war die Polizei, die samt Hubschrauber angerückt war. © News5/Goppelt



Mit insgesamt 21 Sanitätern und vier Ärzten war das Rote Kreuz zur angenommenen Unglücksstelle geeilt. Ebenfalls vor Ort war die Polizei, die samt Hubschrauber angerückt war. Foto: News5/Goppelt



Weißer Rauch dringt aus dem Physiksaal, Schreie hallen durch das Gebäude und in der Ferne hört man die Feuerwehrsirene heulen. Etliche Krankenwagen machen sich auf den Weg, aufgeregte Menschen laufen kreuz und quer. Nach ein paar Minuten treffen Feuerwehrautos und Rettungswagen ein, ein hektisches Treiben beginnt. Für den Außenstehenden hat das, was jetzt passiert kein System, trotzdem ist alles genau durchdacht.

Nach einiger Zeit kreist ein Hubschrauber über der Unglücksstelle und es treffen weitere Fahrzeuge ein. Die Feuerwehrleute holen immer mehr Personen aus dem Gebäude, sie scheinen schwer verletzt zu sein. Wenn da nicht Personen wären, die Warnwesten mit der Aufschrift "Übungsbeobachter" oder "Übungsverantwortlicher" tragen, könnte man meinen, dass etwas Schreckliches passiert ist. Aber es ist eine groß angelegte Übung für die Feuerwehren aus Gräfensteinberg und Umgebung, auch das Bayerische Rote Kreuz ist mit dabei.

Geschminkte Mimen

Für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte im Landkreis sind Übungen ein wichtiger Bestandteil ihrer Ausbildung, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. Damit diese Veranstaltungen so realistisch wie möglich durchgeführt werden können, müssen hin und wieder unangekündigte Szenarien erstellt werden. So wird ein Stresslevel erzeugt, der einer echten Einsatzsituation sehr nahekommen kann. Schreiende und geschminkte Mimen dürfen dabei nicht fehlen, genauso wie der künstlich erzeugte Brandrauch. In Situationen, welche schnelles Handeln erfordern, passieren immer wieder Fehler, die bei Übungen erkannt werden können. Nur so sind die Einsatzkräfte auf richtige Notfälle vorbereitet.

Die Einsatzkräfte der zwölf Feuerwehren hatten alle Hände voll zu tun, um die Lage vor und in der Gräfensteinberger Mittelschule unter Kontrolle zu bringen. © News5/Goppelt



Die Einsatzkräfte der zwölf Feuerwehren hatten alle Hände voll zu tun, um die Lage vor und in der Gräfensteinberger Mittelschule unter Kontrolle zu bringen. Foto: News5/Goppelt



Um kurz nach halb sieben wurden die ersten Kräfte mit dem Stichwort "Brandmeldeanlage in Schule ausgelöst" alarmiert. Für sie bot sich ein erschreckendes Bild, weshalb sie sofort Verstärkung nachforderten. Umgehend wurden weitere Einheiten alarmiert. Insgesamt waren von Obererlbach bis Pfofeld zwölf Feuerwehren auf den Beinen. Mit neun Fahrzeugen kamen die Brandschützer, auch die zwei Tragkraftspritzenanhänger von Seitersdorf und Eichenberg wurden eingesetzt.

Verwirrte Person suchen

110 Mann waren von Seiten der "Roten" vor Ort, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Sie mussten die Verletzten aus dem Gebäude retten, den Brand bekämpfen, die Löschwasserversorgung mit einer langen Schlauchstrecke sicherstellen, den Hubschrauberlandeplatz ausleuchten und zu guter Letzt auch noch eine verletzte und verwirrte Person suchen, die in Panik davongelaufen war. Viele Aufgaben für eine sehr kurze Zeit, trotzdem wurde strukturiert alles mit Erfolg abgearbeitet.

Auch vom Bayerischen Roten Kreuz waren Sanitäter eingesetzt. Sieben Fahrzeuge waren angerückt, um Patienten zu transportieren, mehrere weitere, um Notärzte und Einsatzleiter an die Übungsstelle zu bringen. Zuerst mussten die Verletzten gesammelt und untersucht werden, damit die Einsatzkräfte entscheiden konnten, wer zuerst abtransportiert werden muss. Im Dunkeln und in einer unübersichtlichen Situation ein schwieriges Unterfangen. In relativ kurzer Zeit konnten dann 13 Patienten abtransportiert werden. Insgesamt hatte das Rote Kreuz 21 Sanitäter und vier Ärzte im Einsatz. Um diese große Zahl an Einsatzkräften koordinieren zu können, hatte die Übungsleitung von vornherein die "IuK-Einheit des Katastrophenschutzes" (Information und Kommunikation) aus dem hiesigen Landkreis angefordert. Sie erstellten Lagepläne, dokumentierten den Verlauf und unterstützten den Einsatzleiter der Feuerwehr tatkräftig. Die Sanitäter richteten sich in einem extra mitgebrachten Mannschaftstransportwagen ein.

Seelsorger vor Ort

Zusätzlich wurde die Notfallseelsorge in den Einsatzverlauf mit eingebunden. Für die Einsatzkräfte standen auch Spezialkräfte bereit. Sogenannte Peers sind Notfallseelsorger, die nur für die eingesetzten Helfer da sind. Sie benötigen eine noch umfangreichere Schulung, da sie die Arbeit der Feuerwehrkräfte und Sanitäter nachvollziehen müssen. Bei dieser Übung in Gräfensteinberg waren fünf dieser Spezialkräfte im Einsatz.

Bilderstrecke zum Thema Übung: Brand im Physiksaal Einsatz für die Freiwilligen Feuerwehren aus dem Brandkreis 8 im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Grund hierfür war zum Glück nur eine größere Übung, welche an der Schule in Gräfensteinberg durchgeführt wurde. Angenommen wurde eine ausgelöste Brandmeldeanlage. Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eingetroffen sind, stellten sie fest, dass der Physiksaal brannte,mehrere verletzte Personen wurden vorgefunden. Daraufhin wurde ein Großalarm für alle umliegenden Feuerwehren ausgelöst. Zudem war ein Großaufgebot von Rettungsdienst ebenfalls vor Ort. Nachdem alle Verletzten aus dem Schulhaus gebracht wurden, kam der Polizeihubschrauber Edelweis als vermeintlicher Rettungshubschrauber. Dieser landete auf dem angrenzenden Sportplatz. Insgesamt waren 12 Feuerwehren und circa 30 Einsatzkräfte des BRK anwesend.



Besonders bei dieser Übung war die Beteiligung der Polizei. Diese war mit einem Streifenwagen vor Ort und der Hubschrauber "Edelweiß 1" beteiligte sich ebenfalls. Da mit dem Polizeihubschrauber auch Patienten transportiert werden können, wurde dies in den Übungsverlauf mit eingespielt. Da es schon dunkel war, musste die Feuerwehr den Landeplatz hierfür ausleuchten.

Im Anschluss an die Übung stellten die Verpflegungseinheit des BRK aus Georgensgmünd das leibliche Wohl sicher. In der Abschlussansprache bedankten sich alle Übungsverantwortlichen bei den beteiligten Kräften. Organisator Peter Herchenröther, der nicht nur Mitglied in der Feuerwehr Haundorf ist, sondern auch beim Bayerischen Roten Kreuz, lobte das nicht selbstverständliche Engagement der Einsatzkräfte an einem Samstagabend, schließlich könnte ja jeder auf dem Sofa liegen bleiben.

In Routine übergehen

Werner Kastner, als zuständiger Kreisbrandrat des Landkreises, bedankte sich für die gute Zusammenarbeit aller einzelnen Fachbereiche. Dieses Zusammenwirken sei für einen guten Einsatzverlauf essenziell wichtig. Der örtliche Bereitschaftsleiter Paul Pfeifer aus Gunzenhausen merkte an, dass das Üben der neuen MANV-Richtlinie (Massenanfall von Verletzten) vom Januar dieses Jahres enorm signifikant für alle Sanitäter ist.

Die neuen Strukturen müssen eingeübt werden und in die Routine übergehen. Ebenfalls bedankten sich beide Führungskräfte beim Jugendrotkreuz Gunzenhausen für die sehr realistische Darstellung der Situation und der Verletzten.