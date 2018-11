Große Aufwertung für Degersheim

Dorferneuerung wurde erfolgreich durchgeführt - Viele Maßnahmen - vor 8 Minuten

DEGERSHEIM - Die Degersheimer Dorfgemeinschaft kann mit Stolz auf ihre Dorferneuerung zurückblicken. Der Ortsteil der Marktgemeinde Heidenheim hat durch die Maßnahmen eine deutliche Aufwertung erfahren.

Markus Früh vom ALE, Bürgermeisterin Susanne Feller und Mitarbeiter der Firma Grillenberger bei der letzten Begehung in der Straße Am Bücklein. © Franz Hoffmann



Markus Früh vom ALE, Bürgermeisterin Susanne Feller und Mitarbeiter der Firma Grillenberger bei der letzten Begehung in der Straße Am Bücklein. Foto: Franz Hoffmann



Vor genau zehn Jahren kristallisierte sich durch eine Bürgerinitiative bei einer Bürgerversammlung zunächst das Nähwärmenetz heraus. Deren Leitbild lautete "Wir haben’s in der Hand". Folgerichtig war da auch, das Projekt einer Dorferneuerung anzustoßen und so wurde Anfang 2009 der Antrag zur dieser Maßnahme gestellt.

Schon Ende Januar begann mit Projektleiterin und Landschaftsplanerin Maria Hegemann und mit Josef Rosskopf vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) in drei Arbeitskreisen die erste Bestandserfassung für eine Dorferneuerung Degersheim-Rohrach. Bereits fünf Monate später gab es beim Grillfest des Gartenbauvereines eine erste Präsentation für die Öffentlichkeit. Die zwischenzeitlich gegründete "Bioenergie" hatte zu diesem Zeitpunkt so viele Mitglieder, dass ein Nahwärmenetz in Angriff genommen werden konnte. Zugleich wurden die Wasserleitungen erneuert.

Startschuss fiel 2013

2013 erfolgten dann unter Markus Früh als verantwortlichem Projektleiter vom ALE die ersten Maßnahmen: die Renovierung des Gemeindehauses bei der Kirche und der Abriss des Krischdat-Anwesens für den neuen Dorfplatz, Ab September 2015 erfolgte die zweite Bauphase: die Neugestaltung der Hauptstraße bis hin zur westlichen Kreuzung Heidenheim-Meinheim.

2016 folgte in Rohrach eine Buswendeschleife und die Degersheimer Bürger legten tatkräftig Hand bei der Sanierung des Gemeinschaftshauses und an der Neugestaltung des Spielplatzes an.

2017 wurde die Herrengasse neu gestaltet und heuer der südliche Ortsteil mit Rest der Hauptstraße, Neugestaltung des Brunnenwegs, Sonnenstraße und Am Bücklein in Angriff genommen, was zugleich die letzten großen Baumaßnahme der Degersheimer Dorferneuerung 2 waren.

Bei diesem letzten Bauabschnitt wurde etwa eine Dreiviertelmillion Euro verbaut, wobei die neue Asphaltierung der Sonnenstraße die Gemeinde Heidenheim übernahm. Auch liefen im Zuge der Dorferneuerung viele Privatmaßnahmen wie Hofgestaltungen, Fassadenertüchtigungen und energetischen Sanierungen. Auch damit erfuhr das Dorf eine Aufwertung. Hierfür hatten Bürgermeisterin Susanne Feller und Markus Früh bei der nun letzten Abnahme und Dorfbegehung für die Degersheimer Bevölkerung lobende Worte parat. Ein Dank galt auch der Firma Grillenberger für die saubere und termingerechte Ausführung. Früh äußerte sich vor allem sehr angetan von dem überaus guten Miteinander mit der Teilnehmergemeinschaft. Auch wenn manchmal kontrovers diskutierte wurde, habe man letztendlich an einem Strick gezogen und etwas Schönes für die Zukunft geschaffen. Früh und Feller waren vor allem sehr angetan, wie die Degersheimer bei vielen Einzelobjekten selbst Hand anlegten und somit Kosten sparten.

Für 2019 steht in Rohrach noch die Neugestaltung eines Brunnenplatzes an. Auch am Degersheimer Gemeinschaftshaus werden durch Bürger noch weitere Modernisierungen und ein behindertenfreundlicher Umbau vorgenommen. Die Vermessungen im öffentlichen Bereich sind laut Früh zum größten abgeschlossen.

Franz Hoffmann E-Mail