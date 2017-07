Große Namen bei "Lieder am See"

ENDERNDORF AM SEE - Jedes Jahr, wenn der Musikliebhaber am neuen Plakat für das Festival "Lieder am See" vorbei spaziert, reibt er sich die Augen. Wieder sind es ewig junge Rockklassiker, die sich am Brombachsee-Strand bei Enderndorf das Mikrofon weiterreichen. Auch bei der siebten Auflage finden sich ausnahmslos klingende Namen der Pop- und Rockgeschichte auf den Programmzetteln wieder. Am Samstag, 5. August, hebt sich der Vorhang.

Die Stimme von „Supertramp“ kommt nach Enderndorf: Rodger Hodgson wird als Höhepunkt gegen 22.15 Uhr angekündigt. © Concertbüro Franken



Los geht es um 14.30 Uhr (Einlass ab 13 Uhr) mit einer Legende des Deutschrock: "Extrabreit"! Auf ewig unvergessen ist ihr "Hurra, hurra – die Schule brennt!" Ein besserer Einstieg in die Sommerferien ist da kaum denkbar. Süßes gibt es gleich hinterher mit "The Sweet" (15.45 Uhr), die gerade in Deutschland Erfolge ohne Ende feierten. Man denke nur an "Ballroom Blitz" oder "Fox on the Run".

Ohrwürmer von Suzi Quatro

Eine der größten Rocknummern aller Zeiten hat die Band im Gepäck, die im Anschluss die Strandbühne betritt: "Uriah Heep" (17.45 Uhr). Ihr "Lady in Black" wurde mit lautem "Aahahaa" schon aus Millionen Kehlen gesungen, tausende werden sich in schönster Seenlandatmosphäre anschließen. Danach betritt die Dame des Abends die Bühne: Suzi Quatro (20 Uhr), die nichts von ihrer Power verloren hat.

Ihr unverwüstliches "Can the Can" ist jedem Rocker noch im Ohr, "If you can‘t give me love" und "She‘s in love with you" heißen weitere ihrer Ohrwürmer.

Zum Abschluss und Höhepunkt des Events erfreut Rodger Hodgson mit Band (22.15 Uhr) die Besucher. Der Zusatz des Künstlers "formerly of Supertramp" sagt alles, denn der Mann war der Songschreiber und die Stimme jener Kultband. Stücke wie "Dreamer", "Give a little bit", "Breakfast in America", "The logical song" oder "School" schrieben Musikgeschichte – letztgenanntes Stück bildet zugleich eine interessante Brücke zum Eröffner des Festivals – der Kreis schließt sich.

Auch unter den Fans gibt es welche, für die sowohl Supertramp als auch Extrabreit gemeinsam die Geschmacksliste anführen. So weiß es Guido Glöckler bei einem Pressegespräch im Vorfeld des Geschehens zu berichten. Gemeinsam mit Axel Ballreich führt er die Geschäfte der Firma Concertbüro Franken, die als Veranstalter wieder einmal ein goldenes Händchen beweist. Im vergangenen Jahr gelang es den beiden, am Vorabend des Festivals "Cro" auf der Bühne am Strand auftreten zu lassen. Das hat die zweitägige Veranstaltung endgültig in eine neue Liga katapultiert. Die "Lieder am See" seien nun "von einem kleinen zu einem mittelgroßen Festival" mutiert, so Ballreich.

Schon am Vorabend wird der irische Sänger Rea Garvey zu hören sein. © Concertbüro Franken



Heuer hofft man auf einen ähnlichen Erfolg wie im vergangenen Jahr. Es träten ja auch "Künstler gleichen Ranges" auf. Rea Garvey ist es, der diesmal am Freitag zu hören ist. Seine Popularitätskurve ging in letzter Zeit steil nach oben. Bekannt wurde er mit seiner Band "Reamonn" und dem Hit "Supergirl", das jüngst als Coverversion durch die Charts tobte. In die Herzen der Deutschen ist der Ire durch sein Engagement bei "The Voice of Germany" eingezogen. Bei seinem Gastspiel am 4. August, das um 20 Uhr beginnt (Einlass 18 Uhr), hat er als Support zudem seinen Landsmann Ryan Sheridan dabei. Beim Gastspiel der beiden "erwarten wir 4000 bis 5000 Besucher", so Ballreich, "etwas mehr dann noch beim Festival."

Der Veranstalter ist gewappnet für eine "Wohnmobil-Armada", Camper, Gäste aus benachbarten Bundesländer, aber freilich auch viele Einheimische. Ihnen zuliebe habe man das Festival eigens an den Anfang der Ferienzeit gelegt. Die positiven Effekte für die touristische und gastronomische Infrastruktur im Seenland seien nicht zu unterschätzen. Dankbar zeigen sich die beiden Eventmanager samt ihrer Pressesprecherin Jutta Münch über die Unterstützung der Stadt Spalt und des Zweckverbands Brombachsee. Mit der gestiegenen Resonanz werde auch der Aufwand größer, das ließe sich nicht alleine stemmen.

Standort direkt am See

Vor Ort weiß man aber auch um das große Pfund, mit dem man hier wuchern kann. "Ein Konzertstandort direkt am See – das ist für uns ein tolles Alleinstellungsmerkmal", sagt Spalts Bürgermeister Udo Weingart. Die Stadtbrauerei wird das Bier für die ganz Durstigen auch wieder als Fünfliterfass verkaufen, wie Gerhard Stengel (Gebietsverkaufsleiter Handel) verkündet. Ein großer Biergarten (in den Umbaupausen spielen hier die Lokalmatadoren von "Human Touch") mit Pro-Bier-Bar darf nicht fehlen, die Zahl und das Angebot der Essensstände erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr. Die "MS Brombachsee" wird diesmal gleich zweimal halten, um eine Ehrenrunde zu drehen (19.15 und 21.30 Uhr). Dabei wird natürlich kein Auftritt verpasst — die Umbaupausen brauchen bekanntlich ihre Zeit.

Parkplatzbereiche werden nach Bedarf hinzugezogen. Nach dem gemeisterten Ansturm bei "Cro" erwartet man in dieser Hinsicht keinerlei Schwierigkeiten. Zugleich setzt man auf das bewährte Sicherheitskonzept. "Da waren wir schon immer recht gut aufgestellt", so die Geschäftsführer. Auf Taschen- und Einzelkontrolle muss man sich gefasst machen. Es erfolgt eine enge Abstimmung mit der Polizei, bei dem weitläufig abgeriegelten Gelände scheiden theoretisch mögliche Lkw-Attentäter so gut wie ganz aus. Man werde das Geschehen genauso akribisch wie auch mit Augenmaß begleiten, so die Macher. Zwei vergnüglichen Tagen in toller Seeatmosphäre steht damit nichts mehr im Wege.

