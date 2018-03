Am Samstagnachmittag hielt sich ein Mann auf der Eisschicht am Altmühlsee auf, als er plötzlich ins eiskalte Wasser einbrach. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war vor Ort im Einsatz. Auch nach mehreren Stunden intensiver Suche mit Hubschrauber und Tauchern fehlt von dem Vermissten jede Spur. © NEWS5 / Goppelt