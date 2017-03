Großer Bahnhof für Künstler aus Muhr am See

GUNZENHAUSEN - Michl Schmidt ist kein Künstler, der sich ins Rampenlicht drängt. So war seitens der Vorstandsmitglieder des Kunstforums Fränkisches Seenland zuerst einmal deren Überredungskunst gefragt, damit es zur Retrospektive "Figürliches" im M11 kommen konnte. Bei der Ausstellungseröffnung bereiteten Kunstfreunde, Lehrerkollegen, befreundete Künstler und eine große Zahl ehemaliger Schülerinnen und Schüler ihrem Michl Schmidt nun einen großen Bahnhof.

Generationenübergreifende Kunst: Auch dem Enkel gefallen Opa Michls Bilder. © Babett Guthmann



Kunstforums-Vize Holger Pütz-von Fabeck freute sich über den Ansturm in die M11-Räume. Platzmangel in den Ausstellungsräumen – das sind Probleme, mit denen die Kunstforums-Mannschaft um Vorsitzenden Klaus Seeger gerne fertig wird!

Als ehemaliger Zeichenschüler und Lehrerkollege ehrte Ulrich Winter den Künstler mit einer warmherzigen Laudatio und machte Michl Schmidts Lebensleistung deutlich: Das stimmige Werk des "Geschichtenerzählers, dem der Schalk im Nacken sitzt" gehört ebenso dazu wie die Leistung als Kunsterzieher. Von 1970 bis 2002 hat der in Rothenburg geborene und aufgewachsene Schmidt vielen Schülergenerationen des Simon-Marius-Gymnasiums "durch die gelebte Liebe für sein Fach" kunstgeschichtliches Wissen nahegebracht, aber auch gelehrt, dass das Staunen und die Muße zum genauen Schauen zur Kunstbetrachtung wie zum eigenen künstlerischen Arbeiten dazugehört.

Von der Idee zum Bild

Sein tiefes Verständnis der Moderne, insbesondere des Expressionismus, des Kubismus und der Neuen Sachlichkeit hat Michl Schmidt sich während seines Studiums an der Münchener Akademie der Bildenden Künste erarbeitet, wo er 1963 in die Meisterklasse von Professor Erich Glette aufgenommen wurde. "Heimfinden von der abstrakten Idee zu dem Bild, das er schafft" — so interpretierte Glette Auftrag und Aufgabe eines Künstlers.

Bilder aus der Studienzeit wie die "Dame in Gelb", ein "Rückenakt" oder das "Bildnis Professor Glette" dokumentieren, wie sich Michl Schmidt ebenso wie sein Mentor von naturalistischen Vorbildern zugunsten einer freien Formensprache freigemacht hat.

Die Auseinandersetzung mit der Klassischen Moderne manifestiert sich augenfällig in jenen vier Bildern, die die Konstellation "Maler und Modell" aufgreifen ebenso wie bei den beiden Tischszenen "Frauen im Freien" oder "Männer im Freien". Auch den von ihm unterrichteten Nachwuchskünstlern hat Michl Schmidt ein Bild gewidmet: Im 1990 entstandenen Ölbild "Leistungskurs Kunst" könnten sich wohl einige damalige Kursteilnehmer wiedererkennen.

Mitunter inspirieren auch literarische Vorlagen den Künstler, wie das Ölbild „Günter mit Grass-grüner Göttin“. © Babett Guthmann



Der Geschichtenerzähler Schmidt hat sich mitunter auch mit literarischen Vorlagen und Literaten befasst. So entspricht die kleine Serie "Don Quijote" in ihrer Leichtigkeit, den ironischen Zwischentönen und der erzählenden Malweise dem Erzählduktus des literarischen Originals, wobei Michl Schmidts Don Quichote auch die Begegnung mit neuzeitlichen Phänomenen wie dem Fernsehen oder dem Wohlstandsmüll nicht scheut.

Ein schalkhaftes Porträt des Nobelpreisträgers erkennt Laudator Ulrich Winter in "Günter mit Grass-grüner Göttin". Ein koboldhafter Oskar Matzerath balanciert auf der Hutkrempe des Autors und lärmt mit seiner Blechtrommel. "Es gibt so vieles zu entdecken auf Michl Schmidts Bildern!", bringt es eine Künstlerkollegin beim Durchgang durch die Schau mit 52 Exponaten auf den Punkt. Zu entdecken gibt es Details wie das in das Bild "Junger Mann mit Schale" eingearbeitete Stillleben und die mit sensiblen Antennen erfasste Gestimmtheit der abgebildeten Personen.

Zu guter Letzt: Wer an den Künstler Michl Schmidt und sein Werk denkt, der sieht eine Farbe vor sich: Blau. Der in Muhr am See lebende Künstler hat – so zeigt es die Retrospektive eindrücklich — bereits während seiner Studienzeit an diese Farbe sein Herz verloren. So lässt er in seinem Werk eine wirkungsvolle Palette von Blau- und Türkistönen auftreten, erklärt Grün zur nahen Verwandtschaft, macht Freundschaften zu einem leuchtenden Gelb möglich und erlaubt auch anderen Farben einen Auftritt, solange sie mit der Führungsrolle des "General Blau" einverstanden sind.

Wer das Gedränge bei der Vernissage verpasst hat oder wegen des Gedränges nochmals in Ruhe schauen möchte: Bis Sonntag, 2. April, kann die Michl-Schmidt-Retrospektive "Figürliches" jeden Samstag und Sonntag von 11 bis 16 Uhr im M 11 besucht werden.

BABETT GUTHMANN

